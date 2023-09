¿Por qué habrá una coincidencia histórica de pilotos en F1 2024?

Solo falta una confirmación, concretamente del piloto que se sentará en el segundo de los Williams, y todas las papeletas las tiene Logan Sargeant. De ser así, la temporada 2024 de Fórmula 1 marcará un precedente único, puesto que se mantendrán todas las alienaciones de los equipos tal y como están en dos años consecutivos, una estabilidad inédita en las 74 ediciones del campeonato.

Hay algunas razones que han provocado ese fenómeno, así que en Motorsport.com nos preguntamos por qué es así. ¿Estamos ante una coincidencia o ante una tendencia?

Las veinte confirmaciones son probablemente resultado de ambas, pero es innegable que en las últimas campañas las escuderías han optado por una política lo más libre de riesgos y apuestas posibles. Toda decisión implica siempre un margen de error, y eso es lo que a menudo desanima a los que están al frente de los conjuntos, ya sean directores generales o de los propios equipos, con un enfoque que tiende a minimizar las decisiones que podrían resultar contraproducentes.

Sin embargo, también hay otras razones que han determinado el escenario, algunas evidentes, otras más ocultas, y fruto de políticas que se han ido extremando con el paso del tiempo.

La combinación ganadora no cambia en la Fórmula 1

En la temporada 2024 de Fórmula 1, Lewis Hamilton disputará su 12ª campaña con Mercedes, mientras que será la 9ª de Max Verstappen con Red Bull. En esos dos casos, la relación con sus respectivos equipos se ha cimentado con el más poderoso de los pegamentos, el éxito.

Seis títulos mundiales para el británico y tres para el neerlandés [si no ocurre nada extraño] son buenas razones para no buscar alternativas, la suya es de hecho una elección obligada para no dar un paso atrás. Con el contrato firmado este año, el inglés alcanzará al menos los trece ejercicios con los de Brackley, el mismo número que el holandés tendrá cuando termine su acuerdo actual con los de Milton Keynes a finales de 2028.

Uno de los efectos de esos contratos es cerrar la puerta a nuevos candidatos. Si dos equipos líderes se encuentran fuera del mercado [al menos en lo que se refiere al piloto], las oportunidades se reducen drásticamente, sobre todo para los que están a la caza de un monoplaza campeón del mundo.

A falta de oportunidades de crecimiento, muchos pilotos se ven obligados a quedarse donde están a la espera de tiempos mejores. Es el caso de Lando Norris, alguien que en un mercado abierto podría ser muy apetecible, pero que de momento ha de esperar a que McLaren crezca para aspirar al éxito de nuevo, al menos, hasta el final de 2025, que es cuando expira su contrato con los de Woking.

Contratos de los pilotos de Fórmula 1

Equipo Piloto Temporadas en el equipo (en 2024) Mercedes Lewis Hamilton 12 Red Bull Max Verstappen 9 Haas Kevin Magnussen 7* Ferrari Charles Leclerc 6 McLaren Lando Norris 6 Aston Martin Lance Stroll 6 Red Bull Sergio Perez 4 Ferrari Carlos Sainz 4 Alpine Esteban Ocon 4 AlphaTauri Yuki Tsunoda 4 AlphaTauri Daniel Ricciardo 4* Williams Alexander Albon 3 Mercedes George Russell 3 Alfa Romeo Guanyu Zhou 3 Alfa Romeo Valtteri Bottas 3 McLaren Oscar Piastri 2 Alpine Pierre Gasly 2 Aston Martin Fernando Alonso 2 Williams Logan Sargeant 2** Haas Nico Hulkenberg 2

*en periodos diferentes

**por confirmar

La nueva 'obligación' en tiempos de límites presupuestarios en la Fórmula 1

Solo hay que tener dinero. Durante muchos años, la impresión de que un puesto en la parrilla se podía conseguir a base de transferencias bancarias se vio respaldada por varios casos, y el primer gran paso para la meritocracia se dio en 2015, con la introducción de un sistema de puntos para la obtención de la Superlicencia, necesaria para competir en el Gran Circo.

Un cambio deseado por el entonces presidente de la FIA, Jean Todt, con el objetivo de frenar la llegada al paddock de pilotos dispuestos a aprovecharse de las dificultades económicas de los equipos. Sin embargo, quedaba otro objetivo, alcanzado tras la COVID-19, y era la introducción del límite de costes, que aumentó exponencialmente el valor de las escuderías, y el éxito comercial logrado por Liberty Media también incrementó los ingresos a cada conjunto.

La independencia financiera, estatus alcanzado también por los equipos de la segunda mitad de la parrilla, ha permitido a esas escuderías dejar de depender del apoyo financiero de los pilotos, pudiendo elegir a quién poner al volante de sus monoplazas. Se trata de un nuevo escenario en el que han desaparecido casi por completo aquellos pilotos de segunda fila, que en el pasado estaban ahí una o dos campañas antes de dedicarse a otra cosa.

Hoy en día, las opciones tienen que ver más con la calidad, una exigencia que también ha dado lugar a relaciones más estables y a escasas críticas de los equipos hacia sus pilotos.

Los jóvenes pilotos, en fase de descanso

Junto a la Superlicencia, la FIA también ha querido dejar más claro que el camino que tienen que recorrer los jóvenes pilotos para aspirar a la Fórmula 1, pero también hace falta materia prima. Aunque en 2018 los tres primeros clasificados de la Fórmula 2 fueron George Russell, Lando Norris y Alexander Albon, en los últimos años, el nivel de los pilotos que intentan llegar a la élite no ha sido considerado muy atractivos para los equipos.

Ha habido una expepción, la de Oscar Piastri, un caso que demuestra cómo, antes un atisbo de calidad, el paddock no permanece indiferente. El listón está alto, hoy no basta con ganar, sino que es necesario hacerlo rápido, y en una Fórmula 1 sin muchas pruebas, la candidatura de un joven que tarda dos temporadas en imponerse ya es objeto de reflexión y, ante trayectorias menos prometedoras que la del australiano, los directores de los conjuntos son muy prudentes.

A falta de poder programar test, es poco probable que una escudería le dé un asiento a un novato que, al menos sobre el papel, no se presenta con mayores credenciales. Mejor tener a alguien 'usado pero seguro' que arriesgarse a lidiar con un joven llamado a pagar un precio por su inexperiencia, y ese aspecto también contribuye a la estabilidad general.

Pilotos blindados con largos contratos en Fórmula 1

Cuando el 3 de marzo del año pasado se hizo oficial la renovación de Max Verstappen con Red Bull hasta el final de 2028, no faltaron reacciones de asombro. Sin embargo, no era el primer caso de acuerdos muy largos, puesto que ya en 2019, Charles Leclerc consiguió firmar por cinco temporadas con los del Cavallino Rampante.

Esta tendencia no proviene de las exigencias de los pilotos, sino del deseo de los equipos punteros de protegerse de la posibilidad de perder un activo de valor en caso de atravesar por un periplo técnico complicado, como le ocurrió al propio Ferrari en el bienio de 2020 y 2021. Incluso los jóvenes procedentes de las academias cuando debutan en la máxima categoría están atados durante tres años, que es el precio a pagar por un conjunto que ha invertido apoyando sus carreras en los campeonatos inferiores.

También en ese sentido, la excepción es Oscar Piastri, que el curso pasado logró liberarse de una peculiar forma de Alpine, puesto que los franceses ya le habían garantizado un lugar para 2023.

McLaren, con quienes finalmente debutó, se protegieron con una opción a su favor ejercida hace dos semanas, garantizando su presencia hasta el final de 2026. También hay un último aspecto que no juega a favor de un relevo generacional como en el pasado, y está relacionado con el estado de forma de veteranos como Fernando Alonso o Lewis Hamilton, puesto que el español cumplirá los 43 y el británico se acerca a los 40 y siguen dando un pleno rendimiento.

