Análisis

Fórmula 1 GP de Sao Paulo

Tandas largas de Brasil: Antonelli domina, Ferrari sufre una debacle

Kimi Antonelli dominó también en las tandas largas en la FP2 de Brasil, mientras Ferrari tenía problemas enormes - ¿Es Mercedes siquiera batible?

Kevin Hermann

Editado: 7 nov 2026, 11:50

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Andrea Kimi Antonelli ha sido hasta ahora la referencia en el fin de semana de Fórmula 1 en São Paulo. El flamante campeón del mundo no solo fue el más rápido a una vuelta en los segundos entrenamientos libres, sino que también dio un golpe sobre la mesa en las tandas largas. Mercedes parece tener así la mejor posición de partida de cara al resto del gran premio. Ferrari, en cambio, vivió un viernes particularmente difícil.

En la simulación de clasificación, Antonelli fue 0.253 segundos más rápido que Lando Norris con el McLaren y 0.259 segundos más rápido que Max Verstappen con el Red Bull. Sin embargo, más significativas de cara al domingo son las simulaciones de carrera al final del entrenamiento.

En ellas hay que tener en cuenta diferentes duraciones de tanda y compuestos de neumático. Precisamente en Brasil el desgaste de los neumáticos es alto, por lo que ya unas pocas vueltas de diferencia pueden influir en los valores medios. Tras la correspondiente corrección, Antonelli también fue el piloto más rápido en la tanda larga.

El piloto de Mercedes completó una tanda especialmente larga de 20 vueltas con el neumático blando. Su compañero George Russell fue la segunda fuerza más rápida, pero en la media corregida ya se quedó a 0.311 segundos por vuelta. Max Verstappen siguió tercero, a 0.474 segundos de Antonelli.

Antonelli ve aún trabajo, pero Mercedes se mantiene optimista

El propio Antonelli se mostró satisfecho tras el viernes, pero aún ve margen de mejora para la simulación de carrera. "No estuvo mal. Con el coche me sentí bien a una vuelta. En la tanda larga todavía hay un poco de trabajo por hacer. Pero en general me siento bien y tengo ganas de mañana", explica.

El jefe de comunicación de Mercedes, Bradley Lord, confirma la impresión positiva. El equipo habría empezado bien el fin de semana con el coche. Sin embargo, ambos pilotos aún tendrían que lidiar con subviraje, una particularidad que desde el paquete de actualizaciones de Malasia en realidad ya no se había presentado con tanta intensidad.

Aun así, Lord ve el ritmo en tandas largas al nivel de Norris y Verstappen. Actualmente sitúa a Ferrari medio paso por detrás, aunque espera que la Scuderia aún pueda mejorar con las condiciones más cálidas del sábado.

Mercedes, especialmente fuerte en el segundo y tercer sector

Un vistazo a los tiempos por sector muestra dónde marca Mercedes sus diferencias. En el primer sector, la flecha plateada fue comparativamente lenta. Allí fue sobre todo Ferrari quien inicialmente impuso un ritmo alto.

Sin embargo, en el segundo y tercer sector la imagen cambió claramente. El segundo tramo es la parte revirada del Autódromo José Carlos Pace de Interlagos, mientras que en el tercer sector cuenta sobre todo la velocidad punta en las rectas. Mercedes fue extraordinariamente fuerte en ambas zonas. Eso habla de un coche bien equilibrado, que convence no solo en las rectas, sino también en las curvas.

Verstappen, en cambio, perdió tiempo respecto a Mercedes de forma relativamente constante en los tres sectores. Por ello no se puede identificar un único punto débil en el Red Bull. Una imagen similar se vio en McLaren: Norris tampoco pudo limitar la desventaja a un tramo concreto de la pista.

El piloto de McLaren confirmó que Mercedes pareció más fuerte en la segunda sesión. "En FP1 el resultado fue sin duda una sorpresa, una sorpresa agradable. En FP2 tuvimos algo más de dificultades en comparación con Mercedes. Básicamente, estábamos dos décimas de segundo por detrás en cada vuelta", dijo Norris.

Al mismo tiempo, hizo un balance positivo de las actualizaciones. Aunque en las tandas de entrenamientos hasta ahora inicialmente solo llevaba una parte de los nuevos componentes en el coche, estos ya habrían mostrado el efecto deseado. Para el sábado está previsto reunir el paquete completo.

Ferrari, con grandes problemas: más de un segundo de desventaja

La mayor sorpresa del viernes es, sin embargo, la floja actuación de Ferrari. Ya en la simulación de clasificación, a Lewis Hamilton le faltaron 0.45 segundos respecto al mejor tiempo. En la corta pista de São Paulo, es una desventaja considerable.

La situación parece aún más problemática en ritmo de carrera. Charles Leclerc fue 1.072 segundos por vuelta más lento que Antonelli en la media corregida de tanda larga. Hamilton estuvo prácticamente al mismo nivel, con 1.090 segundos de desventaja. Con ello, Ferrari ya no se mueve en este ámbito cerca del grupo de cabeza, sino en plena pelea con la parte delantera de la zona media.

Llama la atención sobre todo la evolución a lo largo de los tres sectores. En el primer tramo, Ferrari aún puede mantenerse y hasta convencer. Pero en el segundo sector, marcado sobre todo por curvas, la Scuderia ya pierde claramente terreno. En las rectas se suma otro problema: en el tercer sector, Ferrari alcanza en parte solo el nivel de Aston Martin.

El jefe de equipo Frederic Vasseur confirmó tras el entrenamiento tanto problemas con el equilibrio como dificultades en la entrega de energía. "Tuvimos algunas veces un problema con la entrega de energía en las vueltas. Tenemos que afinarlo todo todavía. En su vuelta más rápida perdió unas décimas de segundo en la recta. Diría que no es ningún drama", explica.

Más decisivo desde su punto de vista es que Ferrari aún no está donde el equipo quiere en cuanto a la sensación básica del coche: "Sabemos que aún tenemos mucho que hacer con el equilibrio. El equilibrio no fue bueno, no fue fantástico. Creo que el asfalto es exactamente lo contrario de lo que tuvimos hace una semana. Eso genera mucho trabajo y una diferencia en comparación con la semana pasada."

Mira:

Racing Bulls, Audi y Alpine libran una cerrada pelea en la zona media

Por detrás de los equipos de cabeza se perfila una emocionante pelea a tres entre Racing Bulls, Audi y Alpine. Los tres equipos están muy juntos en el análisis de tandas largas. Por ello, pequeñas diferencias pueden suponer ya varias posiciones el sábado y el domingo.

Gabriel Bortoleto pareció en su gran premio local el mejor piloto fuera del grupo de cabeza, el 'mejor del resto'. Con el Audi, el brasileño también convenció en las tandas más largas: su media corregida quedó a 0.933 segundos por vuelta de Antonelli.

Algo más rápido aún fue Liam Lawson con el Racing Bulls. Se quedó a 0.925 segundos. Pierre Gasly mantuvo a Alpine también a tiro, con 1.041 segundos de desventaja. Entre estos tres equipos, por tanto, debería estar ajustado el sábado y el domingo.

Haas, Williams, Cadillac y Aston Martin, claramente por detrás

Por detrás de la pelea a tres ya se abre una brecha mayor. Oliver Bearman fue con el Haas F1 la siguiente fuerza, a 1.618 segundos por vuelta. Alex Albon llegó con el Williams a 1.770 segundos.

Cadillac no está completamente descolgado en la parte trasera. Sergio Pérez, con 1.919 segundos de desventaja, estuvo incluso por delante de Carlos Sainz con el segundo Williams y de ambos pilotos de Aston Martin. Tampoco el rookie Rafael Cámara pudo situarse por delante del Cadillac.

Aston Martin, en cambio, vivió un viernes difícil. La desventaja esperada en velocidad punta en el tercer sector tampoco se compensó en los otros tramos de la pista. En total, al equipo le faltaron 2,321 segundos por vuelta respecto a Antonelli en tanda larga.

El desgaste de neumáticos vuelve a apuntar a dos paradas

Un factor decisivo para el domingo serán los neumáticos. Pirelli ha elegido los compuestos un paso más blandos en comparación con el año anterior. En 2025 se utilizaron en Brasil los compuestos C2 a C4; este año son del C3 al C5. El blando del año pasado corresponde así este año al medio.

El desgaste de los neumáticos ya fue llamativamente alto en las tandas largas y estuvo de media en torno a una décima y media por vuelta. En Interlagos eso es especialmente relevante: históricamente, debido a la alta exigencia de los neumáticos, el gran premio ya solía ser en cualquier caso una carrera a dos paradas en boxes.

La tanda de 20 vueltas de Antonelli con el blando es, teniendo en cuenta el alto desgaste, bastante notable. Aun así, no debería descartarse de entrada ningún compuesto para la carrera. Más bien, las tres variantes de neumático podrían desempeñar un papel.

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