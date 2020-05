Sainz, un camino de sueños bajo presión

El nuevo piloto Ferrari (aunque no lo será oficialmente hasta 2021) no es uno más. En sus ojos oscuros brillan la ilusión y los sueños de aquel chavalín pequeño criado a la sombra del mejor piloto de rallies de todos los tiempos. La actitud segura y la precisión al volante a más de 300 km/h en circuitos de medio mundo las lleva en el ADN, pero también proceden de todo el proceso de aprendizaje que comenzó con 9 años y que le ha llevado al equipo más importante de la competición más grande del automovilismo con solo 25.

Cuando en España estaba por estrenarse la PlayStation original, el padrino de Carlos Sainz, Juanjo Lacalle, le regaló un correpasillos eléctrico de estilo todoterreno. Fue con esa máquina de juguete con la que el pequeño Carlitos (Madrid, 1994) –como le llamaba y le sigue llamando el que fuera primer copiloto de Sainz padre en sus inicios en los rallies– aprendió a derrapar en el jardín de su casa en Pozuelo de Alarcón (Madrid), para sorpresa y deleite del progenitor.

Pero el fútbol ocupó los primeros fines de semana de infancia, en la liga entre colegios, donde él vestía los colores del Británico y jugaba lejos de la defensa, por eso de la altura. Su padrino era quien se encargaba generalmente de llevarle a los campos de la población madrileña, pero cuando no había partido, aprovechaba para subirle a un kart de alquiler de la instalación que Sainz padre había creado ya por aquel entonces en Las Rozas (Madrid).

Allí comenzó a saborear las hieles de la competición, la presión por demostrar que valía y las lágrimas saladas cuando volvía a casa sin la victoria después de mil y una escaramuzas con los muros y los rivales.

Lacalle recuerda aquellos días en conversación con Motorsport.com y cómo él trataba de consolar a aquel niño de pelo negro peinado a tazón.

"Me acuerdo un día que le pregunté ‘Oye, ¿qué domingo te divierte más, el que vamos al karting o el que vamos al fútbol?’. Y me dijo: ‘El que vamos al karting’. Y le pregunté por qué y me respondió ‘Porque lo hago mejor que el fútbol y me lo paso mucho mejor’. Y al fútbol no jugaba mal, pero lo que estaba claro es que en el karting era otra cosa...", dice.

"Además, le daban por todos lados… encima en aquella época le hicimos un casco que era la replica del de su padre y en cuanto le veían, sabían quién era. Así se le complicaba ganar ninguna carrera, pero en todas conseguía la vuelta rápida. Entonces, cuando salía disgustado porque no había podido ganar, yo siempre le decía ‘No te preocupes, que has hecho la vuelta rápida y eso importa’. Y mira hasta dónde hemos llegado".

En una comida con Jaime Alguersuari, Sainz padre recibe el consejo de que si quiere que su hijo empiece a competir en serio, debe hacerlo cuanto antes. Carlitos tenía 11 años.

Daniil Kvyat y Carlos Sainz Jr.

"El niño respondió que sí, pero su padre le dijo ‘Esto no va a ser un camino fácil, que vas a tener que sacrificar muchas cosas, muchas carreras todas las semanas, no vas a poder estar con tus amigos, el cole se va a complicar más y si sacas malas notas, esto se acaba’. Pero el niño lo tenía claro", recuerda Lacalle.

Empezarían con el campeonato madrileño, donde fue campeón, y el catalán, y su mano derecha recuerda la cantidad de viajes y eventos que disputaban cada año y cómo el pequeño llevaba su mochila con los libros a todos lados, estudiando y haciendo los deberes en los viajes en avión.

"Otro de esos detalles que te dicen ‘este chaval no es uno más' es que en el campeonato alemán llegamos a un circuito que nunca habíamos estado y a la 3ª o 4ª vuelta ya estaba en tiempos. Me vino el padre de Nyck De Vries y me dijo ‘Ya habéis estado aquí antes, ¿no?’ Y le respondí que no, que era la primera vez. No se lo creía… Porque ellos era de los que se pasaban dos semanas en el circuito antes de las carreras. Y claro, le fastidiaba que Carlitos estuviera ya en los tiempos según llegaba".

"Los niños que les ves que no les cuesta aprender, que son esponjas y se adaptan rápidamente al kart, a los circuitos y demás, eso es una buenísima señal".

Cuando se le pregunta a Lacalle cómo fue gestionando Sainz la presión de crecer a la sombra de un padre campeón del mundo de rallies y tener que competir con todos los ojos puestos en él, deja claro que es algo que fue aprendiendo desde el principio.

"El tuvo presión dese que íbamos al indoor con 9 años, que ya veías que iban a por él todos. Luego cuando empezaron los campeonatos… La primera carrera que hizo fue la Carrera de Campeones en el Vendrell, que había muchos padres, hasta prensa, y todo el mundo le miraba. Luego, siendo ya más mayor, cuando lo fichó Red Bull...", añade.

Desarrollador de máximo nivel

Una de las características que más han brillado de Sainz en estos años de F1 es su capacidad para configurar el coche, para sugerir la línea de desarrollo y para mantener ese trabajo de manera constante durante la temporada. Lacalle recuerda de dónde viene esa obsesión por los detalles.

"Esto lo ha heredado de su padre por los genes y porque desde pequeñín le ha educado a eso. Lo habitual en el karting es que los niños se suban, den en una vuelta, y con la poca sensibilidad que tienen se den cuenta de si el coche en la curva se va de morro o no, detalles muy elementales. Vuelven y le dicen al mecánico qué han sentido y este toca algunas cosillas, lo poco que se puede cambiar en un kart, y el niño se vuelve a subir, da una vuelta y comprueba si ya va bien. El 99,9% de ellos no le preguntan al mecánico ¿Qué me has hecho para que ahora vaya bien?’. Desde pequeñín, Carlos le dijo a su hijo ‘Pregunta siempre qué te han hecho para que el coche mejore", cuenta.

"Eso, a lo largo de toda su vida, le ha ido creando una información en su disco duro que es importantísima. Eso pasó en el karting y luego en las formulas inferiores y después también en la F1. En Jerez 2014, cuando gana la 3.5 con el equipo DAMS, este pasa a Teo Martín. Carlitos le dijo a Teo que se sabía todos los setup de todas las carreras de aquel año y que se los podía decir para que tuvieran eso avanzado para el año siguiente. Muy pocos pilotos de la parrilla actual son capaces de hacer esto".

Desde entonces, ha sido capaz de liderar el camino en Toro Rosso y McLaren, logrando ser el mejor del resto (por delante de dos pilotos que compitieron en Red Bull) en 2019. Una carta de presentación más que atractiva para un equipo Ferrari que sueña con reconstruirse y volver a ganar títulos (no lo hace desde 2008).

A Sainz, dicen en su entorno, que "le cuesta creérselo todavía", pero que está "encantado y feliz" de su nueva aventura bajo presión. Esta vez, con olor a Emilia Romagna.