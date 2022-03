Dos sancionados con puntos en la F1 2022 y cambia la siguiente parrilla

Cargar el reproductor de audio

Después de haber caído las primeras reprimendas de la temporada en el primer gran premio, en Bahrein, a Yuki Tsunoda, Lance Stroll y Carlos Sainz , en la segunda cita del año han llegado los primeros puntos de sanción y la primera penalización en parrilla para el siguiente evento.

El mayor castigo fue para Alex Albon, que en la vuelta 48 trató de robar la undécima posición a Stroll en la frenada de la primera curva, tocando con su neumático derecho el pontón izquierdo del Aston Martin del canadiense.

El gran perjudicado fue el tailandés de Williams, que perdió la rueda y abandonó al momento, acabando en las escapatorias del circuito de Yeda. Stroll trompeó y acabó la carrera, pero en última posición y doblado.

Los comisarios primero anotaron y luego investigaron el incidente, y consideraron culpable a Albon, que recibió los dos primeros puntos de sanción en la superlicencia de la temporada. Además, como su carrera acabó ahí y no pudo ser penalizado en pista, le impusieron tres posiciones para la parrilla del próximo GP de Australia, por lo que perderá tres plazas respecto al puesto que consiga el sábado en clasificación.

Así explicaron los comisarios de la FIA la sanción: "El coche 23 intentaba adelantar al 18 por dentro de la curva 1, frenando tarde. Al ejecutar la maniobra de adelantamiento, el 23 bloqueó y chocó con el 18 en el vértice de la curva. Determinamos que el coche 23 era total o predominantemente culpable de la colisión".

Alex Albon, Williams FW44, lucha con Lance Stroll, Aston Martin AMR22 1 / 16 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Alex Albon, Williams FW44, lucha con Lance Stroll, Aston Martin AMR22 2 / 16 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Alex Albon, Williams FW44, lucha con Lance Stroll, Aston Martin AMR22 3 / 16 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Lance Stroll, Aston Martin AMR22, lucha con Alex Albon, Williams FW44 4 / 16 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Lance Stroll, Aston Martin AMR22, Alex Albon, Williams FW44 5 / 16 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Alex Albon, Williams FW44, Lance Stroll, Aston Martin AMR22, chocan 6 / 16 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Alex Albon, Williams FW44, lucha con Lance Stroll, Aston Martin AMR22 7 / 16 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Lance Stroll, Aston Martin AMR22, lucha con Alex Albon, Williams FW44 8 / 16 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Alex Albon, Williams FW44, Lance Stroll, Aston Martin AMR22, chocan 9 / 16 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Alex Albon, Williams FW44, Lance Stroll, Aston Martin AMR22, chocan 10 / 16 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Lance Stroll, Aston Martin AMR22, lucha con Alex Albon, Williams FW44 11 / 16 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Lance Stroll, Aston Martin AMR22, Alex Albon, Williams FW44, collide 12 / 16 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images Lance Stroll, Aston Martin AMR22, Alex Albon, Williams FW44, collide 13 / 16 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images Lance Stroll, Aston Martin AMR22, Alex Albon, Williams FW44 14 / 16 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images Lance Stroll, Aston Martin AMR22, Alex Albon, Williams FW44 15 / 16 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images Lance Stroll, Aston Martin AMR22, Alex Albon, Williams FW44 16 / 16 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images

Pese a que se clasificó porque completó el 90% de las vueltas (el incidente fue en la vuelta 48 de 50), Albon sumó el segundo KO del domingo para Williams tras el accidente de Nicholas Latifi que provocó el Safety Car que cambió la carrera.

Por si no lo viste: Vídeo: el Safety Car que arruinó el liderato de Pérez en Yeda

Albon no fue el único piloto castigado del GP de Arabia Saudí. El chino Zhou, que nuevamente se quedó a las puertas de los puntos, también estrenó su casillero de puntos de sanción, ya que le impusieron uno y cinco segundos de sanción por saltarse una curva al bloquear neumáticos mientras intentaba adelantar precisamente a Albon.

"El coche 24 intentó frenar muy tarde, pero bloqueó y no pudo permanecer en la pista y la abandonó para mantener su posición. Al hacerlo, obtuvo una ventaja duradera y se mantuvo por delante del coche 23. La ventaja no se anuló devolviendo la posición en la primera oportunidad disponible", decía el comunicado de la FIA.

Además, el de Alfa Romeo se llevó otro drive-through por culpa de su equipo, ya que cuando paró a cumplir su penalización de 5 segundos, sus mecánicos levantaron el coche y, aunque no trabajaron sobre él hasta que no se cumplió ese tiempo, el simple hecho de elevarlo ya se considera infracción, ya que el stop and go debe hacerse completamente detenido y sin que nadie toque el monoplaza.

¿Cómo quedan los puntos de superlicencia tras el GP de Arabia Saudí 2022 de F1?

En cuanto a los puntos en la licencia, como ni Albon (que tuvo un año como reserva) ni Zhou (que debuta este curso) compitieron en 2021, su casillero estaba a cero, y ahora suman dos y uno respectivamente. Recordamos que el mayor peligro en ese sentido lo corre Max Verstappen, que tiene siete y deberá evitar llegar a los 12 antes de septiembre, cuando recupere puntos.

Tsunoda tiene ocho, pero recuperará uno el 18 de abril y Sergio Pérez también lleva siete, pero podrá quitarse dos el mismo día que el japonés de AlphaTauri.