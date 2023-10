Cómo Logan Sargeant puede salvar su asiento en Williams F1

A Sargeant le quedan seis carreras para asegurarse un puesto en la parrilla de la F1 y, a pesar de las muestras públicas de confianza del director del equipo, James Vowles, es obvio que tendrá que mejorar su rendimiento con respecto a su compañero Alexander Albon y evitar problemas.

Inevitablemente, el hecho de saber que el tiempo corre en su contra aumentará la presión en las próximas semanas, especialmente cuando compita ante su público en el GP de Estados Unidos y el GP de Las Vegas. Es una tarea de enormes proporciones para el piloto de 22 años.

Cuando un equipo ficha a un novato sabe que va a pagar un precio mientras el recién llegado se abre camino en la inevitable curva de aprendizaje. Incluso Oscar Piastri, que está disfrutando de la mejor temporada para un debutante en la F1 en muchos años, se topó con el muro en Montreal y Zandvoort.

Por desgracia para Logan Sargeant, su racha de incidentes en su año de novato ha estado muy por encima de lo habitual y, para frustración de todos los implicados, ha continuado hasta bien entrada la segunda mitad de la temporada.

Sólo hay que echar un vistazo a las cuatro carreras desde las vacaciones de verano. Hizo un buen trabajo en Zandvoort, pero sufrió un fuerte accidente en la Q3, y luego volvió a abandonar en la carrera, aunque en un incidente provocado por un fallo hidráulico provocado por un bordillo.

Tras un fin de semana limpio en Monza, se estrelló en la carrera de Singapur, aunque consiguió reanudar la marcha. En Suzuka, después de mostrar un buen ritmo en los entrenamientos, tuvo otra salida de pista en la clasificación, lo que provocó un cambio de chasis y salir desde el pitlane. En la carrera, chocó con Valtteri Bottas, lo que le supuso una penalización y un abandono prematuro por rotura del suelo de su coche.

Esa carrera, combinada con los incidentes de principios de año, suma un montón de daños muy costosos que han afectado a la llegada de piezas nuevas a la pista. Además, Sargeant aún no ha contribuido al total de puntos del equipo, ya que Albon ha sumado los 21 que lleva Williams hasta ahora.

El error no forzado de Sargeant en Singapur precedió a otra salida de pista en Suzuka, sumándose a una abultada factura de daños

Aunque Williams tiene un colchón sobre Haas F1 Team, Alfa Romeo y AlphaTauri, no hará falta mucho - por ejemplo, en una carrera en mojado - para que sus rivales consigan grandes resultados. Y si perdieran un puesto (o varios) en el campeonato de constructores, sería muy costoso.

En su haber, Sargeant no ha rehuido admitir sus errores, incluso cuando las circunstancias le complicaron la vida.

"Había sido otro gran día hasta ese momento", dijo tras el incidente en la clasificación del GP de Japón. "Creo que le hemos dado la vuelta al coche desde el viernes y las sensaciones eran buenas".

"Pero hemos tenido bastantes problemas con el sobrecalentamiento de la parte trasera en el último sector. Y eso, combinado con que era demasiado agresivo en potencia, me ha dado un gran golpe. Y una vez que toqué la hierba, no había mucho que pudiera hacer".

"Ha sido complicado con el viento de cola unido al sobrecalentamiento de la parte trasera, y no he sido lo suficientemente paciente. Así que sí, es complicado, pero no tenía por qué hacerlo".

Y cuando su compañero Albon confirmó que la última curva de Suzuka había sido difícil incluso para él, Sargeant no quiso excusas, añadiendo: "Creo que era una curva con mucho viento de cola, el sobrecalentamiento trasero estaba ahí, sabía que era una curva difícil".

"Pero al fin y al cabo, no es excusa. Puede que fuera complicada, pero no hay razón para fallar".

Una salida desde el pitlane, más una penalización de 10 segundos en la primera parada por una infracción del equipo con el coche de repuesto no dieron a Sargeant muchas oportunidades el domingo.

Sargeant ha admitido abiertamente sus errores

La carnicería de la primera vuelta y un coche de seguridad temprano al menos minimizaron el impacto de la penalización y le permitieron alcanzar al pelotón. Pero en lugar de aprovechar eso y disfrutar de una carrera limpia, entonces llegó el toque de Sargeant con Bottas, un incidente que le supuso una penalización.

"Desde el momento en que toqué el freno en la curva 11, me quedé bloqueado", dijo. "Pensé que lo habría visto y se habría ido por el interior, que no iba a hacer por ahí la curva".

"Una vez que se fue por el exterior no había nada que pudiera hacer para evitarlo. Intenté pararlo. Pensé que lo habría visto para intentar evitarlo. Es culpa mía".

"Pero por su bien y por el mío, si hubiera pasado por dentro, lo habríamos evitado todo, aunque supongo que no debió verme".

Sargeant confirmó los detalles de la conversación que mantuvo con Vowles tras su accidente: "El mensaje fue que siguiera adelante, que siguiera adelante en esa carrera. Ese era mi objetivo. Obviamente, los dos coches se fueron de lado rápidamente. Sólo quiero olvidarlo y seguir adelante".

Vowles llegó a Williams mucho después de que su predecesor, Jost Capito, fichara a Sargeant. Sin embargo, insiste en que apoya totalmente al estadounidense, y tras haber trabajado mucho con pilotos jóvenes en Mercedes, entiende los retos a los que se enfrentan.

"Logan tiene objetivos muy claros que debe alcanzar antes del final de la temporada y estamos trabajando con él continuamente", dijo Vowles en un vídeo del equipo tras Suzuka. "Ese es el punto importante: estamos trabajando con él. Queremos que tenga éxito y queremos que esté en el coche el año que viene. Esto también depende mucho de nosotros".

"Hemos cogido a alguien directamente de la F2 sin ningún test importante, le hemos dado un día y medio en Bahrein con este coche, y luego le hemos deseado lo mejor en una temporada que ha sido terriblemente complicada para los pilotos novatos, y punto".

Vowles ha respaldado públicamente a Sargeant

Vowles también señaló que, en Suzuka, Albon estaba un paso por delante en términos de especificaciones debido al impacto de los accidentes de Sargeant en la producción.

"Seguiremos trabajando con Logan e invirtiendo en Logan, ya que queremos que tenga éxito", dijo. "Él está en un viaje con nosotros, con Williams".

"Tenemos un programa de jóvenes pilotos en el que seguiremos invirtiendo. Sólo en el momento en que todos lleguemos a la conclusión de que hemos llegado al final de ese camino tomaremos alguna decisión. Pero aún no estamos cerca de eso".

Pero por mucho que el equipo quiera apoyar a Sargeant hay un panorama más amplio de puntos y la factura de daños, y todo eso se tendrá en cuenta cuando Vowles y sus jefes consideren sus opciones.

La buena noticia para él es que no hay ningún junior o reserva dentro del campamento Williams que tenga impulso y esté listo para ocupar su lugar.

Hay otros pilotos en el paddock, entre los que destacan Felipe Drugovich y Mick Schumacher, este último posiblemente con un pequeño empujón de Mercedes. Sin embargo, si Williams se quedara con Drugovich, volvería a empezar con un novato, mientras que Mick Schumacher perdió su puesto en Haas tras una segunda temporada llena de accidentes en 2022, y todavía tiene mucho que demostrar.

También se ha mencionado a Liam Lawson, pero no tiene mucho sentido para el equipo Red Bull prestar a un tipo que es eserva de sus dos equipos, y que de hecho podría restar puntos a AlphaTauri.

Williams no tiene necesidad de moverse con rapidez, ya que no hay asientos en ningún otro sitio que ninguno de los candidatos pueda ocupar, y por lo tanto Sargeant tiene algo de espacio para respirar en las próximas carreras.

Mick Schumacher ha sonado como posible sustituto de Sargeant, pero aún tiene mucho que demostrar

"Por supuesto, nunca es lo ideal", dijo en Suzuka sobre su problemática carrera. "Quiero decir que al final, no quieres acabar en el muro. Así que no hay mucho que pueda decir aparte de que estoy haciendo todo lo que puedo".

"Diría que la parte complicada es saber que tengo ritmo, pero estos pequeños errores obviamente me están causando problemas. Lo dejaré atrás y volveré".

Un factor a su favor es que conoce Austin, Ciudad de México e Interlagos de las sesiones de FP1 que completó el año pasado. Está aún más familiarizado con Abu Dhabi, ya que completó los días de test de novatos de F1 allí tanto en 2021 como en 2022, además de hacer tanto la FP1 como el fin de semana completo de Fórmula 2 el año pasado.

Y en un momento en el que los pequeños márgenes podrían marcar la diferencia, esa experiencia será útil. Ahora depende de él demostrar que tiene lo que se necesita para disfrutar de una carrera prolongada en la F1.