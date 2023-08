Otmar Szafnauer ya está negociando para volver a la F1

Durante años, Otmar Szafnauer desempeñó un papel muy importante dentro del equipo Force India, que más tarde pasaría a llamarse Racing Point y finalmente Aston Martin. Como director del conjunto, consiguió hacer avanzar a la escudería, pero en 2022 se pasó a Alpine, donde tuvo la misma tarea, aunque la cúpula de los franceses tenía un plan más concreto.

Los galos esperaban estar compitiendo por victorias y campeonatos en un centenar de grandes premios, pero hasta ahora, los de Enstone no han dado un verdadero paso adelante, y por eso, además de los desacuerdos con las altas esferas, el estadounidense acabó fuera, con Bruno Famin como director interino.

Queda por ver qué hará Otmar Szafnauer, pero todavía no podrá reincorporarse, y deberá esperar al menos hasta mediados de 2024 para cumplir con el proceso de 'gardering' [meses en los que un antiguo empleado no puede unirse a otra escudería para no revelar secretos]. Sin embargo, el estadounidense ve muchas oportunidades en el mercado antes de detenerse por completo y girar a un lado que no sea el de la Fórmula 1.

"Doce meses sin trabajo en un equipo, pero hay otras cosas dentro de la Fórmula 1 que puedo hacer", dijo a Speedcafe. "Por ejemplo, podría trabajar para un fabricante de motores, o para F1 Experiences y ayudarles, o para la Fórmula 1 y la FIA, así que podría volver en menos de un año. He tenido algunas conversaciones".

Así pues, el antiguo director de Alpine está abierto a todo tipo de opciones, aunque con toda su experiencia como jefe de una escudería, tiene preferencia por ese puesto: "Si se da una situación de que puedo ayudar a un equipo como jefe de equipo en el muro de boxes, sin duda aprovecharía esa oportunidad, eso es lo que he estado haciendo durante los últimos quince años, eso es lo que entiendo".

