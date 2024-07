Stella culpa a 2021 por el toque entre Verstappen y Norris en Austria

El director del equipo McLaren, Andrea Stella, cree que la colisión de Max Verstappen y Lando Norris en el Gran Premio de Austria se debió a que sus polémicos enfrentamientos de 2021 con Lewis Hamilton no fueron debidamente castigados.

Verstappen y Norris chocaron al final de la carrera cuando el primero intentó adelantar al segundo en la curva 3 a derechas, muy cerrada y con una subida pronunciada, después de que el británico hubiera realizado una serie de movimientos hacia el interior de la curva en las vueltas anteriores.

Norris y McLaren sintieron que Verstappen se estaba moviendo en la frenada en todo momento, algo que el piloto de Red Bull negó tras la carrera.

En una entrevista con Sky Sports F1 inmediatamente después del gran premio, Stella dijo: "Lo veo como que todo el mundo sabrá quién es el responsable, excepto un grupo de personas [Red Bull, sus fans y Verstappen y sus fans]".

"Pero el problema que hay detrás es que si no abordas las cosas como toca, volverán a pasar. Han vuelto a pasar hoy porque no se abordaron adecuadamente en el pasado, cuando hubo algunas peleas con Lewis que necesitaban ser castigadas de una manera más dura".

"Ahora se aprende a correr de una manera determinada, que podemos considerar justa", explicó.

Stella se refirió a las múltiples veces que Verstappen y Hamilton chocaron en su amarga disputa por el mundial de 2021, donde se tocaron en Imola, Silverstone, Monza y Yeda.

También hubo una casi colisión en el GP de Brasil de 2021, en la que Verstappen forzó a Hamilton a salirse de la pista en la curva 4 de Interlagos, una maniobra que quedó impune para los comisarios.

Cuando se le preguntó si se refería a ese incidente en particular, Stella respondió: "Sí, hay muchos casos así. El hecho es que tenemos tanto respeto por Red Bull, tanto respeto por Max, que no necesitan hacer esto. No necesitan hacer esto".

"Esta es una manera de casi comprometer su reputación. ¿Por qué haces eso?", dijo

Stella también dijo que "los comisarios decidieron que Max tenía toda la culpa en este accidente, por lo que no se trata de correr según la manera de un piloto, sino como dice reglamento".

Y añadió: "El reglamento debe aplicarse de una manera que sea efectiva, porque cuando un coche queda fuera de carrera como consecuencia de algo así, el castigo debe ser proporcional".

"Antes del accidente, se había movido dos veces en la frenada. Creo que es evidente y tenemos que hacer cumplir la forma en la que se debe correr porque queremos divertirnos, queremos disfrutar", dijo.

Stella cree que incluso aunque Norris hubiera sido capaz de pasar a Verstappen, era poco probable que hubiera ganado, ya que cree que el Red Bull es aerodinámicamente más eficiente y habría podido adelantarle de nuevo con el DRS.

"Incluso si Lando hubiera pasado a Max, podría ser que Max con el DRS, que es muy potente, podría haber estado en posición de atacar a Lando de nuevo", explicó Stella.

"Así que, en realidad, creo que se nos impidió ver un final de carrera bastante emocionante porque no estoy seguro de que Lando se hubiera escapado. Creo que la lucha habría llegado hasta la bandera a cuadros. Es una pena porque nunca lo sabremos", concluyó.

