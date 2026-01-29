Mercedes se va de Barcelona con 500 vueltas en tres días y mucha confianza

500 vueltas en tres días, muchas sonrisas y una buena dosis de confianza de cara a las próximas pruebas de Bahrein, previstas para mediados de febrero. Mercedes abandona Barcelona con más certezas que dudas, un resultado nada desdeñable teniendo en cuenta que nos encontramos ante una de las revoluciones técnicas más importantes de la historia de la Fórmula 1.

El principal objetivo de las pruebas de Barcelona era acumular el mayor número posible de vueltas para verificar la fiabilidad y validar el W17 en comparación con los datos esperados. En este sentido, la escudería se va de España con una sonrisa: ya al final del segundo día, los técnicos admitieron que incluso iban por delante del calendario previsto, una señal que alimentó la confianza. Las 167 vueltas completadas hoy, eleva el total a 500 en solo tres días, una barbaridad.

"Sí, creo que ha sido una buena puesta a punto. Hoy también hemos dado muchas vueltas, así que hemos conseguido un kilometraje excelente para el equipo y estoy contento porque estoy aprendiendo mucho sobre el coche. Y ahora estoy deseando ir a Bahrein", dijo Antonelli tras la sesión de la mañana en el Circuit de Barcelona-Catalunya.

El objetivo se ha alcanzado gracias a las diferentes simulaciones de carrera completadas por Andrea Kimi Antonelli y por George Russell entre ayer y hoy, sin incurrir en problemas particulares de fiabilidad que pudieran ralentizar el trabajo en pista. Los pequeños problemas que surgieron resultaron ser solucionables y nunca obligaron a los pilotos a permanecer en boxes más tiempo del previsto.

Sin embargo, si ayer Mercedes trabajó con los neumáticos más duros, hoy el programa se ha centrado en los más blandos con un objetivo claro: comprender cómo reacciona el coche al tomar las curvas a mayor velocidad, tanto desde el punto de vista del equilibrio como de la unidad de potencia. Un trabajo útil para comprender cómo optimizar la fase de recarga en la frenada e identificar los ajustes a realizar para obtener un mejor equilibrio en la entrada.

George Russell, Mercedes Foto de: Mercedes AMG

"Al final, mantuvimos un programa similar al de ayer, porque el objetivo seguía siendo hacer tandas largas. Sin duda, probamos diferentes modos para comprender mejor la batería y su comportamiento. Sin embargo, hoy nos hemos centrado un poco más en los neumáticos blandos, incluso en las tandas largas, para ver cómo respondía el coche y, sobre todo, cómo respondía la unidad de potencia a velocidades más altas en la entrada en curva. Ha sido realmente interesante", dijo el italiano.

Tras concluir las pruebas de Barcelona un día antes que los demás equipos, Mercedes ya tiene la mirada puesta en las próximas pruebas de Bahrein, dentro de dos semanas. Allí se empezará a trabajar más en la búsqueda del rendimiento puro, sin perder de vista la fiabilidad.

"Sin duda, vamos a Bahrein con mucha confianza y grandes esperanzas, porque hasta ahora todo ha ido bien. Obviamente, hemos tenido algunos problemas durante el shakedown, pero hemos conseguido resolverlos y ahora podemos estar bastante seguros de que allí podremos empezar con buen pie. Llegaremos con un mejor conocimiento del coche, por lo que será un progreso constante y un aprendizaje continuo", dijo.

Un programa confirmado también por el responsable en pista, Andrew Shovlin, que ha hecho un balance muy positivo de los tres días de trabajo en Barcelona y de lo que le espera al equipo en Sakhir. Allí se empezará a trabajar en los ajustes para comprender cómo sacar más rendimiento al W17.

"Desde el punto de vista de la fiabilidad, ha sido una buena semana para nosotros. El coche nos permitió seguir el programa exactamente como queríamos en cada uno de los tres días, que era justo lo que esperábamos al llegar aquí a Barcelona. Es un gran testimonio del trabajo realizado por todos en Brackley y Brixworth para dar vida al coche. También hemos avanzado mucho en algunas de las dificultades encontradas en los dos primeros días, lo cual es alentador", explicó.

"Dicho esto, en Barcelona nos hemos centrado principalmente en validar el W17. En Bahrein, en cambio, pasaremos a explorar los ajustes, algo que aquí no es posible hacer con estas temperaturas tan bajas. Esto nos dará una idea mucho más clara del potencial real del coche a medida que nos acercamos a la temporada 2026", concluyó el de Mercedes.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes Foto de: Mercedes AMG