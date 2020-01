Sainz no sintió la diferencia de ser el único español en F1

Carlos Sainz se está labrando un nombre, y no uno cualquiera, en la Fórmula 1 en los últimos años. El piloto madrileño de 25 años ha demostrado que es capaz de liderar un proyecto, tras hacerlo con McLaren en 2019, y que puede subirse al podio si las circunstancias se lo permiten.

Aunque en sus primeros años debutó a la sombra de Fernando Alonso, dos veces campeón del mundo de Fórmula 1, la marcha del asturiano hacia el proyecto con Toyota en el WEC a finales de 2018, dejo a Sainz como único representante español en la parrilla. En una entrevista exclusiva con Motorsport.com le preguntamos al respecto y el piloto de McLaren deja claro que no ha cambiado nada para él.

"No, no me di ni cuenta. No pienso en ello. Es normal, no le doy vueltas. No es nada especial. No puedo comentar mucho al respecto porque no he sentido un gran cambio", afirma.

"Sí, hay prensa española, están ayudando, me están apoyando mucho, lo cual aprecio un montón. Pero nunca sentí que la prensa española nunca estuviera conmigo o que se centrara más en Fernando ni nada así. Fernando fue bicampeón del mundo de F1. Si recibe la atención que recibe es porque se lo ha ganado".

"Y yo estaba ahí para crear mi propia reputación y mi propia manera de hacer las cosas. Así que ahora que estoy aquí solo, simplemente no ha cambiado nada, y no me siento de manera diferente en absoluto".

Sainz lideró durante 2019 al equipo McLaren, marcando la pauta de desarrollo y evolucionando un coche que demostró ser el cuarto mejor de la parrilla a final de temporada, aunque no sin esfuerzos. El podio de Brasil ha sido el momento culmen hasta la fecha, pero el español busca más y confía en que en 2020 el equipo dé otro paso hacia el top 3.

