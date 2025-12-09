Vasseur admite que Ferrari se perdió en los "detalles" tras un inicio muy complicado

Cero victorias en las carreras del domingo, podios logrados únicamente gracias a Charles Leclerc y un triunfo en la Sprint de China firmado por Lewis Hamilton que no fue más que un destello en la oscuridad. La temporada 2025 de Ferrari ha sido decepcionante, especialmente después de los proclamas de Milán antes de partir hacia Australia.

24 carreras que han parecido más un calvario, una vía crucis formada por etapas más o menos nebulosas en las que el equipo del Cavallino Rampante no ha logrado el cambio de marcha tan esperado tras un inicio de temporada muy complicado.

Terminado el Gran Premio de Abu Dhabi, última cita de la Fórmula 1 2025, Frédéric Vasseur —director del equipo Ferrari— hizo balance de la temporada.

"Honestamente, es difícil. La temporada ha sido complicada en conjunto, pero hay que distinguir entre el rendimiento del fin de semana, el de la temporada y el desarrollo del equipo a largo plazo".

"Honestamente, la temporada ha sido difícil, pero desde el primer día en Bahrein estaba claro que el ritmo no era excepcional. Y luego el inicio de temporada fue muy complicado para nosotros con la descalificación [en China], creo que fue en la segunda carrera, probablemente, sí. Se pierden 25 puntos, se regalan 6 puntos a los rivales directos y empiezas la temporada un poco a contrapié. Después de tres o cuatro carreras, McLaren F1 probablemente tenía una ventaja de 100 puntos. Así, cuando el objetivo es ganar o completar una temporada comparable a la del año pasado, vas un poco por detrás".

Foto de: Erik Junius

Según Vasseur, el equipo aun así protagonizó una buena remontada a lo largo de la temporada. De hecho, Ferrari, hasta pocas carreras del final, ocupó la segunda posición en el Mundial de Constructores, antes de ser superada tanto por Mercedes como por Red Bull Racing. Para el director francés, lo que más ha faltado a la Scuderia han sido los detalles en una Fórmula 1 con distancias mínimas.

"Pero somos un equipo formado por personas competitivas, queremos obtener buenos resultados, queremos ganar carreras. Un par de veces durante la temporada logramos una gran remontada. Tuvimos una después del parón veraniego, el ritmo estaba mejorando. Austin, México, todas esas secuencias, creo que también Azerbaiyán salió bien. Pero hemos sufrido mucho con los detalles, porque al final… Lo que debemos tener en cuenta es que hoy, en F1, ayer en la Q1, pasaste del sexto al 16º por menos de una décima. Basta un pequeño error o no estar en la ventana adecuada. Te quedas fuera en Q1 y al fin de semana siguiente eres sexto o séptimo".

"Creo que solo McLaren y Max al final de la temporada tenían esa pequeña ventaja que les permitía afrontar un pequeño problema. Pero para todos los demás en la parrilla era posible cambiar de posición y también Max en verano, que una vez fue 11º en Budapest, y también en la última parte de la temporada en Brasil: si cometías un error, te quedabas fuera en Q1. Esa es la realidad de la F1. Hoy creo que es positivo para el espectáculo, es positivo para el deporte. A veces es difícil para los equipos, pero en conjunto creo que es un punto a favor del campeonato. Es cierto que fin de semana tras fin de semana existe el riesgo de quedar eliminado en Q1 cada día".

"Hay una convergencia de prestaciones. Hablaba de ello esta misma mañana con uno de vosotros (periodistas). No sé si depende de la asignación del túnel de viento, que los últimos equipos están utilizando más. Significa que probablemente hay esta recuperación y probablemente el año que viene empezaremos con una diferencia aún menor. Pero esta convergencia en el rendimiento a lo largo del año, con una mayor asignación para los equipos pequeños, era el objetivo de la F1. Y honestamente se ha gestionado bien, porque nunca hemos tenido una temporada como esta, en la que los coches pueden acabar 18º un fin de semana y al siguiente terminar quintos o sextos".