Ferrari contradice a Hamilton y no se arrepiente de su última parada en boxes
Fred Vasseur, director de Ferrari, asegura que "volvería a hacer lo mismo" al hablar de la parada en boxes que hizo caer a Hamilton del segundo al tercer puesto en Silverstone.
Lewis Hamilton, Ferrari
Foto de: James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images
De los tres pilotos que subieron al podio en el Gran Premio de Gran Bretaña 2026, Lewis Hamilton era claramente el más descontento, pese a que un tercer puesto en Silverstone lo habría firmado con los ojos cerrados antes de empezar el fin de semana, cuando llegó a anticipar que "la diferencia con los Mercedes podría incluso duplicarse".
Sin embargo, el hecho de ver a su compañero Charles Leclerc en lo más alto del podio fue la demostración más clara de que Ferrari tenía lo necesario para conseguir la victoria.
Pero eso no fue lo más doloroso, ya que Hamilton rodaba segundo en las últimas vueltas cuando Max Verstappen sufrió un accidente que provocó la entrada del coche de seguridad, un momento en el que Ferrari llamó a boxes al británico.
En ese momento, Mercedes decidió no hacer parar a George Russell, que era tercero, por lo que ganó la posición en pista. En el muro de Ferrari no había ninguna preocupación, ya que Hamilton llevaba neumáticos nuevos y Russell gomas muy desgastadas, pero lo que no esperaban era que el periodo de Safety Car se extendiese hasta que los coches cruzaron la bandera a cuadros, con Hamilton por detrás de Russell.
Por esa razón, el siete veces campeón de F1 estaba molesto tras la carrera e incluso cuestionó la decisión estratégica de Ferrari, afirmando que "yo no lo habría hecho", en referencia a la parada en boxes que le costó el segundo puesto en su carrera de casa.
Tras ello, el director del equipo de Maranello, Fred Vasseur, explicó cómo se valoró el panorama desde el muro de Ferrari: "Se puede hablar de Lewis, de si fue una buena decisión entrar a boxes. Pero si no hubiésemos entrado en boxes, Russell sí habría entrado, él estaría con neumáticos blandos nuevos y nosotros con unos duros desgastados por delante de él, asumiendo así un claro riesgo".
Y añadió: "Además, nos sorprendió un poco que el coche de seguridad permaneciera tanto tiempo, ya que esperábamos una reanudación de la carrera. Creo que podemos hablar largo y tendido sobre la decisión".
Cuando el preguntaron por si a toro pasado tenía la misma opinión que Hamilton, Frederic Vasseur lo negó y afirmó que "si tuviese que decidirlo ahora, volvería a hacer lo mismo".
Lewis Hamilton, Ferrari
Foto de: Steven Tee / LAT Images via Getty Images
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