Por qué es poco probable que la F1 sustituya los GP de Bahrein y Arabia Saudí

El efecto del ataque militar de EE.UU. e Israel contra Irán ya se ha dejado sentir en el paddock de la F1: el miércoles en Melbourne no había ningún coche terminado en los garajes y gran parte del personal de los equipos aún no había llegado, debido a los retrasos y cancelaciones de los vuelos.

Por ello, se suspendió el "toque de queda" obligatorio sobre las horas de trabajo y el pitlane siguió siendo un hervidero de actividad hasta bien entrada la noche.

Para el personal de McLaren y Mercedes que debía realizar la prueba de neumáticos de lluvia de Pirelli el fin de semana pasado, el viaje a Australia supuso un trayecto por carretera desde Bahrein a Arabia Saudí, luego vuelos de regreso al Reino Unido vía Egipto antes de tomar otros vuelos chárter especiales desde Stansted a Melbourne, evitando el espacio aéreo cerrado alrededor del Golfo. Y fuentes del paddock confirmaron que al menos uno voló vía Tanzania.

En el Reino Unido, donde se encuentran la mayoría de los equipos de la parrilla de F1, el Ministerio de Asuntos Exteriores aconseja a los ciudadanos que no viajen a la región del Golfo, por lo que mientras esta recomendación siga vigente, será imposible celebrar los Grandes Premios de Bahrein y Arabia Saudí el mes que viene. No habría forma de conseguir el seguro necesario.

La primera prueba del Campeonato Mundial de Resistencia (WEC), prevista para el último fin de semana de marzo en Qatar, ya se ha pospuesto hasta el final de la temporada. Pero la F1 no tiene esta flexibilidad porque su calendario de 24 carreras está más apretado, y las otras rondas de Oriente Medio están programadas de forma consecutiva con el GP de Las Vegas en un triplete muy impopular.

Aunque públicamente se dice que el titular de los derechos comerciales y el organismo rector están a la espera de ver qué sucede, en realidad ya se está elaborando un plan de contingencia, ya que se prevé que el conflicto se intensifique a corto plazo.

Motorsport.com entiende que, tal y como están las cosas, es muy improbable que el GP de Bahrein se lleve a cabo, y que, aunque se ha planteado la posibilidad de que la ronda de Yeda se traslade al intervalo entre Miami y Montreal, esto no es óptimo desde el punto de vista logístico y continúa estando expuesto a interrupciones si el conflicto no se detiene.

Hay una fecha límite estricta para tomar algunas decisiones, ya que la mercancía debe enviarse a Bahrein después del Gran Premio de Japón, el 29 de marzo. Se entiende que otra de las opciones sobre la mesa era celebrar dos carreras consecutivas en Suzuka, pero el principal obstáculo era la capacidad del promotor para vender entradas para el segundo evento y que fuera comercialmente rentable.

Portimão fue una de las sedes sustitutivas durante la pandemia de Covid-19. Foto: Getty Images

Aunque varios circuitos celebraron carreras consecutivas a puerta cerrada durante la pandemia de la COVID-19, se trataba de un acuerdo totalmente diferente, ya que la F1 estaba, en efecto, alquilando los circuitos para cumplir sus contratos de retransmisión, en lugar del modelo habitual en el que los promotores de la carrera pagan al titular de los derechos comerciales para organizar un evento.

Por las mismas razones, es poco probable que la F1 utilice sedes europeas como sustitutas, aunque se ha rumoreado en el paddock que todos los hoteles de los alrededores de Imola ya han sido reservados de forma especulativa para el fin de semana del 11 y 12 de abril, la fecha asignada al GP de Bahrein.

Sería extremadamente difícil organizar un gran premio comercialmente sostenible en unas semanas, ya que esto implicaría no solo vender entradas normales, sino también facilitar la hospitalidad VIP, que contribuye en gran medida a respaldar los ingresos de los eventos de la F1.

También existen requisitos logísticos para estas instalaciones, así como para los equipos, que tendrían que sacar todo su arsenal del almacén y transportarse por carretera.

Del mismo modo, la Fórmula 1 tiene menos presión para organizar eventos que en los años de la COVID-19, ya que ya ha superado con creces el umbral de carreras por temporada para cumplir sus contratos de TV. De hecho, se entiende que las presiones para sustituir los GP de Bahrein y Arabia Saudí han venido de los propios equipos, que quieren proteger su parte de los ingresos comerciales de la F1, aunque, por supuesto, este no es el mensaje que se transmite públicamente.

Todo esto tendrá un lugar destacado en la agenda de la reunión habitual del director general de la F1, Stefano Domenicali, con los directores de los equipos, prevista para el sábado por la mañana.

"Aún se ha hablado muy poco al respecto debido al esfuerzo que ha supuesto llegar hasta aquí, a Australia", afirmó el jefe de McLaren, Zak Brown.

"Obviamente, la categoría en sí, los aficionados, los socios, nuestro equipo de carreras... todo eso será de suma importancia desde el punto de vista de la seguridad. Tendremos que ver cómo se desarrollan las cosas y tomaremos la decisión correcta para la salud de todos los que participan en este deporte".

En cuanto al impacto financiero que tendría para los equipos la cancelación de las carreras sin sustituirlas, Brown se mostró diplomático. El fondo soberano de Bahrein es propietario del Grupo McLaren y accionista mayoritario de McLaren Racing.

"Probablemente todo depende", dijo Brown. "¿Se sustituyen las carreras, se retrasan? Y la economía que rodea a todo eso. Pero creo que, dada la situación, no nos preocupa que haya un pequeño impacto financiero derivado de todo esto", concluyó.

