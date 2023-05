Red Bull F1 apunta a Alonso y a Ferrari como amenazas para Mónaco

La enorme ventaja de ritmo de Red Bull no ha sido igualada hasta ahora por los equipos punteros de la Fórmula 1 a lo largo de la temporada 2023, pero en las estrechas calles y curvas lentas de Montecarlo, sede del Gran Premio de Mónaco., dos equipos podrían tener muchas posibilidades de superar a la escuadra de las bebidas energéticas.

Tal y como se vio durante el Gran Premio de Azerbaiyán disputado en Bakú, Ferrari fue particularmente fuerte en el segundo sector, mientras que Aston Martin tuvo una gran aceleración en la salida de las curvas lentas. Helmut Marko, asesor de Red Bull, es muy consciente de ello, ya que dice que las particularidades del circuito de Mónaco significan que no podrán confiar en las mayores fortalezas del RB19.

Así lo dijo el austriaco en declaraciones a Motorsport-Magazin.com "En Mónaco no podremos explotar los puntos fuertes de nuestro coche: el desgaste de los neumáticos no será crucial en carrera y no hay rectas en las que podamos explotar la fuerte velocidad punta del monoplaza", comentó, añadiendo que el Ferrari, que normalmente desgasta mucho las gomas, podría tener una ventaja en clasificación esta vez.

"Este año hemos visto ejemplos de que Ferrari es más rápido que Red Bull en las curvas lentas. El mayor punto fuerte de Ferrari es que pueden calentar los neumáticos muy rápido y eso podría ser crucial en la clasificación", afirmó sobre el equipo de Maranello formado por Charles Leclerc y Carlos Sainz.

Marko también comentó que el trazado del circuito de Mónaco limita el punto débil del Aston Martin de Fernando Alonso, la escasa velocidad punta, por lo que podría tener opciones de ganar la carrera.

"Alonso siempre es fuerte. El hecho de que normalmente esté en desventaja en las rectas no importa aquí. Si puede mantenerse en cabeza tras la clasificación, podría tener opciones de ganar", dijo Marko para finalizar.

