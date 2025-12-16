"Norris no tienen el nivel de Vettel, Hamilton o Verstappen"

Según el expiloto Marc Surer, el mejor piloto de la temporada 2025 no se proclamó campeón del mundo de Fórmula 1. Según el suizo, el nuevo campeón, Lando Norris, es un "campeón del mundo modelo".

En términos deportivos, sin embargo, también recalca que tuvo "el mejor coche" en 2025 con el McLaren MCL39, y subraya que está "contento" de que el segundo piloto del equipo de Woking, Oscar Piastri, se mantuviera en la lucha por el título mundial hasta la última carrera de la temporada en Abu Dabi.

"Se quitaron puntos el uno al otro", recuerda, y explica que, de lo contrario, habría sido casi demasiado "fácil" proclamarse campeón del mundo con un McLaren. "Básicamente, tengo que decir que esos dos son buenos pilotos", dice en referencia a Norris y Piastri.

"Pero no tienen el nivel que tuvo en su día un Vettel, que tuvo Hamilton y que tiene Max Verstappen", afirma el ya veterano expiloto de Fórmula 1. Pero no hay nada de lo que avergonzarse, porque según Marc Surer, Verstappen no solo es actualmente el mejor piloto de la categoría, sino el mejor de toda la historia del Gran Circo.

Verstappen es ahora incluso mejor que Senna

"Después de Ayrton Senna, es el mejor que he visto", dice Surer, quien recuerda: "Piloté contra Ayrton Senna y creo que Max es incluso mejor". Verstappen tiene el "talento" y la "naturaleza intransigente" de Senna, explica.

Pero el holandés se ha vuelto aún mejor en comparación con sus primeros años en la Fórmula 1: "Al principio, conducía con una palanca", recuerda Surer. Pero ahora, sin embargo, Verstappen "ha aprendido mucho y creo que por eso hay que ponerle incluso por encima de Ayrton Senna".

"Para mí, es el mejor que he visto nunca", afirma el suizo, que corrió en Fórmula 1 entre 1979 y 1986. Ayrton Senna llegó a la categoría reina en 1984 y, por tanto, corrió contra Surer durante más de dos años.

De todos modos, Verstappen ya tiene más éxito que Senna. Mientras que el brasileño "solo" fue campeón del mundo tres veces en su carrera, Verstappen ganó su cuarto título mundial en 2024, y este año se quedó a solo dos puntos de su quinto título consecutivo, algo que solo ha conseguido Michael Schumacher en toda la historia de la F1.