Sainz, sobre Marc Márquez: "Es tan bueno que elegiría todo"

La historia del deporte de motor en España se escribió en un inicio con Carlos Sainz y todos sus logros en el WRC y más tarde en el Rally Dakar, pero no fue la única gran figura a lo largo de los años. Con el paso del tiempo, además de nombres muy evidentes como el de Fernando Alonso, también surgieron nuevas generaciones con un talento que permitió al país celebrar más títulos mundiales, y ese fue el caso con Marc Márquez.

Con unas dilatadas carreras deportivas, y cientos de victorias y éxitos, ambos se reunieron para charlar en el karting del madrileño con Audi sobre diferentes aspectos de sus vidas, y cuando se les puso sobre la mesa qué cualidad elegirían el uno del otro, lo tuvieron claro. El de Cervera fue el primero en responder, y dijo: "Para mí, es esa ambición, esa ilusión, no perder la chispa del deporte".

Todo eso es debido a que, pese a tener ya 62 años conquistó recientemente su cuarto trofeo Touareg, el primero con Audi, y parece que en la edición de 2025 querrá ir a por más con otro fabricante, puesto que los germanos centrarán sus esfuerzos en el proyecto de la Fórmula 1.

En el instante en el que le tocó al dos veces campeón del WRC, solo tuvo palabras para elogiar lo que hizo a lo largo de sus años en los circuitos el catalán: "Es que es tan bueno que de tener que elegir algo de Marc Márquez, elegiría todo. Es capaz de subirse a una moto y marcar un nuevo camino a la hora de pilotar, de no rendirse jamás, es un piloto que jamás tira la toalla, 'never give up', que dicen los ingleses. Yo me quedaría con todo, no hay nada que digas, 'no me gusta'".

Además de esa charla, los dos compartieron también podio en el Gran Premio de España 2024 de MotoGP, en el que el piloto de Gresini subió a la segunda posición por primera vez con una Ducati, y Carlos Sainz estuvo acompañado de su hijo para entregar algunos de los trofeos a los primeros clasificados en el circuito de Jerez.

¿Quieres leer nuestras noticias antes que nadie y de manera gratuita? Síguenos aquí en nuestro canal de Telegram y no te perderás nada. ¡Toda la información, al alcance de tu mano!