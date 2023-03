¿Sancionará ya Leclerc por los problemas de motor de Ferrari?

Cargar el reproductor de audio

Ferrari está investigando qué provocó el abandono de Charles Leclerc en la vuelta 39 del Gran Premio de Bahrein 2023 de Fórmula 1, mientras que defendía con brillantez el tercer puesto que le habría dado a los de Maranello un primer podio. La escudería del Cavallino Rampante, gracias al cuarto puesto de Carlos Sainz, es cuarta en la clasificación general de constructores, por detrás de Red Bull Racing, Aston Martin y Mercedes, por lo que deberán trabajar mucho si quieren ser candidatos al título.

El SF-23 ha mostrado todas sus debilidades, con lo que son conscientes de las carencias que deben resolver, pero lo más urgente es el problema eléctrico que produjo la retirada del monegasco, con una ECU parpadeando que hizo que la unidad de potencia de detuviera.

Todo sucedió tras la sustitución de la batería del ERS por la mañana, a lo que le siguió también un cambio preventivo de la unidad de control. Pero fue en vano, porque el contratiempo se repitió, señal de que la centralita es solo la consecuencia, y no la causa de todo el problema.

Es muy probable que hubiera una fuga de corriente en los cables y de repente la electrónica fallara, quizás por efecto de las vibraciones tan fuertes del circuito de Sakhir, o de las temperaturas. No obstante, estamos hablando de algo que Ferrari ha usado históricamente como excusa a otros sucesos; no es algo reciente.

Solo desmontando cada uno de los componentes se sabrán los daños que pudo haber provocado en el monoplaza, y el departamento de calidad los revisará por si hubo un error humano en el montaje.

La anomalía, de hecho, solo afectó al coche de Charles Leclerc, el nuevo 'patito feo' del equipo, como se recordaba en las redes sociales en referencia a los problemas de fiabilidad de Jean Alesi o Rubens Barrichello. Localizar el cable que falló no será fácil, aunque afortunadamente hay tiempo para sustituir el circuito y ver qué puede pasar con los componentes del monegasco, y si se verá obligado a arrastrar una penalización de cinco posiciones en la parrilla del próximo Gran Premio de Arabia Saudí.

Por desgracia, el SF-23 también mostró otras carencias, como el ritmo de carrera, que fue decepcionante. Parecía claro que los estrategas de Ferrari se guardaron un juego de neumáticos blandos, no para desafiar a Red Bull, sino para defenderse de la amenaza de los Aston Martin.

Un dato a destacar es la primera tanda de Leclerc, que no fue más rápida que la del año pasado, cuando ganó con su F1-75, mientras que Max Verstappen lo mejoró en seis décimas, por lo que el desgaste de las gomas se debe resolver. El director de la escudería, Fred Vasseur, dejó claro que el diseño del coche de 2023 no es malo, pero hubo un problema en los ajustes de la configuración.

Los de rojo afrontaron la primera cita de la temporada con una aerodinámica demasiado descargada en busca de la eficiencia y la velocidad punta, pero pagándolo en forma de degradación. Desde la fábrica apuestan por que no ocurra lo mismo en las siguientes carreras, y algunos culpan a la falta de un alerón más cargado, con un perfil de mayor cuerda y el soporte monopilar.

El control del DRS se rompió en los test, mientras que en los entrenamientos libres hubo preocupantes oscilaciones de lado a lado que sugerían que no era el diseño ideal. De todas formas, no tenían intención de utilizar un alerón diferente, porque esperaban recopilar buenos datos para desarrollar el SF-23 al correlacionarlo con los números del túnel de viento.

Detalle del alerón trasero del Ferrari SF-23

Solo había un monoplaza que llevaba esa pieza, porque no había suficientes para los dos, y los fallos demostraron una debilidad estructural del pilar único, algo que no forma parte de la cultura reciente del Cavallino Rampante, quienes sorprenden al no encontrar una solución con una semana de margen.

Si a eso le añadimos que al inicio de la clasificación Charles Leclerc vio cómo la parte del suelo salía volando, emerge una clara debilidad en el vehículo italiano, incluso en lo que deberían ser las piezas del chasis, y no tanto en lo referido a la aerodinámica.

