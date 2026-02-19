Wolff ironiza ante las polémicas: "Dentro de poco dirán que estoy en los papeles de Epstein"

Mientras los test de pretemporada previos a la temporada 2026 de la Fórmula 1 se acercan a su fin, ya ha habido mucho revuelo en torno a Mercedes. En un primer momento, se acusó al fabricante alemán de hacer trampa con la relación de compresión del motor de combustión, que esta temporada se ha reducido de 18:1 a 16:1.

Pero las polémicas no han quedado ahí, ya que esta semana se llegó la noticia de que el combustible de Petronas podría no estar homologado a tiempo para el Gran Premio de Australia 2026.

La inquietud en torno a su equipo irrita enormemente a Toto Wolff, como dejó claro durante la rueda de prensa del jueves en Bahrein: "Es otra de esas historias. Dijeron que nuestra relación de compresión era ilegal, lo cual es una tontería, una completa tontería. Y ahora surge la siguiente noticia de que nuestro combustible es ilegal", dijo.

Por lo tanto, al jefe del equipo Mercedes no le sorprendería que pronto se produjeran más acusaciones e hizo una atrevida y polémica ironía: "No sé de dónde viene eso. Quizás se nos ocurra otra cosa, que yo aparezco en los papeles de Epstein o algo así", continuó el austriaco, que se apresuró a añadir que estaba bromeando tras la reacción sorpresiva de algunos de los presentes.

Obviamente, las palabras de Toto Wolff mencionando los famosos papeles de Epstein eran en un tono de humor, sin querer jugar con algo tan delicado. Cabe recordar también que hay innumerables nombres involucrados en esa lista, los cuales no son necesariamente culpables.

Según Wolff, la cuestión de la relación de compresión del motor Mercedes es una tormenta en un vaso de agua. Foto de: Mark Thompson / Getty Images

Para Mercedes no vale la pena luchar

En la rueda de prensa, Toto Wolff también volvió a hablar del revuelo en torno a la relación de compresión del motor Mercedes. Su unidad de potencia cumple con la nueva relación de compresión de 16:1 en las pruebas estáticas, pero debido a la expansión de los materiales, el motor se supone que llegaría a una relación de 18:1 cuando el coche está en la pista a una temperatura mucho más alta.

El miércoles, la Comisión de la F1 decidió que se votará sobre la forma en que se debe medir la relación de compresión a partir del 1 de agosto de 2026. Por lo tanto, el asunto tendrá continuidad, pero Wolff parecía dispuesto a enterrar el hacha de guerra.

"Desde el principio hemos dicho que esto parecía una tormenta en un vaso de agua", respondió.

"Se presentaron cifras que, de ser ciertas, harían totalmente comprensible que alguien se opusiera. Pero, al final, no merece la pena luchar. Para nosotros no cambia nada, ya sea que sigamos así o que pasemos a las nuevas reglas. Ha sido un proceso. Pero también queremos ser buenos ciudadanos dentro de la Fórmula 1, porque no supone una gran diferencia. Al final, hemos cambiado de opinión".

"Filosóficamente, puedes estar en desacuerdo, porque creo que las normas están ahí para algo y que hay que mantener a la FIA estrechamente involucrada en ello, como debe ser. Pero si hay otros cuatro fabricantes de unidades de potencia que en un momento dado ejercen una enorme presión sobre la FIA, ¿qué otra opción te queda sino seguirles? Incluso nos sentíamos cómodos presentando una protesta el viernes en Melbourne. Pero, ¿es eso lo que queremos?", concluyó.