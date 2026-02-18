Problemas de 'juventud' en Aston Martin: "Hacemos la caja de cambios, la suspensión..."

Desde que llegaron tarde al shakedown de Barcelona, el Aston Martin AMR26 y el motor Honda no han podido demostrar tener la fiabilidad necesaria para competir en la Fórmula 1, con muchos más problemas de lo esperado y un rendimiento también bastante pobre.

De hecho, tras un nuevo problema con la unidad de potencia en la mañana de este miércoles, el jefe de Aston Martin en pista, Mike Krack, habló con Motorsport.com y otros medios en Bahrein para explicar y ahondar un poco más en la complicada situación del equipo.

Según el luxemburgués, todo se debe a 'problemas de juventud': "Creo que es una buena valoración. Los chicos ya han dicho que se necesita fiabilidad, las ruedas tienen que girar y hasta ahora no hemos conseguido que giren tanto como queríamos y entonces aprendes en cada vuelta qué no haces bien, en qué fallas y tienes que ponerte al día, así que no ha sido un comienzo fantástico".

"Reconocemos que tenemos trabajo por hacer, entendemos que no estamos al nivel que otros podrían estar, pero sí, todo es nuevo, tenemos muchas nuevas colaboraciones, hacemos la caja de cambios, hacemos la suspensión trasera, eso es un gran reto y sí, espero que sean problemas de juventud".

Hasta este año, Aston Martin recibía de Mercedes tanto la unidad de potencia como la caja de cambios y las suspensiones traseras. Sin embargo, de cara a la temporada 2026 y debido al cambio de motor para unirse a Honda, la escudería de Silverstone tomó la decisión de convertirse en un equipo más "autónomo", construyendo internamente la mayor parte de piezas de su monoplaza.

Obviamente, pasar de ser un equipo cliente a ser prácticamente un equipo de fábrica es un proceso más complicado de lo que podría parecer y que, según Krack, eso está provocando los varios problemas detectados ya en el AMR26, que además son generales y no se centran en un único aspecto.

"Tenemos muchos pequeños problemas que te impiden correr y están en todas las áreas del coche, también sabemos que tenemos nueva electrónica, tenemos nuevos socios, tenemos una nueva caja de cambios, tenemos una nueva suspensión, así que sabes que es difícil aislar una sola área que sería la más fácil porque si solo tienes un elemento que arreglar, puedes poner todos tus esfuerzos en eso, así que creo que probablemente sea el retraso lo que nos ha puesto en una situación un poco más difícil en cuanto a la fiabilidad".

Cuando le preguntaron sobre cómo solucionar estos problemas que están frenando el progreso de Aston Martin en estos test de pretemporada de la F1 2026 en Sakhir, Mike Krack fue muy sincero y no quiso lanzar falsas esperanzas.

"Hay que ser realista al respecto y luego hay que ponerse al día, no hay otra manera, pero ellos [los demás equipos] no nos están esperando, así que tenemos que sacar y dar lo mejor de nosotros mismos para no perder el tren", concluyó el jefe en pista de Aston Martin.

Fernando Alonso, Aston Martin Racing Foto de: Peter Fox / Getty Images