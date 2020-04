Todt presionó a los técnicos de F1 buscando pruebas del motor Ferrari

A principios de este año, la FIA anunció que había llegado a un pacto privado con Ferrari tras las sospechas de que habían encontrado una manera de evitar las restricciones de flujo de combustible en su motor de 2019.

Ese acuerdo enfureció a los rivales de Ferrari, que creyeron que se había pasado por alto una ilegalidad de los del Cavallino. La FIA argumentó, sin embargo, que había decidido no llevar el asunto más allá porque no podía demostrar que Ferrari hubiera incumplido las reglas.

Hablando por primera vez sobre el asunto en una entrevista exclusiva con Motorsport.com, el presidente de la FIA, Jean Todt, reveló que presionó a los técnicos de la F1 para que trataran de entender lo que estaba pasando.

"Algunos competidores sugirieron que Ferrari podría haber burlado las reglas", explicó Todt. "Así que durante meses nuestros técnicos han estado detrás de Ferrari para tratar de entender si lo que estaban haciendo era legal o no".

"Presioné bastante a nuestros técnicos para que realizaran tantos controles como fuera necesario".

"Dicho esto, no es que tuviéramos que hacerlo porque un equipo nos lo pidiera. Pero debemos asegurarnos de que todos estén dentro de la legalidad".

Todt dijo que Ferrari pasó varios controles durante la temporada pasada, incluido el del Gran Premio de Abu Dhabi 2019, donde fueron multados por haber dado una declaración de combustible inexacta antes de la carrera.

"Queríamos llegar al fondo del problema", añadió Todt. "Así que realizamos verificaciones muy, muy complejas para tratar de entenderlo".

"Nuevamente hicimos un control en el coche de Leclerc en Abu Dhabi y los comisarios decidieron que era un error humano, e impusieron una sanción. Podríamos haber dicho 'OK, está bien', pero seguimos presionando mucho para tener una comprensión completa de esa situación".

Todt dijo que si bien las sospechas de la FIA se mantuvieron hasta el final de la temporada, poco más podía hacer, porque Ferrari insistió en que estaba dentro del reglamento. Además, el máximo organismo no tenía pruebas para demostrar que se habían incumplido las normas.

"La mayoría de los mejores equipos decían que querían claridad, pero que lo más importante era que la situación estuviera resuelta para 2020. Así que cambiamos las reglas para 2020 para asegurarnos de que no había ningún tipo de ambigüedad en la normativa", prosigue el francés.

"Luego, cuando llegamos a la conclusión de que lo que hizo Ferrari no era legal, ellos lo debatieron. Dijeron 'sí lo es'. Así que podría haber decidido llevarlo a la corte de apelación [y al Tribunal Internacional]. No sabemos qué hubieran decidido allí, podrían haber tardado años, y eso no le interesa a la F1".

Así, Todt decidió que llegar a un pacto privado era lo mejor, y Ferrari recibió una sanción que no se dio a conocer. Si bien Todt dejó claro que a la FIA encantaría revelar todos los detalles del caso y la sanción, no puede hacerlo sin consentimiento de Ferrari.

Se entiende que Ferrari no quería revelar detalles técnicos sobre su motor porque podrían dar pistas a sus rivales sobre su diseño.

El artículo 4.6 de las reglas Judiciales y Disciplinarias de la FIA establece: "El fiscal y todas las personas que participen en la investigación están obligados a mantener la confidencialidad frente a terceros que no estén relacionados con la investigación. Sin embargo, el fiscal puede en cualquier momento hacer pública su decisión de llevar a cabo una investigación disciplinaria y el resultado de la misma".

La posibilidad de una protesta oficial

Una de las quejas de los equipos que ha molestado a Todt es el rumor de que trató de persuadirlos de no presentar una protesta oficial. Está claro que su opción prioritaria era que cualquiera que tuviera sospechas presentara la queja durante un gran premio.

"Esa es una de las cosas más frustrantes para mí. En la carta [de los equipos] decían que intenté disuadirlos de protestar", dijo. "Intentamos lo contrario. E individualmente, cuando hablé con ellos, me admitieron que era verdad. Les dije '¿por qué dijisteis eso?".

"Así que creo que está claro que los animé a, si no estaban conformes, protestar. Pero nadie lo hizo".

(Pulsa en 'Versión completa' al final del artículo si no puedes ver las fotos o su información)