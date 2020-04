El 'vacile' de los Sainz

Los dos pilotos madrileños están pasando estos meses de confinamiento juntos en Madrid y aprovechan para entrenar juntos... y para algún que otro pique. El último fue el martes por la noche en el programa El Hormiguero, en el que ambos participaron telemáticamente.

La tensión llegó cuando el presentador del programa les preguntó por cómo estaban llevando la intensa convivencia estos días, dado que el piloto de Fórmula 1 suele vivir en Inglaterra, cerca de Woking, sede de su actual equipo, McLaren.

"Está encantado de tenerme aquí. No sabes la de tiempo que tiene para hacerme preguntas de F1, de carreras, de coches y de todo. Nunca hemos tenido tanto tiempo para estas cosas. Mi madre relativamente contenta de tenerme aquí tanto tiempo. Mis hermanas, hay días que están contentas y otros que me odian", comentó Sainz hijo, mientras el tres veces ganador del Dakar ponía cara de póquer.

"En este confinamiento la convivencia que se ha desarrollado en la familia ha tenido momentos fantásticos y otros de tensión, como no podía ser de otra forma. Hay quien llega siempre tarde a las comidas y hay que estar esperándole porque viene de entrenar y no sé qué...", respondió Sainz padre.

"Yo si llego tarde es por algo, porque estoy entrenando más que él, que está haciendo un poco el vago", contraatacó el de McLaren.

El bicampeón del mundo de rallies dejó claro que ha tenido que bajar un poco el ritmo de entrenamiento en los últimos días, tras mantener el nivel de su hijo, 32 años más joven, y hacerse un poco de daño en el hombro.

"Yo me tengo que regular un poco, porque he tratado de seguirle el ritmo aquí y me hice un poco de daño en el hombro. Yo por si acaso [vuelve al Dakar] mantengo el entrenamiento. Además, que tengo que seguirle al joven un poco para que no se crea que solo entrena él. Lo normal", explicó.

El último dardo lo lanzo Sainz hijo, que aseguró entre risas: "Él llega 10 minutos antes a la comida para tomarse un poco de queso, de lomo, entonces siempre es puntual para comer".

Disfruta de todas las fotos del Dakar 2020 de Carlos Sainz y Lucas Cruz

Galería Lista #305 JCW X-Raid Team: Carlos Sainz, Lucas Cruz 1 / 200 Foto de: X-Raid Team #305 JCW X-Raid Team: Carlos Sainz, Lucas Cruz 2 / 200 Foto de: X-Raid Team #305 JCW X-Raid Team: Carlos Sainz, Lucas Cruz 3 / 200 Foto de: X-Raid Team #305 JCW X-Raid Team: Carlos Sainz, Lucas Cruz 4 / 200 Foto de: X-Raid Team #305 JCW X-Raid Team: Carlos Sainz, Lucas Cruz 5 / 200 Foto de: X-Raid Team #305 JCW X-Raid Team: Carlos Sainz, Lucas Cruz 6 / 200 Foto de: X-Raid Team #305 JCW X-Raid Team: Carlos Sainz, Lucas Cruz 7 / 200 Foto de: X-Raid Team #305 JCW X-Raid Team: Carlos Sainz, Lucas Cruz 8 / 200 Foto de: X-Raid Team #305 JCW X-Raid Team: Carlos Sainz, Lucas Cruz 9 / 200 Foto de: X-Raid Team #305 JCW X-Raid Team: Carlos Sainz 10 / 200 Foto de: X-Raid Team #305 JCW X-Raid Team: Carlos Sainz, Lucas Cruz 11 / 200 Foto de: A.S.O. Nani Roma, Borgward Rally Team, Carlos Sainz, JCW X-Raid Team, Fernando Alonso, Toyota Gazoo Racing 12 / 200 Foto de: A.S.O. Adrien Van Beveren, Yamalube Yamaha Official Rally Team, Stephane Peterhansel, JCW X-Raid Team, Nani Roma, Borgward Rally Team, Carlos Sainz, JCW X-Raid Team, Fernando Alonso, Toyota Gazoo Racing 13 / 200 Foto de: A.S.O. Michael Metge, Sherco TVS Rally Factory, Adrien Van Beveren, Yamalube Yamaha Official Rally Team, Nasser Al-Attiyah, Toyota Gazoo Racing, Stephane Peterhansel, JCW X-Raid Team, Nani Roma, Borgward Rally Team, Carlos Sainz, JCW X-Raid Team, Castera David, director of the Dakar Rally, Fernando Alonso, Toyota Gazoo Racing, Yazeed Al Rajhi, Overdrive Toyota, Toby Price, Red Bull KTM Factory Team, Eduard Nikolaev, Team Kamaz Master, Ignacio Casale, Casale Racing - Dragon Rally Team, Laia Sanz, GAS GAS Factory Team, Andrew Short, Rockstar Energy Husqvarna Factory Racing 14 / 200 Foto de: A.S.O. #305 JCW X-Raid Team: Lucas Cruz 15 / 200 Foto de: X-Raid Team #305 JCW X-Raid Team: Lucas Cruz 16 / 200 Foto de: X-Raid Team #305 JCW X-Raid Team: Carlos Sainz, Lucas Cruz 17 / 200 Foto de: X-Raid Team #305 JCW X-Raid Team: Carlos Sainz, Lucas Cruz 18 / 200 Foto de: X-Raid Team #305 JCW X-Raid Team: Carlos Sainz 19 / 200 Foto de: X-Raid Team #305 JCW X-Raid Team: Carlos Sainz 20 / 200 Foto de: X-Raid Team #305 JCW X-Raid Team: Carlos Sainz 21 / 200 Foto de: X-Raid Team #305 JCW X-Raid Team: Carlos Sainz, Lucas Cruz 22 / 200 Foto de: X-Raid Team #305 JCW X-Raid Team: Carlos Sainz, Lucas Cruz 23 / 200 Foto de: X-raid #305 JCW X-Raid Team: Carlos Sainz, Lucas Cruz 24 / 200 Foto de: X-raid #305 JCW X-Raid Team: Carlos Sainz, Lucas Cruz 25 / 200 Foto de: X-raid #305 JCW X-Raid Team: Carlos Sainz, Lucas Cruz 26 / 200 Foto de: X-raid #305 JCW X-Raid Team: Carlos Sainz, Lucas Cruz 27 / 200 Foto de: X-Raid Team #305 JCW X-Raid Team: Carlos Sainz, Lucas Cruz 28 / 200 Foto de: X-Raid Team #305 JCW X-Raid Team: Carlos Sainz, Lucas Cruz 29 / 200 Foto de: A.S.O. #305 JCW X-Raid Team: Carlos Sainz 30 / 200 Foto de: X-raid #305 JCW X-Raid Team: Carlos Sainz, Lucas Cruz 31 / 200 Foto de: Red Bull Content Pool #305 JCW X-Raid Team: Carlos Sainz, Lucas Cruz 32 / 200 Foto de: Red Bull Content Pool #305 JCW X-Raid Team: Carlos Sainz, Lucas Cruz 33 / 200 Foto de: Red Bull Content Pool #303 JCW X-Raid Team: Jakub Przygonski, #305 JCW X-Raid Team: Carlos Sainz 34 / 200 Foto de: Red Bull Content Pool Stephane Peterhansel y Carlos Sainz, JCW X-Raid Mini Team 35 / 200 Foto de: Red Bull Content Pool Jakub Przygonski, Orlen X-Raid Mini Team, #305 JCW X-Raid Team: Carlos Sainz 36 / 200 Foto de: Red Bull Content Pool #305 JCW X-Raid Team: Carlos Sainz, Lucas Cruz 37 / 200 Foto de: Red Bull Content Pool #302 JCW X-Raid Team: Stephane Peterhansel, #305 JCW X-Raid Team: Carlos Sainz 38 / 200 Foto de: Red Bull Content Pool #305 JCW X-Raid Team: Carlos Sainz, Lucas Cruz 39 / 200 Foto de: Red Bull Content Pool #305 JCW X-Raid Team: Carlos Sainz 40 / 200 Foto de: Red Bull Content Pool #305 JCW X-Raid Team: Carlos Sainz 41 / 200 Foto de: Red Bull Content Pool #305 JCW X-Raid Team: Carlos Sainz 42 / 200 Foto de: Red Bull Content Pool #305 JCW X-Raid Team: Lucas Cruz 43 / 200 Foto de: X-Raid Team #305 JCW X-Raid Team: Carlos Sainz, Lucas Cruz 44 / 200 Foto de: X-Raid Team #305 JCW X-Raid Team: Carlos Sainz, Lucas Cruz 45 / 200 Foto de: X-Raid Team #305 JCW X-Raid Team: Lucas Cruz 46 / 200 Foto de: X-Raid Team #305 JCW X-Raid Team: Carlos Sainz, Lucas Cruz, #89 Yamaha: Francesco Catanese 47 / 200 Foto de: A.S.O. #305 JCW X-Raid Team: Carlos Sainz, Lucas Cruz 48 / 200 Foto de: A.S.O. #305 JCW X-Raid Team: Carlos Sainz, Lucas Cruz 49 / 200 Foto de: A.S.O. #305 JCW X-Raid Team: Carlos Sainz, Lucas Cruz 50 / 200 Foto de: X-Raid Team #305 JCW X-Raid Team: Carlos Sainz, Lucas Cruz 51 / 200 Foto de: X-Raid Team #305 JCW X-Raid Team: Carlos Sainz, Lucas Cruz 52 / 200 Foto de: X-Raid Team #305 JCW X-Raid Team: Carlos Sainz 53 / 200 Foto de: X-Raid Team #305 JCW X-Raid Team: Carlos Sainz, Lucas Cruz 54 / 200 Foto de: X-Raid Team #305 JCW X-Raid Team: Carlos Sainz, Lucas Cruz 55 / 200 Foto de: X-Raid Team #305 JCW X-Raid Team: Carlos Sainz, Lucas Cruz 56 / 200 Foto de: X-Raid Team #305 JCW X-Raid Team: Carlos Sainz, Lucas Cruz 57 / 200 Foto de: Red Bull Content Pool #305 JCW X-Raid Team: Carlos Sainz, Lucas Cruz 58 / 200 Foto de: X-Raid Team #305 JCW X-Raid Team: Carlos Sainz 59 / 200 Foto de: A.S.O. #305 JCW X-Raid Team: Carlos Sainz, Lucas Cruz 60 / 200 Foto de: X-Raid Team #305 JCW X-Raid Team: Carlos Sainz, Lucas Cruz 61 / 200 Foto de: X-Raid Team #305 JCW X-Raid Team: Carlos Sainz, Lucas Cruz 62 / 200 Foto de: X-Raid Team #305 JCW X-Raid Team: Carlos Sainz, Lucas Cruz 63 / 200 Foto de: X-Raid Team #305 JCW X-Raid Team: Carlos Sainz, Lucas Cruz, #300 Toyota Gazoo Racing: Nasser Al-Attiyah 64 / 200 Foto de: A.S.O. #305 JCW X-Raid Team: Carlos Sainz, Lucas Cruz 65 / 200 Foto de: A.S.O. #305 JCW X-Raid Team: Carlos Sainz, Lucas Cruz 66 / 200 Foto de: A.S.O. #305 JCW X-Raid Team: Carlos Sainz, Lucas Cruz 67 / 200 Foto de: A.S.O. #305 JCW X-Raid Team: Carlos Sainz, Lucas Cruz 68 / 200 Foto de: Red Bull Content Pool #305 JCW X-Raid Team: Carlos Sainz, Lucas Cruz 69 / 200 Foto de: Red Bull Content Pool #305 JCW X-Raid Team: Carlos Sainz, Lucas Cruz 70 / 200 Foto de: Red Bull Content Pool #305 JCW X-Raid Team: Carlos Sainz, Lucas Cruz 71 / 200 Foto de: Red Bull Content Pool #305 JCW X-Raid Team: Carlos Sainz, Lucas Cruz 72 / 200 Foto de: Red Bull Content Pool #305 JCW X-Raid Team: Carlos Sainz, Lucas Cruz 73 / 200 Foto de: Red Bull Content Pool #305 JCW X-Raid Team: Carlos Sainz, Lucas Cruz 74 / 200 Foto de: Red Bull Content Pool #305 JCW X-Raid Team: Carlos Sainz, Lucas Cruz 75 / 200 Foto de: Red Bull Content Pool #305 JCW X-Raid Team: Carlos Sainz, Lucas Cruz 76 / 200 Foto de: A.S.O. #305 JCW X-Raid Team: Carlos Sainz, Lucas Cruz 77 / 200 Foto de: A.S.O. #305 JCW X-Raid Team: Carlos Sainz, Lucas Cruz 78 / 200 Foto de: A.S.O. #305 JCW X-Raid Team: Carlos Sainz, Lucas Cruz 79 / 200 Foto de: A.S.O. #305 JCW X-Raid Team: Carlos Sainz with #304 Toyota Gazoo Racing: Giniel De Villiers 80 / 200 Foto de: Red Bull Content Pool #305 JCW X-Raid Team: Carlos Sainz 81 / 200 Foto de: Red Bull Content Pool #305 JCW X-Raid Team: Carlos Sainz, Lucas Cruz 82 / 200 Foto de: Red Bull Content Pool #305 JCW X-Raid Team: Carlos Sainz, Lucas Cruz 83 / 200 Foto de: X-Raid Team #305 JCW X-Raid Team: Carlos Sainz, Lucas Cruz 84 / 200 Foto de: A.S.O. #305 JCW X-Raid Team: Carlos Sainz, Lucas Cruz 85 / 200 Foto de: A.S.O. #305 JCW X-Raid Team: Carlos Sainz, Lucas Cruz 86 / 200 Foto de: A.S.O. #300 Toyota Gazoo Racing: Nasser Al-Attiyah, #324 X-Raid Mini: Yasir Seaidan, #305 JCW X-Raid Team: Carlos Sainz 87 / 200 Foto de: A.S.O. #300 Toyota Gazoo Racing: Nasser Al-Attiyah, Matthieu Baumel, #305 JCW X-Raid Team: Carlos Sainz 88 / 200 Foto de: A.S.O. #310 Toyota Gazoo Racing: Fernando Alonso, #305 JCW X-Raid Team: Carlos Sainz 89 / 200 Foto de: A.S.O. #305 JCW X-Raid Team: Carlos Sainz, Lucas Cruz 90 / 200 Foto de: A.S.O. #305 JCW X-Raid Team: Carlos Sainz, Lucas Cruz 91 / 200 Foto de: A.S.O. #305 JCW X-Raid Team: Carlos Sainz, Lucas Cruz 92 / 200 Foto de: A.S.O. #305 JCW X-Raid Team: Carlos Sainz, Lucas Cruz 93 / 200 Foto de: A.S.O. #305 JCW X-Raid Team: Carlos Sainz, Lucas Cruz 94 / 200 Foto de: A.S.O. #305 JCW X-Raid Team: Carlos Sainz, Lucas Cruz 95 / 200 Foto de: A.S.O. #305 JCW X-Raid Team: Carlos Sainz, Lucas Cruz 96 / 200 Foto de: Red Bull Content Pool #305 JCW X-Raid Team: Carlos Sainz, Lucas Cruz 97 / 200 Foto de: Red Bull Content Pool #305 JCW X-Raid Team: Carlos Sainz, Lucas Cruz 98 / 200 Foto de: Red Bull Content Pool #305 JCW X-Raid Team: Carlos Sainz, Lucas Cruz 99 / 200 Foto de: Red Bull Content Pool #305 JCW X-Raid Team: Carlos Sainz, Lucas Cruz 100 / 200 Foto de: Red Bull Content Pool #305 JCW X-Raid Team: Carlos Sainz, Lucas Cruz 101 / 200 Foto de: A.S.O. #305 JCW X-Raid Team: Carlos Sainz, Lucas Cruz 102 / 200 Foto de: Red Bull Content Pool #305 JCW X-Raid Team: Carlos Sainz, Lucas Cruz 103 / 200 Foto de: Red Bull Content Pool #305 JCW X-Raid Team: Carlos Sainz, Lucas Cruz 104 / 200 Foto de: Red Bull Content Pool #305 JCW X-Raid Team: Carlos Sainz, Lucas Cruz 105 / 200 Foto de: Red Bull Content Pool #305 JCW X-Raid Team: Carlos Sainz 106 / 200 Foto de: Red Bull Content Pool #305 JCW X-Raid Team: Carlos Sainz, Lucas Cruz 107 / 200 Foto de: A.S.O. #305 JCW X-Raid Team: Carlos Sainz, Lucas Cruz 108 / 200 Foto de: A.S.O. #305 JCW X-Raid Team: Carlos Sainz, Lucas Cruz 109 / 200 Foto de: A.S.O. #305 JCW X-Raid Team: Carlos Sainz, Lucas Cruz 110 / 200 Foto de: A.S.O. #305 JCW X-Raid Team: Carlos Sainz, Lucas Cruz 111 / 200 Foto de: A.S.O. #305 JCW X-Raid Team: Carlos Sainz 112 / 200 Foto de: A.S.O. #305 JCW X-Raid Team: Carlos Sainz, Lucas Cruz 113 / 200 Foto de: X-Raid Team Carlos Sainz en la rueda de prensa de Karcher 114 / 200 Foto de: X-Raid Team Carlos Sainz y Bernd Rützler en la rueda de prensa de Karcher 115 / 200 Foto de: X-Raid Team #305 JCW X-Raid Team: Carlos Sainz, #1 Red Bull KTM Factory Racing: Toby Price 116 / 200 Foto de: Red Bull Content Pool #305 JCW X-Raid Team: Carlos Sainz, #1 Red Bull KTM Factory Racing: Toby Price 117 / 200 Foto de: Red Bull Content Pool #302 JCW X-Raid Team: Stephane Peterhansel, #305 JCW X-Raid Team: Carlos Sainz 118 / 200 Foto de: Red Bull Content Pool Carlos Sainz en la rueda de prensa de Karcher 119 / 200 Foto de: X-Raid Team #305 JCW X-Raid Team: Carlos Sainz, Lucas Cruz 120 / 200 Foto de: Red Bull Content Pool #305 JCW X-Raid Team: Carlos Sainz, Lucas Cruz 121 / 200 Foto de: Red Bull Content Pool #305 JCW X-Raid Team: Carlos Sainz, Lucas Cruz 122 / 200 Foto de: Red Bull Content Pool #305 JCW X-Raid Team: Carlos Sainz, Lucas Cruz 123 / 200 Foto de: Red Bull Content Pool #305 JCW X-Raid Team: Carlos Sainz, Lucas Cruz 124 / 200 Foto de: Red Bull Content Pool #305 JCW X-Raid Team: Carlos Sainz, Lucas Cruz 125 / 200 Foto de: Red Bull Content Pool #305 JCW X-Raid Team: Carlos Sainz, Lucas Cruz 126 / 200 Foto de: Red Bull Content Pool #305 JCW X-Raid Team: Carlos Sainz, Lucas Cruz 127 / 200 Foto de: Red Bull Content Pool #305 JCW X-Raid Team: Carlos Sainz 128 / 200 Foto de: A.S.O. #305 JCW X-Raid Team: Carlos Sainz, Lucas Cruz 129 / 200 Foto de: A.S.O. #305 JCW X-Raid Team: Carlos Sainz, Lucas Cruz 130 / 200 Foto de: A.S.O. #305 JCW X-Raid Team: Carlos Sainz, Lucas Cruz 131 / 200 Foto de: A.S.O. #305 JCW X-Raid Team: Carlos Sainz, Lucas Cruz 132 / 200 Foto de: A.S.O. #305 JCW X-Raid Team: Carlos Sainz, Lucas Cruz 133 / 200 Foto de: Red Bull Content Pool #305 JCW X-Raid Team: Carlos Sainz, Lucas Cruz 134 / 200 Foto de: A.S.O. #305 JCW X-Raid Team: Carlos Sainz, Lucas Cruz 135 / 200 Foto de: A.S.O. #305 JCW X-Raid Team: Carlos Sainz, Lucas Cruz 136 / 200 Foto de: A.S.O. #305 JCW X-Raid Team: Carlos Sainz, Lucas Cruz 137 / 200 Foto de: Red Bull Content Pool #305 JCW X-Raid Team: Carlos Sainz, Lucas Cruz 138 / 200 Foto de: A.S.O. #305 JCW X-Raid Team: Carlos Sainz, Lucas Cruz 139 / 200 Foto de: Red Bull Content Pool #305 JCW X-Raid Team: Carlos Sainz, Lucas Cruz 140 / 200 Foto de: Red Bull Content Pool #305 JCW X-Raid Team: Carlos Sainz, Lucas Cruz 141 / 200 Foto de: Red Bull Content Pool #305 JCW X-Raid Team: Carlos Sainz, Lucas Cruz 142 / 200 Foto de: X-Raid Team #305 JCW X-Raid Team: Carlos Sainz, Lucas Cruz 143 / 200 Foto de: Red Bull Content Pool #305 JCW X-Raid Team: Carlos Sainz, Lucas Cruz 144 / 200 Foto de: Red Bull Content Pool #305 JCW X-Raid Team: Carlos Sainz, Lucas Cruz 145 / 200 Foto de: A.S.O. #305 JCW X-Raid Team: Carlos Sainz, Lucas Cruz 146 / 200 Foto de: A.S.O. #305 JCW X-Raid Team: Carlos Sainz, Lucas Cruz stops 147 / 200 Foto de: A.S.O. #305 JCW X-Raid Team: Carlos Sainz, Lucas Cruz 148 / 200 Foto de: A.S.O. #305 JCW X-Raid Team: Carlos Sainz, Lucas Cruz 149 / 200 Foto de: A.S.O. #305 JCW X-Raid Team: Carlos Sainz, Lucas Cruz 150 / 200 Foto de: Red Bull Content Pool #305 JCW X-Raid Team: Carlos Sainz, Lucas Cruz 151 / 200 Foto de: Red Bull Content Pool #305 JCW X-Raid Team: Carlos Sainz, Lucas Cruz 152 / 200 Foto de: Red Bull Content Pool #305 JCW X-Raid Team: Carlos Sainz, Lucas Cruz 153 / 200 Foto de: Red Bull Content Pool #305 JCW X-Raid Team: Carlos Sainz, Lucas Cruz 154 / 200 Foto de: A.S.O. #305 JCW X-Raid Team: Carlos Sainz, Lucas Cruz 155 / 200 Foto de: A.S.O. #305 JCW X-Raid Team: Carlos Sainz 156 / 200 Foto de: A.S.O. #305 JCW X-Raid Team: Carlos Sainz, Lucas Cruz 157 / 200 Foto de: A.S.O. #305 JCW X-Raid Team: Carlos Sainz, Lucas Cruz 158 / 200 Foto de: A.S.O. #305 JCW X-Raid Team: Carlos Sainz 159 / 200 Foto de: A.S.O. #305 JCW X-Raid Team: Carlos Sainz, Lucas Cruz 160 / 200 Foto de: A.S.O. #305 JCW X-Raid Team: Carlos Sainz, Lucas Cruz 161 / 200 Foto de: A.S.O. #305 JCW X-Raid Team: Carlos Sainz, Lucas Cruz 162 / 200 Foto de: Red Bull Content Pool #305 JCW X-Raid Team: Carlos Sainz, Lucas Cruz 163 / 200 Foto de: Red Bull Content Pool #305 JCW X-Raid Team: Carlos Sainz, Lucas Cruz 164 / 200 Foto de: Red Bull Content Pool #305 JCW X-Raid Team: Carlos Sainz, Lucas Cruz 165 / 200 Foto de: Red Bull Content Pool #305 JCW X-Raid Team: Carlos Sainz 166 / 200 Foto de: A.S.O. Ganador #305 JCW X-Raid Team: Carlos Sainz 167 / 200 Foto de: A.S.O. #305 JCW X-Raid Team: Carlos Sainz, Lucas Cruz 168 / 200 Foto de: Red Bull Content Pool #305 JCW X-Raid Team: Carlos Sainz, Lucas Cruz con Sven Quandt 169 / 200 Foto de: Red Bull Content Pool #305 JCW X-Raid Team: Carlos Sainz 170 / 200 Foto de: Red Bull Content Pool #305 JCW X-Raid Team: Carlos Sainz, Lucas Cruz 171 / 200 Foto de: Red Bull Content Pool #305 JCW X-Raid Team: Carlos Sainz, Lucas Cruz 172 / 200 Foto de: Red Bull Content Pool #305 JCW X-Raid Team: Carlos Sainz 173 / 200 Foto de: Red Bull Content Pool #307 Toyota Gazoo Racing: Bernhard Ten Brinke, Tom Colsoul, #304 Toyota Gazoo Racing: Giniel De Villiers, #305 JCW X-Raid Team: Carlos Sainz, #303 JCW X-Raid Team: Jakub Przygonski 174 / 200 Foto de: A.S.O. #305 JCW X-Raid Team: Carlos Sainz, Lucas Cruz, David Castera, director of the Dakar Rally, #300 Toyota Gazoo Racing: Nasser Al-Attiyah 175 / 200 Foto de: A.S.O. #305 JCW X-Raid Team: Carlos Sainz, #302 JCW X-Raid Team: Stephane Peterhansel 176 / 200 Foto de: A.S.O. El Príncipe Abdul Aziz bin Turki Al-Faisal, presidente de la Autoridad General de Deportes, Equipo #305 JCW X-Raid: Carlos Sainz, Yann Le Moenner, CEO de ASO 177 / 200 Foto de: A.S.O. Ganador#305 JCW X-Raid Team: Carlos Sainz, #302 JCW X-Raid Team: Stephane Peterhansel, #300 Toyota Gazoo Racing: Nasser Al-Attiyah 178 / 200 Foto de: A.S.O. Ganador#305 JCW X-Raid Team: Carlos Sainz, #302 JCW X-Raid Team: Stephane Peterhansel, #300 Toyota Gazoo Racing: Nasser Al-Attiyah 179 / 200 Foto de: A.S.O. Ganador#305 JCW X-Raid Team: Carlos Sainz, #302 JCW X-Raid Team: Stephane Peterhansel, #300 Toyota Gazoo Racing: Nasser Al-Attiyah 180 / 200 Foto de: A.S.O. Ganador #305 JCW X-Raid Team: Carlos Sainz, #302 JCW X-Raid Team: Stephane Peterhansel 181 / 200 Foto de: A.S.O. Ganador #305 JCW X-Raid Team: Carlos Sainz, #302 JCW X-Raid Team: Stephane Peterhansel 182 / 200 Foto de: A.S.O. #302 JCW X-Raid Team: Stephane Peterhansel and #305 JCW X-Raid Team: Carlos Sainz, Lucas Cruz 183 / 200 Foto de: A.S.O. Ganador#305 JCW X-Raid Team: Carlos Sainz, #302 JCW X-Raid Team: Stephane Peterhansel, #300 Toyota Gazoo Racing: Nasser Al-Attiyah 184 / 200 Foto de: A.S.O. Ganadores #305 JCW X-Raid Team: Carlos Sainz, Lucas Cruz, #302 JCW X-Raid Team: Stephane Peterhansel, Paulo Fiuza, #300 Toyota Gazoo Racing: Nasser Al-Attiyah, Matthieu Baumel 185 / 200 Foto de: A.S.O. #302 JCW X-Raid Team: Stephane Peterhansel, Paulo Fiuza, #305 JCW X-Raid Team: Carlos Sainz, #300 Toyota Gazoo Racing: Nasser Al-Attiyah, Matthieu Baumel 186 / 200 Foto de: A.S.O. #305 JCW X-Raid Team: Carlos Sainz, Lucas Cruz with #300 Toyota Gazoo Racing: Nasser Al-Attiyah, Matthieu Baumel, #302 JCW X-Raid Team: Stephane Peterhansel 187 / 200 Foto de: A.S.O. Ganador #305 JCW X-Raid Team: Carlos Sainz with #305 JCW X-Raid Team: Carlos Sainz 188 / 200 Foto de: A.S.O. #300 Toyota Gazoo Racing: Nasser Al-Attiyah, #302 JCW X-Raid Team: Stephane Peterhansel, #305 JCW X-Raid Team: Carlos Sainz 189 / 200 Foto de: A.S.O. #305 JCW X-Raid Team: Carlos Sainz, Lucas Cruz 190 / 200 Foto de: A.S.O. #305 JCW X-Raid Team: Carlos Sainz, Lucas Cruz 191 / 200 Foto de: A.S.O. #305 JCW X-Raid Team: Carlos Sainz 192 / 200 Foto de: A.S.O. Ganador #305 JCW X-Raid Team: Carlos Sainz 193 / 200 Foto de: A.S.O. #300 Toyota Gazoo Racing: Nasser Al-Attiyah, #302 JCW X-Raid Team: Stephane Peterhansel, #305 JCW X-Raid Team: Carlos Sainz 194 / 200 Foto de: A.S.O. #305 JCW X-Raid Team: Carlos Sainz, Lucas Cruz 195 / 200 Foto de: A.S.O. El Príncipe Abdul Aziz bin Turki Al-Faisal, presidente de la Autoridad General de Deportes, Equipo #305 JCW X-Raid: Carlos Sainz 196 / 200 Foto de: A.S.O. #305 JCW X-Raid Team: Carlos Sainz, Lucas Cruz 197 / 200 Foto de: Red Bull Content Pool #305 JCW X-Raid Team: Carlos Sainz, Lucas Cruz 198 / 200 Foto de: X-Raid Team #305 JCW X-Raid Team: Carlos Sainz 199 / 200 Foto de: X-Raid Team #305 JCW X-Raid Team: Carlos Sainz, Lucas Cruz 200 / 200 Foto de: X-Raid Team

(Pulsa en 'Versión completa' al final del artículo si no te aparecen)