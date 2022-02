Steiner es optimista a pesar de la falta de vueltas de Haas

Cargar el reproductor de audio

El equipo Haas terminó último en el acumulado de vueltas de la semana en los test de pretemporada de Barcelona de Fórmula 1, con solo 160 vueltas acumuladas entre los dos pilotos del equipo, Mick Schumacher y Nikita Mazepin.

El equipo anunció el jueves por la tarde que realizaría el último día de test sin el patrocinio o colores de Uralkali, que comparte con la bandera rusa, tras la invasión de Rusia a Ucrania. El equipo revisará el contrato de patrocinio principal con Uralkali la semana que viene.

El VF-22 sufrió una larga lista de contratiempos el primer y el tercer día de pruebas que lo relegaron al garaje, incluyendo una fuga de aceite que fue resultado de un problema de Ferrari y que no estaba en manos del equipo.

Sin embargo, un jueves sólido le dio a Gunther Steiner, jefe de Haas, algunas razones para ser optimistas.

“No hemos dado suficientes vueltas", le dijo a Motorsport.com. "El primer día tuvimos unos cuantos problemas pequeños pero con grandes consecuencias, bueno, quizá no grandes, sino medianas, así que no pudimos hacer suficiente".

"En parte fue por el suelo. Pero por la mañana tuvimos un problema con la bomba de combustible, que fue una fuga interna en el depósito de combustible, por lo que la presión no era la adecuada. Y luego tuvimos una pequeña fuga en el tubo de refrigeración de la batería, lo que hizo desaparecer la presión, y así no puedes usar la batería, porque la quemarías".

"El segundo día fue bastante bueno, la verdad, aprendimos mucho y eso es lo que me da buenas esperanzas, si tienes un día limpio y haces progresos rápidos. Aprendimos mucho a lo largo de este segundo día".

"El viernes por la mañana tuvimos una fuga de aceite después de nueve vueltas y sacamos el motor del coche, intentamos arreglarlo, volver a ponerlo en su sitio, y la fuga de aceite era mayor. Así que ahí se acabó nuestro día. El veredicto final de los test es que el segundo día fue bueno, el resto, no tanto".

Steiner habló de los retrasos en el garaje y cómo se vieron agravados por el hecho de que el equipo no se ha acostumbrado todavía al nuevo coche.

"Estos coches son muy complicados y, si sacas todo por primera vez, simplemente es muy difícil para los mecánicos. Así que, cuando pasan estas cosas por primera vez, tardas más en ver lo que es y aún más en arreglarlo. Los chicos se habían acostumbrado a un coche que casi tenía tres años y, ahora, todo es nuevo".

Al igual que otros equipos, Haas sufrió de porpoising al final de la recta. Steiner reveló que el problema surgió por primera vez en el filming day de Barcelona, lo que pudo dar a los ingenieros del equipo una pequeña ventaja para enfrentarse a ello antes de que empezaran los test.

"Como todo el mundo, tenemos que aprender sobre el suelo y el porpoising. Creo que todos nos pondremos al día. Los equipos de Fórmula 1 saben reaccionar muy bien", explicó Steiner. "Nosotros lo descubrimos durante el filming day y, esa misma noche, ya teníamos a gente en el túnel de viento. Los chicos de la aerodinámica se pusieron con ello enseguida, para aliviar un poco de presión".

El jefe de Haas también compartió sus ideas sobre los nuevos neumáticos de Pirelli de 18 pulgadas para la temporada 2022. "He oído muy pocas quejas sobre las ruedas, lo cual es una buena señal. No tener noticias es tener buenas noticias, especialmente en lo que a neumáticos se refiere".

"El índice de desgaste es bueno. Parece que todo va bien, pero nadie ha rodado de verdad todavía, así que es un poco pronto para gritar aleluya".

A pesar de la falta de kilometraje, Steiner confía en que el equipo no se quedará atascado en las últimas posiciones, como ocurrió en 2021.

"Creo que nadie sabe realmente a qué atenerse. Claro que no creo que seamos los más rápidos, pero tampoco creo que seamos los más lentos".

El jefe de Haas también destacó que el equipo de diseño del VF-22, que está a las órdenes de Simone Resta, ha empezado a trabajar más estrechamente con el equipo que acude a las carreras.

"Está claro que tenemos que aprender porque esos chicos han estado un año prácticamente aislados. No aportaron nada al coche de 2021 porque no era necesario, ya que no hicimos nada".

"Y ahora que vuelven, creo sin duda que el vínculo se hará más fuerte a lo largo del año, porque estos chicos van a mejorar este coche, van a trabajar de forma directa en el coche, mientras que el año pasado trabajaban en su proyecto y los chicos del equipo que iba a las carreras solo se dedicaban a eso".