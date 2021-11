Sainz, Youtube y la preparación de la F1 para el GP de Qatar

La Fórmula 1 llega este fin de semana a un circuito desconocido para la categoría, el de Losail, en Doha, que se estrena en el calendario este año.

Solo Sergio Pérez, en su época de la GP2 Asia Series, sabe lo que es competir allí, y aunque el mexicano ya dijo que no espera una ventaja por ello, lo cierto es que será el piloto mejor preparado para este fin de semana.

Cuando en rueda de prensa se le preguntó a Carlos Sainz cómo había afrontado él llegar a un nuevo circuito, explicó que ha sido más difícil de lo normal: "Bueno, es extraño, ¿no? Porque normalmente voy a un simulador las semanas previas y como he estado viajando durante cinco semanas, no he podido estar en el simulador, así que en realidad no tengo ni idea de cómo funciona el circuito, obviamente, más allá de las on board".

"Pero sí, al menos este fin de semana no es con formato al sprint, así que tenemos todas las sesiones de libres, FP1, FP2 y FP3 para acostumbrarnos".

Esa frase sobre imágenes on board provocó curiosidad en los periodistas, que le preguntaron si se refería a carreras de MotoGP, que en Losail llevan ya muchos años disputándose.

"De MotoGP he visto algunas, y luego hay un video de la GP2 en Qatar. Y también vi una on board del WTCC. Hay como tres o cuatro vídeos como máximo en YouTube, y creo que la mitad de las vistas que tienen son de gente de la Fórmula 1", reveló.

A Qatar llega Ferrari con 31.5 puntos de ventaja sobre McLaren F1 en el mundial de constructores, y Sainz admite que son detalles los que están definiendo esa lucha.

"Últimamente hemos tenido un poco de ventaja en términos de ritmo, pero estamos hablando de una décima y media. Y cuando hablas de una décima, o décima y media, en realidad hablas de detalles. En Brasil me toqué con Lando, que estaba a punto de superarme cuando yo era el primero de los Ferrari, y Ricciardo antes del incidente con Valtteri en México nos había adelantado a los dos, ¿no?".

"Entonces, en ambos fines de semana, un McLaren podría haber terminado por delante de ambos Ferrari. Es cuestión de circunstancias, y lo que estoy tratando de decir básicamente es que podría haber sido completamente diferente si ellos no tuvieran abandonos. Así que todavía está muy ajustado".

Respecto a ese incidente en la salida de Brasil con su amigo y excompañero Lando Norris, cuando le preguntaron si aún mantenían esa amistad, Sainz respondió: "Sí, jugamos golf el martes y también el miércoles. Sí, le he visto más a él que a mi familia últimamente. El martes cuando nos reencontramos después del incidente el domingo en realidad nos echamos unas risas, así que sí, la gente puede estar bastante tranquila con eso, que no va a cambiar mucho".

Sobre si encaran cada fin de semana de los que quedan a la defensiva contra McLaren, declaró que la clave es huir de los problemas: "Ese ha sido un poco el enfoque en las últimas carreras, porque ha quedado claro que puntuando con ambos coches hemos sumado muchos puntos. No hay nada decidido, quedan tres carreras, muchos puntos en juego, así que no podemos permitirnos ir al límite, pero veo a Lando y Ricciardo muy cerca en el campeonato e intentaré hacer tres buenos grandes premios para mejorar mi posición también".

Por último, habló del cansancio que supone el calendario 2021 de F1 y concretamente este triplete, que empezó tras una semana de separación entre países fronterizos como Estados Unidos y México y continuó con dos carreras seguidas en diferentes continentes como Brasil y Qatar.

"Estamos todos un poco cansados, no lo voy a negar. Pero cuando vuelve la adrenalina el viernes, tu cuerpo cambia, se vuelve a activar. Sin embargo, en los equipos veo caras muy cansadas de mecánicos, ingenieros, es una vida mucho más dura de lo que la gente se puede imaginar desde casa. Y espero que la F1 no repita hacer Brasil-Qatar como parte de un triplete, porque es verdaderamente duro para la gente y espero que sirva de lección".

Apunta y no te pierdas nada: Horarios del GP de Qatar 2021 de F1: ¡el mundial no para!

Carlos Sainz Jr., Ferrari recorre la pista en bicicleta 1 / 45 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Antonio Giovinazzi, Alfa Romeo Racing, Max Verstappen, Red Bull Racing 2 / 45 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Aston Martin Vantage Safety Car al atardecer 3 / 45 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Bandera de Qatar al atardecer 4 / 45 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Carlos Sainz Jr., Ferrari recorre la pista en bicicleta 5 / 45 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Charles Leclerc, Ferrari 6 / 45 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Charles Leclerc, Ferrari 7 / 45 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Charles Leclerc, Ferrari 8 / 45 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Charles Leclerc, Ferrari 9 / 45 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Coche de Valtteri Bottas, Mercedes W12 en el garaje 10 / 45 Foto de: Steve Etherington / Motorsport Images Daniel Ricciardo, McLaren 11 / 45 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images El coche de Charles Leclerc, Ferrari SF21 en el pit lane 12 / 45 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images George Russell, de Williams, y Lewis Hamilton, de Mercedes, en la rueda de prensa 13 / 45 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing en la rueda de prensa 14 / 45 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Lando Norris, McLaren 15 / 45 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Lando Norris, McLaren 16 / 45 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes 17 / 45 Foto de: Steve Etherington / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes 18 / 45 Foto de: Steve Etherington / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes recorre la pista en patinete 19 / 45 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes recorre la pista en patinete 20 / 45 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes recorre la pista en patinete 21 / 45 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Luna con vistas a la obra de arte de Lewis Hamilton, Mercedes 22 / 45 Foto de: Steve Etherington / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing habla con los medios de comunicación 23 / 45 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing habla con los medios de comunicación 24 / 45 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Mick Schumacher, Haas F1 y Nikita Mazepin, Haas F1 25 / 45 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Neumáticos Pirelli 26 / 45 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Nikita Mazepin, Haas F1, Charles Leclerc, Ferrari en el paddock 27 / 45 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Puesta de sol en el pitlane 28 / 45 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Sebastian Vettel, Aston Martin habla con los medios de comunicación 29 / 45 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Sebastian Vettel, Aston Martin habla con los medios de comunicación 30 / 45 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Sergio Pérez, Red Bull Racing 31 / 45 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Sergio Pérez, Red Bull Racing en la rueda de prensa 32 / 45 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Sergio Pérez, Red Bull Racing habla con los medios de comunicación 33 / 45 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Sergio Pérez, Red Bull Racing y Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing en la rueda de prensa 34 / 45 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Yuki Tsunoda, AlphaTauri 35 / 45 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Carlos Sainz Jr., Ferrari en la rueda de prensa 36 / 45 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Carlos Sainz Jr., Ferrari y Valtteri Bottas, Mercedes en la rueda de prensa 37 / 45 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images George Russell, Williams en la rueda de prensa 38 / 45 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes en la rueda de prensa 39 / 45 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes en la rueda de prensa 40 / 45 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Valtteri Bottas, Mercedes en rueda de prensa 41 / 45 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Valtteri Bottas, Mercedes en rueda de prensa 42 / 45 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Juan Pablo Montoya, Ferrari F2008 43 / 45 Foto de: Marc Gene Circuito Internacional de Losail 44 / 45 Circuito Internacional de Losail 45 / 45