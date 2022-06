Cargar el reproductor de audio

Sergio Pérez vivió su fin de semana más complicado de la temporada 2022 de Fórmula 1 en el Gran Premio de Canadá, cita en la que el piloto mexicano se fue con las manos vacías después de verse obligado a abandonar por una avería en la caja de cambios de su Red Bull RB18.

Antes de suceder dicho percance, el de Guadalajara había estado lejos del ritmo de su compañero, Max Verstappen, tanto en los entrenamientos del viernes como en la clasificación del sábado, otra sesión que también acabó antes de tiempo para él tras su accidente en la Q2 con la pista mojada.

El incidente de Pérez tuvo lugar en la curva 3 del Circuito Gilles Villeneuve y, pese a que visualmente no pareció ser extremadamente fuerte, el piloto mexicano reveló que en estos momentos está recuperándose de una lesión en el cuello provocada por ese impacto.

"Siempre es difícil empezar la semana después de un día tan malo", dijo Pérez en una entrevista con Fox Sports México.

"Estoy recuperándome del cuello, ya que tenía una contractura fuerte debido al choque. No lo sentí [en el momento], (pero) cuando me subí al coche el domingo, me dolía bastante", explicó.

El piloto mexicano de Red Bull Racing ya está centrado en dejar atrás todo lo que tiene que ver con el GP de Canadá cuando la Fórmula 1 viaje hasta el circuito de Silverstone el primer fin de semana del próximo mes de julio, para disputar el Gran Premio de Gran Bretaña 2022.

"Estoy recibiendo tratamientos en el cuello para poder recuperarme lo más pronto posible y estar preparado para Silverstone al 100%", dijo Checo.

En referencia a los trabajos físicos que realiza durante la temporada para estar en forma, Pérez dijo lo siguiente: "Cada carrera se trabaja de forma diferente porque tu cuerpo está en distinto estado [de forma] todo el tiempo".

"Hay veces que necesitas hacer más cardio o más fuerza o más resistencia. Siempre vas trabajando diferentes cosas. Normalmente la semana antes de que haya dos carreras seguidas, siempre el trabajo es de recuperación, un trabajo regenerativo es el que se suele hacer", concluyó.

Pese a su abandono en Canadá, Pérez se mantiene en la segunda posición del campeonato de pilotos, aunque a 46 puntos de distancia de Verstappen, el actual líder del mundial.

Sergio Pérez al volante del Red Bull Racing RB18