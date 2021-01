Carlos Sainz finalizó este jueves su primer test con Ferrari. Un día y medio al volante del SF71H de la temporada 2018 de F1 en los que dio 163 vueltas e hizo casi 500 kilómetros en el circuito de pruebas de la marca en Maranello.

El madrileño protagonizó un debut inmejorable en la jornada del miércoles en el que desde el principio fue tan rápido como Charles Leclerc, quien será su compañero de equipo las dos próximas temporadas. Los dos pilotos forman una de las parejas más jóvenes de la parrilla, aunque ambos cuentan con experiencia de sobra para devolver a Ferrari a las posiciones delanteras tras un 2020 para olvidar.

"Todos los equipos pasan por momentos difíciles, es parte de la Fórmula 1, pero lo importante es la capacidad de reacción", comenta Sainz en su primera entrevista para Ferrari. "La historia demuestra que los equipos que han ganado en el pasado son capaces de volver a ser competitivos".

"La Scuderia es el equipo más exitoso de la historia y hay razones para creer que si hay uno que puede volver a estar delante, es Ferrari. Tengo plena confianza en el proyecto y, aunque tarde un poco, estoy seguro de que, al final, el equipo volverá a la senda de la victoria. Haré todo lo posible para que este tiempo sea lo más corto posible".

Sainz, con 26 años, afronta su séptima temporada en la F1 en el que será su cuarto equipo tras pasar por Toro Rosso, Renault y McLaren. Para Leclerc, de 23, será su tercera campaña en la Scuderia tras debutar en Alfa Romeo. Los dos formarán la pareja de pilotos más joven de Ferrari desde 1968.

"No creo que la edad sea un factor tan importante", afirma. Lo que cuenta es la experiencia. Solo tengo 26 años, pero ya llevo seis temporadas en la Fórmula 1 y he estado en tres equipos antes de llegar a Ferrari. Charles tiene 23 años, pero va a empezar su cuarta temporada, la tercera aquí. Conoce perfectamente el coche y Maranello. Aunque seamos tan jóvenes, no somos novatos y entendemos muy bien lo que significa conducir para Ferrari. Estoy deseando asumir esta responsabilidad y estoy seguro de que junto a él seremos capaces de dar al equipo una motivación extra, pasión y ganas de ganar".

Sainz completó un inicio soñado con Ferrari y después de solo un día y medio al volante se muestra ambicioso con sus objetivos vestido de rojo.

"Desde el primer día que empecé a correr en karts solo tenía dos objetivos en mente: llegar a ser piloto de Fórmula 1 y ganar el título. Una vez conseguido el primero, toda mi energía y mis esfuerzos se centran en intentar conseguir el segundo, y no hay un lugar mejor para conseguirlo que Ferrari. La ambición es ayudar a crear un equipo ganador, devolver a la Scuderia a la cima, donde debe estar, y ganar el título", explica.

El nuevo piloto de Ferrari quiso mandar un mensaje a todos los tifosi de la marca.

"A todos los aficionados quiero garantizarles mi total y absoluto compromiso. Pueden estar seguros de que haré todo lo posible para que se sientan orgullosos. Conduciré con todo mi corazón en cada carrera y trabajaré duro fuera de la pista para ayudar al equipo a mejorar más rápido. Con su apoyo, estoy convencido de que lo conseguiremos antes. Es un honor correr para la mejor afición del mundo", zanjó.

