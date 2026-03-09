Stroll ironiza tras Australia: "Carrera es decir mucho, dimos algunas vueltas"

Lance Stroll se ha mostrado especialmente crítico con Aston Martin y Honda en este arranque de año, quizá el que más internamente, aunque Adrian Newey en su nueva labor como jefe de equipo probablemente tampoco se haya quedado lejos.

Y tras el primer gran premio de la temporada 2026 de la Fórmula 1 en Melbourne, el piloto canadiense no tuvo ningún reparo en hacer humor con su actuación en la carrera del domingo en Australia.

"Carrera es decir mucho, pero salimos, dimos algunas vueltas y circulamos", dijo.

Para poner en contexto el fin de semana, Stroll completó tres vueltas en la FP1, 13 más en la FP2, no pudo correr el sábado en la FP3 y tampoco disputó la clasificación, mientras que en carrera navegó en última posición antes de parar en la vuelta 36 y regresar a la pista cuando los líderes estaban en la vuelta 50 de las 58 previstas, para hacer una nueva parada en boxes más tarde y cruzar la línea de meta con 15 giros perdidos, llevándose un DNF por parte de la FIA.

Hablando más concretamente sobre la carrera, el piloto canadiense reconoció que no era como para estar contentos, pero que al menos estaba el aspecto positivo de las vueltas completadas.

"No ha sido una buena tarde. Hemos terminado con 15 vueltas de retraso, hemos tenido problemas todo el fin de semana e incluso hoy en la carrera, así que no ha ido bien, pero al menos hemos podido dar algunas vueltas", explicó.

Y añadió: "Ha sido la única sesión que he hecho en todo el fin de semana, así que ha estado bien dar unas vueltas al circuito y recorrer algunos kilómetros con el coche. No es difícil [participar en una carrera con tan pocas vueltas antes], el mayor problema es que simplemente no tenemos velocidad ni fiabilidad".

En cuanto a las vibraciones que tanto dieron que hablar durante todo el fin de semana en Melbourne a raíz de unas declaraciones de Adrian Newey, Stroll reconoció que estuvieron presentes durante todo el fin de semana, pero que personalmente no tenía problemas con ello, sino que más bien la preocupación era tanto la fiabilidad de la unidad de potencia como el monoplaza.

"Está bien, había vibraciones, pero está bien. Físicamente yo estoy bien, puedo conducir el coche, pero no es bueno para el motor y todo eso", concluyó el dueño de la estructura de Aston Martin, Lawrence Stroll.

Lance Stroll, Aston Martin Racing Foto de: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images