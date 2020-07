Austria dará el pistoletazo de salida a una extraña temporada 2020 que tenía que haber empezado en marzo. El coronavirus pospuso todos los planes y el cierre de fábricas obligado para los equipos hace que muchos sigan con un coche muy similar al que disputó los test de pretemporada.

Es el caso de McLaren, como ha revelado Carlos Sainz. En una videoconferencia en la que estuvo presente Motorsport.com España, el madrileño dijo que su escudería tiene pocas novedades en el monoplaza, pero se mostró confiado.

"Traemos cosas muy pequeñas, básicamente el coche de Australia con dos o tres mínimos detalles que prácticamente no podréis ver. Y más adelante en la temporada llegará la primera actualización. No será inmediato, habrá que esperar más o menos hasta Silverstone, pero eso no quiere decir que no tengamos un buen coche. Hay que esperar a ver dónde estamos y ojalá cuando lleguen las actualizaciones funcionen como el año pasado, que solían dar resultado", declaró.

Ante la pregunta de Motosport.com sobre qué espera en Austria, un país donde no siempre le ha sonreído la suerte, recordó la genial remontada de 2019, y se declara muy intrigado: "El año pasado aquí tuvimos una buena carrera, probablemente de lo mejor de la temporada. En estos 12 meses el coche ha cambiado muchísimo, pero los rivales también han cambiado su coche mucho".

"Se presenta un año muy diferente al que todos podemos predecir, así que hay mucha curiosidad: sinceramente tengo curiosidad por ver dónde está cada uno, por ver qué tal me siento en este coche en otro circuito que no es el de Barcelona, por ver cómo se comporta este coche en los diferentes circuitos y ver qué armas tenemos para poder luchar".

Una temporada con McLaren sabiendo que será piloto Ferrari

Como no podía ser de otra manera, en la primera conferencia de Sainz en el estreno de la F1 2020 se habló de su fichaje por Ferrari. El #55 asegura que no cambiará su filosofía: "Esa mentalidad de arriesgar mucho ya la tenía el año pasado. Cuando conseguí mi primer contrato de dos años cambié mi mentalidad, me vi más aliviado, más liberado por tener un equipo con la confianza que me dio McLaren, que quizás no la tenía en otros sitios".

"El hecho de tener el futuro asegurado con Ferrari me mantiene en esa dinámica, no me da más presión o menos, es una dinámica muy parecida y quiero seguir como afrontaba las carrera el año pasado".

Además de saber que al acabar el año cambiará de equipo, a Sainz se le preguntó cómo afronta una temporada inusualmente compacta: "Mi mentalidad a nivel personal no va a cambiar. Yo me centraré como si fuera una temporada normal. Así te aseguras no cambiar mucho lo que funcionaba el año pasado. Cada fallo, por porcentaje, afectará más al haber menos carreras. Eso lo tendré en cuenta".

"En las primeras carreras, como todos los equipos traemos pocas piezas, hay que asegurarse de no cometer errores, no tocar muros, no tener muchos toques, pero eso es algo que voy a intentar no pensar demasiado".

Racing Point y... Renault, rivales de McLaren en 2020

En el objetivo de volver a ser el cuarto equipo de la F1, el llamado 'mejor del resto', Sainz ve dos claros rivales para McLaren.

Además de Racing Point, de quien todos hablan por el parecido de su coche con el Mercedes, el español tiene claro que también Renault estará en la lucha. Y más con las actualizaciones que los de Enstone llevan a la primera carrera.

