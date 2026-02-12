Sainz ve el motor Red Bull-Ford "un paso por delante" de los demás

El piloto de Williams, Carlos Sainz, afirma que los motores de Red Bull-Ford parecen estar "un paso por delante", respaldando así los comentarios del director de Mercedes, Toto Wolff, quien afirmó que las unidades de potencia de Milton Keynes son actualmente "la referencia" en Bahrein, destacando el excelente rendimiento energético del motor eléctrico del nuevo fabricante austriaco.

Carlos Sainz, piloto de Williams, equipos que es cliente de Mercedes, está de acuerdo en que Red Bull parece estar un paso por delante del resto.

"Aún es muy pronto, pero si tuviera que juzgar por los datos del GPS de ayer, ahora mismo es cierto que lo que Red Bull Ford Powertrains está haciendo estaba claramente un paso por delante de todos los demás", afirmó. "No solo un pequeño paso, sino un paso claro y muy impresionante".

"Si consiguen presentarse a la primera carrera con un reglamento completamente nuevo, con un motor completamente nuevo, gente nueva y resultan ser el motor más rápido y fiable, habrá que quitarse el sombrero ante ellos y decir que han hecho un gran trabajo".

"Al menos lo que mostraron ayer fue muy impresionante", añadió el madrileño.

Max Verstappen, Red Bull Racing Foto: Sam Bagnall / Sutton Images vía Getty Images

Los datos del GPS sugieren que las alabanzas del equipo Mercedes a Red Bull están justificadas, ya que en sus tandas más largas Max Verstappen fue capaz de recargar la batería hasta tal punto que pudo desplegar gran parte de los 350 kW disponibles en las rectas, alcanzando habitualmente velocidades máximas más altas que sus rivales vuelta tras vuelta.

Pero, como señala Sainz, existen las habituales salvedades sobre los planes de carrera divergentes y las artimañas que enturbian los datos de los test de pretemporada, y los equipos aún tienen cinco días de pruebas para definir su estrategia óptima para la unidad de potencia, que se ha convertido probablemente en el punto central de la normativa de 2026.

La cantidad de energía generada por el motor eléctrico se ha triplicado en comparación con la generación anterior, hasta alcanzar la mitad de la potencia total. Sin embargo, la capacidad de la batería se ha mantenido al mismo nivel, lo que significa que los pilotos podrían agotarla fácilmente varias veces por vuelta. Como resultado, en los test de Bahrein se vio a los pilotos reducir las marchas en las curvas lentas para mantener las revoluciones y recuperar tanta energía como fuera posible. Parte de ello se debe a la técnica de conducción, mientras que el software de la unidad de potencia está programado para aprender de las vueltas anteriores y ayudar a optimizar y automatizar el comportamiento.

Según Sainz, optimizar esas técnicas de recuperación de energía sin sacrificar las curvas será clave para liberar el rendimiento general: "La clave de estas regulaciones no va a ser separar ambas cosas, sino integrarlas", explicó el español. "Por lo que pude ver ayer, parece que Red Bull ha hecho precisamente eso, sin tener que comprometer al piloto".

"Cuando el coche te dice que reduzcas de marcha de una determinada manera, simplemente haces lo que el coche te pide. Por eso, todos los pilotos, después de dar quizás 300 o 400 vueltas en Bahrein, intentamos ver todo tipo de técnicas para mejorar la conducción y el rendimiento del coche".

"Por eso insisto en que la integración de la unidad de potencia, la caja de cambios y las preferencias del piloto debe ser un círculo cerrado. En el momento en que una de las dos o tres cosas no es exactamente como quieres, es cuando empiezas a tener problemas, así que todo el mundo tendrá que adaptarse y encontrar la forma correcta de hacerlo", concluyó el piloto madrileño de Fórmula 1.

