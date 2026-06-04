Sainz tiene ganas de clasificación en Mónaco, pero pide un cambio a la F1

Carlos Sainz llega al Gran Premio de Mónaco con especial ilusión por lo que podría ser la clasificación en Montecarlo, ya que no habrá modo recta y la unidad de potencia ha sido ligeramente modificada para este fin de semana, regresando a una filosofía algo más similar a lo del año pasado.

Hablando con Motorsport.com y otros medios este jueves en Montecarlo, el piloto español de Williams reconoció que tenía ganas de ver cómo se desarrollaba todo este sábado en Mónaco, ya que podría marcar el camino a seguir para el resto del año.

"Creo que, por primera vez este año, parece que vamos a tener una clasificación en la que solo tendremos que centrarnos en la vuelta de salida, los neumáticos y luego encontrar la manera de darlo todo, lo que creo que nos hará sonreír al final de la clasificación".

"La clasificación en Mónaco siempre es especial, creo que todos los pilotos la esperan con ganas y creo que será interesante ver cómo se comporta este coche con un motor mucho más similar al del año pasado, cómo se conduce y qué sensaciones transmite, y eso también debería darnos quizá algunas pistas sobre hacia dónde debe ir la categoría".

Sin embargo, hay un aspecto de la clasificación de Mónaco que le preocupa: el tráfico. El piloto madrileño de Fórmula 1 sigue sin entender por qué en esta cita no se divide la parrilla en dos grupos, como sí se hace en la F2 y la F3.

"Sigo sin entender por qué no hacemos grupos separados en la Q1. Lo he sugerido varias veces. No afectaría en absoluto al orden de clasificación si se hace con 11 coches y 11 coches, se separan los compañeros de equipo o algo así y los tres últimos no pasan".

"No entiendo por qué no lo hacemos, porque la Q1 aquí es un poco una lotería con el tráfico y las banderas, así que todo le puede pasar a cualquiera", dijo.

Cuando le preguntaron si era algo que habían debatido con la FIA y la FOM y si había alguna opción de cambiarlo, el presidente de la GPDA dijo un tanto resignado: "No, creo que todos los viernes sale a colación en la sesión informativa de pilotos en Mónaco, pero luego se olvida hasta la sesión informativa del año siguiente".

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