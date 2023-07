Todos los récords que Verstappen puede batir en la F1 2023

Desde que debutó en la Fórmula 1, el piloto neerlandés fue rompiendo todo tipo de registros históricos, desde ser el más joven en estrenarse en un gran premio, en puntuar y en ganar una carrera, hasta ser el que más veces venció en un solo año. Sin embargo, Max Verstappen no se cansa de ir a por más, y en la temporada 2023 tiene la posibilidad de poner su nombre en lo más alto de las clasificaciones.

Tras ganar nueve pruebas de once posibles, el vigente campeón del mundo está a tan solo siete de superar su propio récord que está en 16. Le quedan todavía once oportunidades más, con lo que no es tan complicado ver de nuevo caer esa marca por segundo año consecutivo.

El holandés, en caso de continuar con su racha de triunfos consecutivos, que se alarga desde el Gran Premio de Miami hasta el más reciente Gran Premio de Hungría, puede superar a Sebastian Vettel y su imparable temporada 2013, cuando ganó nueve carreras seguidas entre la cita en Bélgica y Brasil. Actualmente, el de Red Bull posee siete, y solo ha de vencer en dos más para igualarlo y tres para superarlo, aunque ya tiene asegurado el segundo puesto en esa estadística tras empatar con Alberto Ascari, Michael Schumacher y Nico Rosberg.

Si gana siete grandes premios más, Max Verstappen se hará con el récord de más victorias en una sola campaña, pero si quiere ir más allá y se hace con ocho triunfos, será el piloto con un mejor porcentaje de veces en la primera posición después de pasar al propio bicampeón italiano de la década de 1950, cuando se hizo con el 75% de las pruebas en 1952.

Inevitablemente, si supera esas marcas, es muy probable que también marque el récord de puntos en una temporada, y solo necesita sumar 174 de los 318 puntos que están en juego. De las 302 unidades posibles hasta la fecha, el neerlandés se hizo con 281, con lo que le resultaría bastante sencillo si sigue en el mismo estado de forma.

Continuando con los puntos, si aumenta en 46 más los 110 de diferencia que ya tiene con respecto al segundo clasificado, que es su compañero Sergio Pérez, batiría la marca de Sebastian Vettel de ser el piloto con mayor ventaja ganando el mundial en comparación al subcampeón.

Todo parece indicar que se llevará el tricampeonato, y para ello liderará muchas vueltas, y ahí es donde puede seguir batiendo récords, como el de más giros comandados y el porcentaje en un solo año, porque solo necesita estar primero en 203 de las 646 vueltas que restan en el curso si quiere el primero de los registros en manos de Sebastian Vettel, y 411 giros si desea batir el porcentaje de Jim Clark.

Para estar en ese lugar de privilegio, Max Verstappen necesitará marcar bastantes pole position, otra de las estadísticas en donde puede convertirse el mejor de la historia en una sola temporada. Necesita nueve más de las siete que ya suma para mejorar a, de nuevo, Sebastian Vettel, y aunque no es imposible, parece que es una de sus tareas más difíciles.

No obstante, si no sale primero en tantas ocasiones, y si se alterna en la tabla en posiciones que no sean del 1º al 4º, 7º, 9º, 10º o 14º, podría ser el piloto con más victorias desde diferentes lugares en la parrilla. Fernando Alonso lo supera por el momento por dos plazas más, así que, si no cae un récord, podría ser otro, o incluso ninguno si se dan las circunstancias.

Lo que sí parece que puede batir son los podios en una campaña, puesto que, si está en ocho en lo que resta de temporada, mejorará su registro, y alcanzaría los 19 trofeos recolectados. No obstante, para igualar la marca en cuanto a porcentaje, deberá estar presente en todas las ceremonias, puesto que Michael Schumacher consiguió la perfección en 2002 al estar en los 17 que se celebraron.

Algunas de las cosas, evidentemente, son posibles gracias al enorme número de grandes premios en un solo curso, que se va agrandando cada temporada y que en 2024 llegará a los 24, aunque no hay que dudar de la capacidad y la calidad en el pilotaje de ya toda una leyenda como es Max Verstappen.

Los récords que Max Verstappen puede batir en la temporada 2023 de Fórmula 1

Mayor número de victorias en un año: 16 de Max Verstappen

Mayor número de victorias consecutivas: 9 de Sebastian Vettel

Mejor porcentaje de victorias en un año: 75% de Alberto Ascari

Mayor número de puntos en un año: 454 de Max Verstappen

Mayor diferencia de puntos respecto al subcampeón: 155 de Sebastian Vettel

Mayor cantidad de vueltas lideradas en un año: 736 de Sebastian Vettel

Mejor porcentaje de vueltas lideradas en un año: 71,47% de Jim Clark

Mayor número de pole position: 15 de Sebastian Vettel

Más victorias desde posiciones diferentes: 9 de Fernando Alonso

Mayor número de podios en un año: 18 de Max Verstappen

Mejor porcentaje de podios en un año*: 100% de Michael Schumacher

*Solo puede igualarlo debido a que Michael Schumacher hizo podio en todas las carreras