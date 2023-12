A veces se perdona, pero no se puede olvidar, y cuando tanta gente está de acuerdo en algo, el enfado es obvio, duradero e incluso justo. Después de que una tapa de alcantarilla destrozase su coche en la primera sesión de F1 en Las Vegas, a Carlos Sainz le sancionaron con 10 posiciones en parrilla por haber cambiado el chasis y parte del motor.

Ferrari consideró totalmente injusta la sanción, pero no convenció a la FIA, que mantuvo una penalización que hizo caer a Carlos Sainz de segundo a duodécimo. Y esta semana, en un evento con su patrocinador Estrella Galicia, el madrileño admitió que sigue pensando en ello.

"Guardo mucho rencor todavía de lo que pasó en Las Vegas, no voy a engañar", dijo. "Cuando pienso en ello me da mucha rabia. De salir en primera fila y luchar por la victoria a salir en la zona media de la parrilla y tener que remontar desde atrás hay una diferencia, y seguro que afectó a mi resultado final en el campeonato y al de Ferrari".

Efectivamente ese GP de Las Vegas era una gran oportunidad de sumar, y de hecho Charles Leclerc acabó segundo, mientras Sainz remontó hasta ser sexto.

Cuando se le preguntó por la mala suerte en la carrera siguiente, en el GP de Abu Dhabi, donde quizás Ferrari falló en la estrategia, lo relacionó con lo ocurrido poco antes en Estados Unidos: "Obviamente con un poco más de tiempo y perspectiva hemos tenido tiempo de analizar la carrera. El martes siguiente en el test de Abu Dhabi probé otro coche y otro motor, y efectivamente hubo cosas en la carrera de Abu Dhabi que sé que no estaban al 100%. Y todo venía de Las Vegas, porque si no se me hubiera roto el chasis y el motor en Las Vegas, el final de temporada había sido diferente. Comprobé que cosas no estaban al 100% y afectaron a mi rendimiento en Abu Dhabi".

Por último, sobre si Ferrari pudo hacer más para defender el caso de Sainz, el piloto cree que habría que cambiar el reglamento, puesto que fue un equipo el que se opuso a que pudiera cambiar los componentes dañados sin penalización.

"Yo creo que es algo para analizar un poco este invierno, ver si de alguna manera u otra ver si se hubiera podido llegar a un acuerdo de otra forma, pero si el reglamento no te deja... Ferrari puede luchar y debatir todo lo que quiera, que si un equipo pone una protesta, nunca va a ganar esa protesta porque el reglamento es el reglamento".

"Y luego pasa a la Corte Judicial y no sé qué, y no ganas, no hay manera. Le sigo guardando rencor a cómo se comportó la F1 conmigo y con Ferrari, pero sinceramente no veo solución al problema, salvo cambiar el reglamento y que se dé más poder a la FIA para tomar ese tipo de decisiones", concluyó.