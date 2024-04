Exclusiva: los equipos de F1 hablan para cambiar las reglas de las salidas

Motorsport.com pudo saber que uno de los puntos que se debatirán en la reunión de la Comisión de Fórmula 1 de la próxima semana es si la forma en la que está redactado el reglamento en cuanto a las salidas es la adecuada. En la actualidad, una salida se define en función de si los transpondedores suministrados por la FIA detectan o no algún movimiento antes de que se dé la señal del semáforo.

Sin embargo, hubo varias ocasiones en las que parece que los coches se movieron antes de que se apagaran las luces rojas, pero no fueron sancionados porque los sensores no lo detectaron. El ejemplo más reciente, el de Lando Norris en el Gran Premio de Arabia Saudí 2024, y parece que fue el que desencadenó el debate sobre si el reglamento debe actualizarse o no.

En Yeda, el británico arrancó y se detuvo antes de que cambiara el semáforo, pero los comisarios dictaminaron que respetaron las normas porque no se activó el sensor. Un comunicado emitido en ese momento decía: "Los comisarios revisaron los datos del sistema de posicionamiento/marcha, el vídeo y determinaron que la grabación parecía mostrar que el coche 4 [Lando Norris] se movió antes de que se diera la señal de salida".

"Sin embargo, el transpondedor homologado y suministrado por la FIA, instalado en el coche, no indicaba que se hubiera dado la salida", se podía leer en su momento. "El artículo 48.1 a) del Reglamento Deportivo de la Fórmula 1 establece claramente que el juicio de si hubo o no un 'jump start' se debe hacer de acuerdo con el transpondedor, que no mostró que se saltara la salida. Dadas las circunstancias, no tomamos ninguna otra medida".

Problemas en las salidas de la Fórmula 1: Fórmula 1 ¿Debe hacer algo la FIA para que ningún piloto se salte las salidas en F1?

Las discusiones posteriores entre los directores de los equipos y la FIA en las últimas semanas, incluyendo el Gran Premio de China, desencadenaron la idea de que podría haber motivos para modificar las normas en el futuro.

Así pues, más allá de que los transpondedores sigan funcionando para detectar movimientos ilegales, también podría considerarse que se produjeron salidas antes de tiempo si el control de carrera de la Fórmula 1 tiene pruebas de vídeo que muestren claramente que el coche se mueve aunque no se capte por los sensores.

Aunque no está claro cuánto apoyo hay para un cambio, parece que si la Comisión de la Fórmula 1 alcanza una supermayoría, que requiere el apoyo de ocho equipos, además de la FIA y la FOM , entonces la modificación de la norma podría entrar en vigor desde el próximo Gran Premio de Miami. Las fuentes sugieren que no todas las escuderías están a favor, ya que algunas expresan su preocupación por la posibilidad de que las salidas se conviertan en una cuestión subjetiva basada en la opinión de los comisarios.

En su lugar, sugieren que los esfuerzos se centren más en mejorar la sensibilidad y precisión de los sensores para garantizar que sean capaces de detectar todos los movimientos. El problema de los pilotos que parecen saltarse la salida pero los sensores no se activan ya surgió varias veces en los últimos años, como ocurrió con Valtteri Bottas, al que no se le sanción en el Gran Premio de Hungría 2020, mientras que un año antes, Sebastian Vettel se libró de una penalización similar en el Gran Premio de Japón.

¿Quieres leer nuestras noticias antes que nadie y de manera gratuita? Síguenos aquí en nuestro canal de Telegram y no te perderás nada. ¡Toda la información, al alcance de tu mano!