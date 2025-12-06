Cómo Tsunoda se sacrificó para ayudar a Verstappen a lograr la pole en Abu Dhabi F1

Yuki Tsunoda ha explicado cómo ayudó a Max Verstappen, su compañero de equipo y metido de lleno en la lucha por el título de Fórmula 1, a lograr la pole position del Gran Premio de Abu Dhabi, y cómo también está dispuesto a sacrificar su carrera.

La clasificación en Yas Marina: Fórmula 1 Verstappen sueña tras la pole de Abu Dhabi F1, con Norris y Piastri detrás

Después de que su suelo resultara dañado en una colisión en el pitlane con Andrea Kimi Antonelli en los Libres 3, Tsunoda volvió a una especificación más antigua, y pasó por los pelos a la Q3. El piloto japonés fue 15º en la Q1, sólo 8 milésimas por delante de Lewis Hamilton, y décimo en la Q2, sólo 0.007 segundos más rápido que Oliver Bearman, ya que los 15 primeros coches se clasificaron en un margen de 0.367.

"Después de la colisión con Antonelli, tuve que volver al suelo [antiguo], lo que, para ser sincero, me costó la clasificación", comentó Tsunoda. "Así que esperaba que fuera difícil pasar a la Q3. Obviamente, pasar y ayudar a Max era el plan básico. Pero al mismo tiempo, estaba un poco preocupado por eso, con esa especificación. Pero al final lo conseguí".

Esto allanó el camino a su asistencia en la Q3, cuando le dio a Verstappen un rebufo clave en ambas tandas del neerlandés, lo que ayudó al vigente campeón a lograr la pole por dos décimas sobre sus rivales por el título, Lando Norris y Oscar Piastri.

Yuki Tsunoda, Red Bull Racing Foto de: Zak Mauger / LAT Images via Getty Images

Tsunoda se sinceró sobre la presión que eso representaba. "Porque no podía estar muy cerca en la curva 5, pero tampoco podía estar muy lejos", explicó. "Así que fue muy estresante, para ser sincero. Pero al menos pude hacerlo, y me hicieron algunos cumplidos. Lo aceptaré".

"Yuki estuvo increíble, el rebufo funcionó a la perfección", dijo Helmut Marko, asesor de Red Bull, a ServusTV. "Así que las cosas ya pintan mejor otra vez".

Habiendo perdido su volante titular de Red Bull para 2026 al ser degradado a un papel de corredor de prueba y reserva con el equipo, Tsunoda ya no tiene nada que perder y jugará un papel táctico en el desarrollo de las paradas en boxes. Esto evoca recuerdos de Sergio Pérez, quien, en 2021, vio retrasada su primera detención para poder obstaculizar al líder virtual de la carrera, Lewis Hamilton, lo que le costó al piloto de Mercedes siete segundos con respecto a Verstappen.

"Haré todo lo que pueda para ayudarle", afirmó Tsunoda. "Lo más probable es que, probablemente, comprometa mi estrategia, pero con su posición, cómo terminó, todavía hay una oportunidad de conseguir un campeonato. Así que haré todo lo que pueda", cerró.

Más de la F1: Fórmula 1 Verstappen reconoce que "necesitará suerte" pese a su pole en Abu Dhabi