Tsunoda se abre a Red Bull: "Si lo haces bien, tienes un mejor asiento"

La temporada 2023 de Fórmula 1 debía ser la de la confirmación de Yuki Tsunoda, puesto que el japonés afrontaba su tercer curso como titular en el equipo AlphaTauri, ya sin la presión de tener que rendir contra alguien más experimentado como Pierre Gasly. Sin embargo, el trabajo del nipón consistía en batir a un novato en el Gran Circo, pero con muchas carreras a sus espaldas, Nyck de Vries.

El de Sagamihara ha logrado puntuar en dos citas, mientras que el campeón del mundo de Fórmula E no se ha acercado en ninguna ocasión a sumar para la escudería de Faenza, por lo que se siente "satisfecho" por cómo lo está haciendo y avisa de que quiere "aumentar" su valor en el mercado.

Yuki Tsunoda tiene contrato en vigor con el conjunto italiano, aunque estar bajo el paraguas de Red Bull no le asegura nada: "Creo que estoy conduciendo tan bien como siempre, estoy satisfecho con la forma en que va la temporada. Siempre logré sacar el máximo partido al coche, que era mi objetivo para este año".

"Quiero mostrar a los equipos, a todos en la Fórmula 1, lo buenos que somos", dijo el japonés a GiveMeSport. "Este año quiero aumentar mi valor en el mercado, pero no tengo que lidiar con eso de repente, si doy el 100%, incluso en las tareas más pequeñas, el resto vendrá de forma automática. Al mismo tiempo, siento que estoy mejorando de carrera en carrera, lo cual es muy importante".

"No ha sido la mejor temporada hasta ahora debido al rendimiento de nuestro coche, pero quiero que el equipo pueda confiar en mí en cualquier momento para sacarle el máximo partido", continuó Yuki Tsunoda, quien recordó que ya no es un debutante. "Fue bueno poder comenzar mi carrera en la Fórmula 1 con 20 años, incluso ahora soy uno de los más jóvenes, pero ya no soy un novato, y tengo suficiente experiencia para que la gente me diga si creen que soy lo suficientemente bueno o no".

Pertenecer a la familia de los de las bebidas energéticas no es nada sencillo, y de sobra es conocida la fama de su asesor, Helmut Marko, de despedir a aquellos que no rinden desde el inicio, pero el nipón no está muy preocupado: "No siento mucha presión, sé que incluso si llega un mal resultado, después vendrán automáticamente con el trabajo. La fórmula es realmente simple, si lo haces bien en la Fórmula 1, obtienes un mejor asiento".

