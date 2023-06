El sutil cambio que podría convertir a Honda en un fijo de la F1

Honda anunció recientemente su regreso oficial a la Fórmula 1 con Aston Martin para 2026, después de haber tenido la intención de abandonar por completo la categoría para centrarse en el desarrollo de coches eléctricos para la calle.

El cambio de rumbo marca otro paso en la naturaleza de ida y vuelta de la fábrica japonesa en la F1, ya que ha estado en cuatro épocas hasta ahora: entre 1964 y 1968, desde 1983 hasta 92, entre el 2000 y el 2008 y más recientemente entre 2015 y 2021. Desde 2022, ha suministrado motores al equipo Red Bull como parte de un acuerdo con la escudería de Milton Keynes.

Esa historia ha hecho que sea obvio cuestionar si Honda se quedará o no en esta ocasión, especialmente en medio de una competencia cada vez más dura frente a los fabricantes rivales. Sin embargo, el cambio en la forma de gestionar las actividades de Honda en el Mundial el año pasado, pasando a estar bajo la bandera de HRC junto a sus actividades en el motociclismo en lugar de directamente bajo la división de coches de calle, ha sido señalado como bastante significativo.

En declaraciones de esta semana, el presidente de Honda Racing Corporation, Koji Watanabe, dijo que tenerlo todo bajo una división de automovilismo debería ayudar a tener un camino más claro para seguir participando.

"No puedo prometer que no vayamos a dejarlo en el futuro, pero queremos seguir haciéndolo [estar en la F1] el mayor tiempo posible", afirmó. "Hasta ahora, la Fórmula 1 ha tomado la forma de un 'proyecto' dentro de Honda R&D, pero eso significaba que había un problema de continuidad".

"Para [estar en] la F1, había que nombrar un jefe de proyecto y, si parábamos, todo el personal implicado en ella, así como el presupuesto, desaparecían. Esta vez, [estaremos con] la F1 dentro de HRC, que es una empresa especializada en carreras. La empresa matriz ha dado permiso a HRC para llevar a cabo investigaciones técnicas sobre futuros deportes de motor, lo que significa que, incluso si abandonamos, tenemos garantizado que el personal y el presupuesto nunca desaparecerán completamente", siguió.

"Además, el estado del presupuesto ahora es transparente y se informa de él a la dirección de Honda. Creo que esto contribuirá a mejorar la longevidad del proyecto al ayudar a la comprensión de la dirección."

La relación de Honda con Aston Martin en la F1

Además de que la situación de HRC ayude a Honda a sentar las bases necesarias para permanecer en el Gran Circo a largo plazo, la forma en que se ha enmarcado su futura asociación con Aston Martin también ayudará. Watanabe ha añadido que es importante que Honda tenga más voz y voto con Aston Martin de lo que ha tenido hasta ahora en su última etapa con McLaren y Red Bull.

"Nuestros derechos y nuestro estatus como proveedor de unidades de potencia han sido muy débiles hasta ahora", explicó. "Gastamos mucho dinero en términos de costes de desarrollo y fabricación, pero no había ingresos, o muy pocos. Por eso, cuando la dirección de la empresa en su conjunto se enfrentó a desafíos, se decidió que no teníamos más remedio que parar la F1. Hasta ahora, no podía decir nada a la dirección del equipo al respecto, ya que el balance de ingresos y gastos era muy malo".

"Sin embargo, con este contrato con Aston Martin, hemos podido aumentar nuestra autoridad como proveedor de motores más que antes. Al mejorar esa parte, hemos tomado una dirección diferente".

Aunque los fabricantes de motores no obtienen directamente ningún ingreso de los derechos comerciales de la F1, Watanabe cree que hay fuentes que Honda puede explotar.

"Con las motos, hay ingresos por patrocinio y, por supuesto, por las máquinas satélite", dijo. "Las motos llevan mucho tiempo vendiendo productos y piezas, y sin duda es más equilibrado [económicamente] que las cuatro ruedas. Los coches también deben ir en esa dirección. El marketing y el desarrollo de productos deben hacerse de forma diferente".

Una forma en la que Honda podría rentabilizar sus esfuerzos en la F1 es suministrando unidades de potencia a equipos cliente, una opción que podría estar sobre la mesa para la nueva era del reglamento técnico, a partir de 2026.

Watanabe comentó al respecto: "Nuestro contrato con Aston Martin permite el suministro a clientes. No es que no lo vayamos a hacer nunca, y puede que lo hagamos si es necesario. Pero inicialmente, creemos que es mejor centrarnos en suministrar a un solo equipo".

Tetsushi Kakuda, director general de Fórmula 1 de HRC, cree que abrir un acuerdo con un cliente plantea algunos retos logísticos. "Si hay muchos problemas, es mejor suministrar a varios equipos porque cuantos más datos tengas, más útiles son como ingeniero", afirma. "Sin embargo, es difícil crear muchas piezas nuevas y hay que contar con un cierto número de recursos humanos. Por eso queremos concentrarnos primero en Aston Martin", finalizó.