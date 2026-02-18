Vídeo: Stroll provoca la primera bandera roja de Aston Martin F1 en Bahrein

La pretemporada de Fórmula 1 no da tregua a Aston Martin. Cuando más necesitaba sumar kilómetros, entender el coche y empezar a encajar las piezas de un invierno lleno de expectativas, el equipo de Silverstone ha vivido su primera gran sacudida en la segunda semana de test oficiales en el Circuito Internacional de Bahrein en Sakhir.

Y no ha sido menor: bandera roja provocada por Lance Stroll en la sesión vespertina, la primera del AMR26 en esta pretemporada en Bahrein (ya provocaron una por fiabilidad el primer día del shakedown de Barcelona).

El día ya había arrancado torcido. Por la mañana, Fernando Alonso apenas pudo completar 28 vueltas.debido a unos problemas en el motor Honda. Demasiado poco para un equipo que arrastra déficit de rodaje desde la primera semana y que, además, había sufrido problemas mecánicos que limitaron seriamente su programa. El AMR no terminaba de encajar y el tiempo en pista se escapaba como arena entre los dedos.

Pero lo peor estaba por llegar.

Trompo en la curva 11 y coche encallado en la grava

Stroll salió por la tarde con algo de retraso respecto a sus rivales. Cuando por fin empezó a enlazar vueltas, apenas iba por la sexta tentativa, con el neumático medio (C3) montado, cuando todo se torció. A la entrada de la curva 11, al final de la tercera recta del trazado de Sakhir, el canadiense perdió el coche de la parte trasera.

No se apreció nada extraño en el sonido del motor. Ningún síntoma evidente que recordara a los problemas que habían afectado al monoplaza por la mañana. Simplemente, el eje trasero dijo basta y bloqueó. El Aston Martin hizo un trompo limpio, sin contacto con otros coches ni con el muro, pero terminó su trayectoria en la grava.

Bandera roja inmediata. El coche quedó encallado y la sesión se interrumpió. En un test donde cada vuelta es oro, Aston Martin veía cómo el cronómetro seguía corriendo… sin su monoplaza en pista.

Vídeo: Stroll provoca la primera bandera roja de Aston Martin en Bahrein

Un déficit de kilómetros que empieza a preocupar

El problema no es solo el incidente aislado. Es el contexto.

Durante la primera semana de pruebas en Bahrein, el nuevo proyecto asociado al motor Honda ya fue uno de los que menos rodó del paddock debido a diferentes contratiempos. El plan era claro: recuperar terreno en esta segunda tanda, acumular datos, entender correlaciones y afinar reglajes.

La realidad, de momento, es otra.

Entre las 28 vueltas de Alonso por la mañana y el breve stint de Stroll antes del trompo, Aston Martin cuede cerrar el día con un balance de kilómetros muy por debajo de lo necesario para un equipo que, además, está en pleno proceso de construcción técnica y estructural.

La pretemporada no suele dar titulares definitivos, pero sí deja señales. Y en Sakhir, la señal que emite Aston Martin es preocupante: falta de rodaje, problemas mecánicos y ahora la primera bandera roja propia del invierno. Queda test por delante. Pero el margen de maniobra empieza a estrecharse.

