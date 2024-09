Steiner avisa a Bearman antes de su debut con Haas F1 en Bakú

Después de que Kevin Magnussen sumara su duodécimo punto de penalización en la superlicencia tras un adelantamiento sobre Pierre Gasly en el que se pasó de frenada en el Gran Premio de Italia 2024 de Fórmula 1, se anunció que el danés tendrá que perderse la carrera de Bakú por reglamento.

Sin embargo, Haas no ha tenido que buscar demasiado para encontrar a un sustituto, ya que su piloto reserva y, a partir de la próxima temporada, piloto titular, Oliver Bearman, ocupará su asiento. En su columna en F1.com, Günther Steiner revela lo que espera de esta sustitución.

"Ollie era la opción lógica para Haas, pero esto va a ser una prueba de realidad", dijo el exdirector del equipo de Haas. "Subirse a un Ferrari es una cosa, pero hacerlo en un coche que no puede luchar por podios es otra muy distinta".

Pese a ello, según Steiner, es de agradecer que Haas le dé esta oportunidad, sobre todo de cara al año que viene: "Es bueno para él [Bearman] estar en el coche antes de debutar el año que viene".

A principios de este año, Bearman pudo hacer de forma inesperada su primera aparición en la máxima categoría del automovilismo. En Yeda, el británico sustituyó a Carlos Sainz, que tuvo que perderse la carrera debido a una apendicitis, y cumplió con lo esperado, sumando puntos gracias a su séptimo puesto: "Hizo un gran trabajo para Ferrari en Arabia Saudí y lo hará también en Bakú, así como seguramente también el año que viene", añadió Steiner.

Sobre los puntos de penalización de Magnussen en Monza, Steiner también tenía algo que decir.

"Kevin lo hizo bien en Monza. Si tiene una oportunidad de puntuar, irá a por todas. Era inevitable que le suspendieran antes del final de la temporada, porque ya estaba muy cerca del límite. ¿Está contento con esta suspensión? No. ¿Era inesperada? No. A principios de año hizo algunas cosas que no debería haber hecho. Este [incidente] no fue tan grave, pero cuando te sancionan, también te quitan puntos", concluyó.

