Vasseur admite el golpe de realidad de Ferrari en Monza: "Fue peor de lo esperado"

Todas las miradas están, obviamente, puestas en Andrea Kimi Antonelli, capaz de conseguir que un italiano volviese a ganar el Gran Premio de casa de Fórmula 1 60 años después del último que logró semejante hazaña: Ludovico Scarfiotti. Sin embargo, hay otro asunto italiano que hoy estará menos bajo los focos, pero que merece ser analizado desde todos sus ángulos.

Ese asunto es la Ferrari. Monza es el circuito de casa para el equipo de Maranello, pero, por sus características, quizá era uno de los mayores enemigos de los SF-26. Y así acabó siendo.

El abandono de Leclerc después de una vuelta y la sexta posición de Hamilton son la fotografía perfecta de un fin de semana decepcionante, difícil y complejo en muchos aspectos, que volvió a poner de manifiesto los puntos débiles de una Ferrari más que buena, pero que no está a la altura de luchar por algo más importante que alguna victoria puntual.

"Hoy es un día duro para Ferrari", admitió Frédéric Vasseur ante los micrófonos de Sky Sport F1 una vez terminado el Gran Premio de Italia. "Ayer, en clasificación, las cosas nos fueron bien en cuanto a posiciones, pero sabíamos que teníamos un déficit enorme en términos de velocidad punta y que sería difícil defendernos y atacar en carrera. Y así fue".

"Sufrimos en las rectas. Lo vimos con Leclerc en la primera vuelta y durante el resto de la carrera con Hamilton, aunque al final nuestro ritmo era bueno. Ese no era un gran problema. Pero perdíamos posiciones y, cuando teníamos la oportunidad, no conseguíamos adelantar. Sabíamos que Monza sería difícil por este motivo, pero fue peor de lo que esperábamos. Las batallas en carrera fueron muy complicadas".

Foto de: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Que el problema estaba relacionado con la velocidad punta quedó claro desde las primeras vueltas, con Leclerc superado por dos monoplazas en apenas unos kilómetros y un Lewis Hamilton sin armas ante la superioridad de los motores Mercedes y del Red Bull-Ford de Verstappen.

"Si estás detrás en Zandvoort pierdes dos décimas y media por vuelta, mientras que en Monza son cinco décimas. Pero, más allá de eso, también está el factor de las curvas. Cuando atacábamos o nos defendíamos en las rectas, perdíamos potencia y, posteriormente, también posiciones. Con Gasly, por ejemplo, ocurrió eso. Le adelantamos y después él tuvo la oportunidad de volver a adelantarnos. Teníamos que apretar un poco más en las curvas, pero eso hacía que utilizásemos más los neumáticos que los demás y perdiésemos la oportunidad de adelantar".

En la única vuelta en la que ambos Ferrari siguieron en carrera, en la Primera Variante ocurrió algo que los responsables del Cavallino Rampante no habrían querido ver. Una maniobra al límite entre Leclerc y Hamilton provocó que Lewis perdiese al menos cuatro posiciones. Desde luego, no era la mejor manera de luchar ante el público de casa y, en términos más generales, contra sus rivales directos.

"Tendremos que hablar con ambos para aclarar la situación. Es una pena, porque tendremos que discutir lo ocurrido. Empezar una carrera y que uno de tus dos coches acabe en octava posición no es precisamente lo ideal".

Afortunadamente, después del accidente en la Parabólica durante la primera vuelta, Leclerc salió ileso y las pruebas realizadas en el Centro Médico no revelaron ningún problema. El monegasco regresó a casa, aunque el impacto fue, como mínimo, impresionante.

"Leclerc nos dijo que estaba bien, pero prefirió irse a casa lo antes posible. Fue un golpe fuerte, un impacto de 50G. Es comprensible".

"Mañana, en el debrief con el equipo, diré que tenemos que seguir apretando, desarrollando el coche y el motor. Sin duda, Madrid, Sepang y Bakú serán una historia diferente. Sabíamos que Monza, por su trazado, sería el peor circuito para nosotros y así ha sido. La próxima semana tendremos otro desafío y Madrid será una buena oportunidad. Tenemos que seguir afrontando las carreras una a una".