Tombazis y los títulos que Alonso "debería haber ganado por puro talento"

Nicholas Tombazis, que ahora trabaja con la FIA y es uno de los máximos responsables a la hora de crear los reglamentos técnicos, trabajó como jefe de diseño de Ferrari desde la temporada 2006 hasta 2014, años en los que los de Maranello ganaron un campeonato de pilotos y dos de constructores, pero también perdieron otros tantos títulos por diferencias mínimas.

En esa fase de decepciones, Tombazis coincidió en el equipo italiano con Fernando Alonso, quien se quedó a 4 puntos de ganar el título de 2010 y a sólo tres unidades en 2012, una de las espinitas que el griego reconoció en el podcast 'Beyond the Grid' de F1 continúa llevando dentro y sigue lamentando.

Así lo explicó: "Bueno, estuvo muy cerca, creo que tres veces. Y una de las cosas que más lamento es que no le diéramos el coche para ganar el campeonato. Porque aunque estuvo cerca, Red Bull nos superaba en ese momento. Así que, en mi opinión, Fernando debería haber ganado por puro talento muchos más campeonatos de los que finalmente ganó".

Tombazis apuntó a uno de los principales problemas que hizo que Red Bull siempre estuviese un paso por delante de Ferrari en los años en los que Alonso intentó luchar el mundial contra Sebastian Vettel.

"Si analizas los diferentes campeonatos, hubo distintas razones por las que no fuimos tan buenos. Creo que nunca tuvimos el escape soplado del todo bien en esos años. Tuvimos un montón de debates internos en Ferrari entre la gente del chasis y la del motor sobre cómo podíamos lograr un mayor efecto de escape en el motor. Y creo que nunca logramos que nuestro motor produjera un flujo de escape tan fuerte como otros motores", explicó.

Recordando Abu Dhabi 2010: Fórmula 1 El primer mundial de Vettel; el "casi" de Alonso y Ferrari

Cuando se le preguntó si aún pensaba en aquellos años en los que perdieron el título en las últimas citas de la temporada por decisiones propias o ajenas, el ex de Ferrari hizo especial hincapié en el GP de Abu Dhabi 2010, en el que el equipo de Maranello pudo haber hecho algo más para ayudar a Alonso a conquistar su tercer campeonato del mundo de Fórmula 1.

"Ya no me despierto por la noche. Pero hay algunos traumas clave, digamos, en mi carrera, que todavía... Todavía me cabreo. Y Abu Dhabi 2010 es uno de ellos. Y en aquel entonces tuve esa... después de perder de esa manera y de esa gran decepción, tuve durante meses ese sueño recurrente, y yo normalmente no sueño con los coches de carreras y el trabajo, pero de alguna manera sucedió".

"Y soñaba que alguien decía: 'No, no, la carrera ha sido anulada. Tiene que celebrarse de nuevo'. Pero, por supuesto, entonces me despertaba", concluyó Nicholas Tombazis.

Recordando Brasil 2012: Fórmula 1 Brasil 2012: cuando Vettel se chocó pero se llevó el Mundial ante Alonso

Podio: Sebastian Vettel, Red Bull Racing, y Fernando Alonso, Ferrari Foto de: Sutton Images

¿Quieres leer nuestras noticias antes que nadie y de manera gratuita? Síguenos aquí en nuestro canal de Telegram y no te perderás nada. ¡Toda la información, al alcance de tu mano!