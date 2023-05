Sainz, tranquilo ante el clickbait y rumores típicos de la F1

De manera directa o indirecta, Carlos Sainz ha sido objeto de rumores durante la última semana. Después de lesionarse en el tradicional partido de fútbol previo a Mónaco, tuvo que responder en redes sociales asegurando que no se iba a perder la carrera, pidiendo que dejaran de inventar cosas, con un guiño a su histórico 'stop inventing' de Silverstone 2022. Y además, que algunos medios publicaran una supuesta oferta de Ferrari a Hamilton tampoco le ayudó.

Sobre ese 'stop inventing' por la lesión en el partido, comentó este jueves en el circuito de Montecarlo: "Siempre sentí que ese comentario era un poco polémico. Pero creo que esta era el momento ideal para usarlo por primera vez, porque la gente ya estaba diciendo que me perdía la carrera y que tendría que llevarme un camión para poder saltarme la carrera de Mónaco".

Respecto los rumores, señaló que todo viene de las redes, donde hay quien juega a ser periodista simplemente lanzando varias posibilidades con la esperanza de acertar: "Últimamente es un poco más con las redes sociales, TikTok y demás. Creo que hay más periodistas aficionados que realmente intentan sacar algunas noticias para lograr más visibilidad y hay más clickbait. Y simplemente intentan obtener, sin ninguna información, una predicción de lo que sucederá el domingo".

Fred Vasseur confirmó que no ha hablado con Hamilton, y ante la pregunta de si él había preguntado s su jefe sobre ese posible fichaje, el madrileño dijo: "Sinceramente no, porque no creí que lo necesitara. Sé que en esta época del año siempre empiezan a suceder este tipo de comentarios, es la silly season. Hace una semana y media yo iba a Audi, hace una semana Charles se iba a Mercedes. Ahora Lewis viene a Ferrari. Es la historia de nuestras vidas cuando se trata de esta época del año, y llevo lo suficiente en la F1, más de ocho años, para saber cómo es esta época del año".

Por tanto, Sainz considera que lo mejor es mantenerse al margen de los rumores, y que con los años ha aprendido a concentrarse más en lo realmente importante. "Creo que eso es parte de esto. Creo que en el pasado, leía mucho más a los medios, tratando de averiguar mucho más", comentó. "Ahora prefiero concentrarme en mi fin de semana en Mónaco y simplemente no me importa lo que los demás digan o hagan, y me concentro en mí mismo. Siempre me ha ido bien".

Respecto a su propio futuro, Carlos Sainz tiene contrato hasta 2024 incluido, por lo que además de esta temporada tiene asegurada la siguiente. Sin querer dar muchas pistas de cómo negociará la renovación, recordó lo que ya dijo otros años. "Obviamente, no quiero revelar cuáles son mis estrategias en términos de negociaciones contractuales, porque es algo que nunca revelo. Pero si me escuchasteis en el pasado, en entrevistas en el pasado, siempre me dicho que me gusta empezar una temporada sabiendo dónde voy a competir el año siguiente, porque pasé por esa experiencia en Renault de ir año a año y no disfruté del todo. Y sí, eso sería mi objetivo".

Por tanto... ¿negociará esta temporada? "No necesariamente este año, sino antes del comienzo del próximo año, o durante el comienzo del próximo año", concluyó.