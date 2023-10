Sainz: "Sabemos lo que nos falta, otra cosa es el margen de reacción"

Ferrari esperaba dar este año un paso adelante respecto al pasado curso, pero desde principios de temporada quedó claro que no solo estaban más lejos de Red Bull, sino también detrás de otros rivales.

Desde entonces, la escudería del Cavallino ha mejorado, y tras superar a Aston Martin buscan la segunda plaza del campeonato de constructores, donde ahora Mercedes les saca 20 puntos.

Y hablando de sus objetivos para lo que queda de temporada (seis grandes premios), Carlos Sainz lo señala como prioridad. En un evento con su patrocinador Estrella Galicia, el madrileño dijo: "Acabar segundos en el mundial de constructores es el objetivo principal, teniendo en cuenta de que hemos sido capaces de recortarle bastantes puntos a Mercedes en las últimas carreras, y eso sería un buen empujón de motivación para el equipo antes de que empiece la temporada que viene".

"A nivel personal, simplemente conseguir resultados positivos, seguir en un momento en el que estoy sacándole el máximo al coche, y si llega la oportunidad de lograr un podio o una victoria, volver a hacerlo, pero con este monoplaza, no sabemos si va a llegar o no".

Cuando Motorsport.com le preguntó si para 2024, cuando se abra de nuevo la oportunidad de pelear con Red Bull, Ferrari tiene claro en qué hay que mejorar, declaró: "Sabemos perfectamente lo que nos falta y hemos podido identificarlo, otra cosa es la capacidad de reacción que tengamos para ponerlo en el coche desde la primera carrera del año que viene. Creo que si alguien es capaz de hacerlo es Ferrari, si tenemos objetivos claros y sabemos en qué dirección ir, Ferrari puede hacerlo, ya lo hemos visto en el pasado, aunque el tiempo lo dirá".

Sainz elogió la motivación y el esfuerzo en Maranello para volver a la senda de la victoria: "He visto al equipo trabajando muy duro para revertir la situación, y hemos sido constantes desde el inicio, y la realidad es que para mí es más Red Bull quien está marcando la diferencia. Si no estuvieran ellos, sería Ferrari quien estaría haciendo un año bastante decente, y estaríamos hablando de una de las temporadas más igualadas de la Fórmula 1 con Aston Martin, McLaren y Mercedes con un nivel muy parecido, pero de repente, alguien que está medio segundo por delante".

En 2022, Sainz admitió no sentirse cómodo con el coche y terminó la temporada quinto, a más de 60 puntos de un Charles Leclerc que fue subcampeón. Ahora, es el español quien va por delante, y el único piloto más allá de Max Verstappen y Sergio Pérez que ha logrado ganar en lo que va de año.

Ante la pregunta de qué necesita un piloto para cambiar su rendimiento, Sainz detalló: "Lo expliqué lo mejor que pude el año pasado, y luego se puede ver como excusa, pero siempre va a haber coches en la carrera de un piloto en el que te subas y vayas rápido, y otros en los que te cuesta un poco más y debes adaptar tu pilotaje a como te gusta. Yo no iba cómodo la temporada pasada, y tampoco esta, no es un coche que me encante, que disfrute o que vaya sacando el rendimiento, pero quizá gracias a la experiencia del pasado, he aprendido a cómo me tengo que adaptar o cambiar mi estilo, a cómo encontrar cosas que me ayuden a ir rápido, y eso es en lo que me centro este año".

"Son monoplazas difíciles de conducir, por eso también se ve que en muchos fines de semana, cuando alguien antes tenía una décima [de ventaja] siempre, ahora hay dos, tres décimas o medio segundo entre compañeros, y creo que hay coches muy difíciles de entender. Dicho eso, pienso que en Ferrari no pasa, estamos el uno pegado al otro, da igual quién delante o detrás, y creo que es una baza muy importante para el equipo tener eso, con carreras en donde hay paradas en las que estamos a dos o tres segundos del otro, y somos dos pilotos que nos empujamos mucho el uno al otro mutuamente".

