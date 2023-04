En Ferrari desmienten la "falta de motivación" de Leclerc y Sainz

Cargar el reproductor de audio

Charles Leclerc parecía totalmente abatido cuando le enfocaron las cámaras de televisión después de su segundo abandono de la temporada en el GP de Australia. Y lo que dijo sólo subrayó el problema: el monegasco dijo que estaba siendo su "peor inicio de temporada hasta ahora" y reconoció que eran semanas "frustrantes" en Ferrari: "Ni siquiera sé los puntos que llevo".

Después de esas declaraciones, se le preguntó al director del equipo Ferrari, Fred Vasseur, si el piloto nacido en Mónaco estaba falto de motivación tras un arranque de curso tan malo: "Si se le pregunta a un piloto 30 segundos después de acabar la carrera de esa forma, por supuesto que no está satisfecho. Y yo me sentiría muy frustrado si él estuviera relajado y feliz con esos resultados".

Después de las primeras tres carreras de la temporada, Vasseur dijo que "no tengo ninguna duda de la motivación de Charles. Por supuesto, el comienzo de la temporada no ha sido el ideal en lo absoluto. Tuvimos un problema en Bahrein, luego llegó la sanción en Arabia Saudí cuando había clasificado en la segunda posición, y luego otro abandono en Australia . Eso no estaba planeado. Pero no tengo ninguna duda de que la motivación sigue ahí".

Lo mismo se puede aplicar al compañero de equipo de Leclerc en Ferrari, Carlos Sainz, quien salió de Melborne sin puntos tras una penalización de cinco segundos que el equipo de Maranello apeló foralmente el pasado viernes.

Sobre el piloto madrileño, Vasseur admitió que estaba realmente enfadado con todo lo sucedido en Albert Park a raíz de su polémico accidente con Fernando Alonso: "Con Carlos, el estado de ánimo era un infierno, como puedes imaginar. Es posible que hayas escuchado algo de eso en la radio".

El director del equipo italiano tuvo que "animar un poco a su piloto el domingo por la noche y una hora después de la carrera tuvimos una buena conversación. Carlos reaccionó positivamente", explicó el directivo galo.

"Él veía el aspecto positivo de que hemos dado un paso real en la dirección correcta, a pesar de que no logramos sumar puntos por varias razones", dijo Vasseur. "Todavía quedan 20 carreras por delante, tenemos que pensar en el futuro y no frustrarnos".

Lo más importante desde el punto de vista de Vasseur es, por tanto, volver al trabajo lo más rápido posible. De hecho, Sainz estuvo haciendo trabajo de simulador la semana después de Australia y Leclerc también se unirá a las sesiones de simulador la próxima semana.

"No hay falta de motivación, es sólo que los resultados no han estado a la altura de las expectativas. Pero es algo que sabemos. Pero teniendo en cuenta los resultados, el estado de ánimo está a un nivel muy bueno. Y disfruto de la confianza de John [Elkann] y Benedetto [Vigna], eso es muy positivo. Todos estamos trabajando juntos para mejorar la situación", concluyó el francés.

Después de las primeras tres carreras del curso, Ferrari está en la cuarta posición del campeonato de constructores con un total de 26 puntos, casi 100 menos que la escudería que ahora mismo lidera, Red Bull Racing, que entre Max Verstappen y Sergio Pérez han sido capaces de sumar 123 puntos. Sus rivales más cercanos, Aston Martin y Mercedes, tienen 65 y 56 unidades respectivamente.

