Sauber no descarta a Pourchaire para la F1 2025

Desde que se hizo oficial la renovación de Pierre Gasly con Alpine por varias campañas, los franceses seguirán con al menos un representante en la parrilla de la Fórmula 1, aunque es probable que tengan dos debido a que Esteban Ocon tiene casi asegurado un puesto. No obstante, algunos apuestan con que serán tres, ya que Theo Pourchaire cuenta con posibilidades tras su salida de la IndyCar y ser el campeón de la Fórmula 2 de la pasada temporada.

El más joven de los tres estuvo muy ligado a la estructura cuando era Alfa Romeo, y ahora que se convertirán en Audi, puede ser un buen lugar tras aprender en categorías como la Super Fórmula en Japón. En Sauber, aunque no parece que firmen al debutante, no están dispuestos a dejarle tirado, como reconoció el director de la escudería, Alessandro Alunni Bravi, a Motorsport.com: "Tenemos que dar las gracias a McLaren porque Zak [Brown, director de la compañía] nos dio esta oportunidad para que Theo [Pourchaire] fuera piloto profesional".

"A veces pasan cosas así en un equipo. Simplemente tenemos que pasar página y trabajar en otras oportunidades", reconoció sobre las posibilidades del francés. "Estamos trabajando con Julien Abelli, su manager, para encontrar otro equipo en la IndyCar, quizá con otra oportunidad este año, hay conjuntos que están interesados".

"Y mantenemos la puerta abierta para el año que viene [en Fórmula 1]. Ya quedó claro con McLaren que se trataba de un acuerdo a largo plazo, pero Sauber conserva el derecho de volver a llamar a Theo en cualquier momento si queremos convertirlo en nuestro piloto titular", reconoció. "Siempre queremos tener esta posibilidad, esta opción disponible, porque es uno de los pilotos que tenemos en cuenta. En esta situación, creo que sería prudente no descartarle".

"Sabemos lo que puede aportar al equipo, conocemos su valor. Para nosotros, como he mencionado, es más una cuestión de la estrategia a medio y largo plazo con Audi respecto a la dupla de pilotos, si encaja o no en esa estrategia, y eso depende de muchos factores", explicó antes de negar que pagaran por hacerle con un hueco en la IndyCar. "Siempre hay un riesgo cuando entras en un campeonato como piloto de pago, el de seguir siéndolo para siempre, preferiría que Theo no tuviera esa etiqueta".

Esteban Ocon, cerca de fichar por otro equipo en F1 2025

Aunque la opción número uno de Audi parece ser Carlos Sainz desde hace varios meses, hay otros nombres que figuran entre las soluciones alternativas. Uno de ellos es el de Esteban Ocon, que dejará Alpine y del que se rumorea que está cerca de Haas, pero que también podría tener una oportunidad inesperada en Williams.

"Estoy bastante seguro de que estaré en la parrilla el año que viene, dadas las discusiones que hemos tenido este fin de semana y en las últimas dos semanas, y las cosas están yendo realmente bien", dijo cuando habló con Motorsport.com. "Desde ese punto de vista, tiene buena pinta. De nuevo, no puedo decir mucho más por el momento, pero espero poder hacerlo muy, muy, muy pronto".

"Como sabéis, tuve una mala experiencia en 2018. Tenía dos contratos sobre la mesa en 2018 y, al final del año, uno se firmó, el otro no, y me encontré al margen, así que en la Fórmula 1, nunca se sabe exactamente hasta que se hace, pero esta vez parece mucho más sencillo, y espero que se haga muy pronto", sentenció el francés.

Información adicional de Oleg Karpov y Jonathan Noble

