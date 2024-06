Sainz explica por qué aún no sabe con qué equipo estará en F1 2025

Aunque el piloto español aseguró que quiere tomar una decisión muy pronto, todavía sigue siendo una duda el equipo en el que acabará. Carlos Sainz tiene dos posibilidades, que son la de Williams o la de Audi tras un primer año con Sauber, aunque no se trata de ver de lo que serían capaces esas dos escuderías en la próxima temporada, sino de lo que puedan lograr en el siguiente ciclo de reglas técnicas de la Fórmula 1 que entrarán en vigor a partir de 2026.

Predecir lo que harán será muy complicado, y a pesar de que el madrileño todavía no sabe con qué colores competirá, es consciente de que acertar será como "ganar la lotería", y por ello está tardando más en resolver su futuro: "Creo adivinar en 2024 quién va a rendir mejor en 2026 va a ser imposible, sería lanzar una moneda al aire o ganar la lotería, con la normativa tan distinta, tanto el chasis como el motor, será casi imposible predecir quién va a rendir en 2026"

"Así que, 2025 puede ser importante si no puedo predecir el 2026", dijo en la rueda de prensa oficial de la FIA en el Gran Premio de España. "No sé quién va rendir, por lo que el 2025 será importante para mí, y en el largo plazo, para conocer las dinámicas de los equipos, son esos factores que entran en juego para tomar una decisión, por eso me está llevando más tiempo, debo encontrar tiempo para mí para tomar esa decisión".

Sobre su situación contractual hubo mucho interés en los periodistas desplazados hasta el Circuit de Barcelona-Catalunya, e insistió en que habrá novedades en pocas semanas: "La última noticia es que se va a tomar una decisión pronto. No quiero esperar más, porque creo que estamos llegando a un punto en el que está ocupando un espacio en mi cabeza, y creo que ya es momento de tomar una decisión, y la tomaré pronto, espero que pronto tengamos cosas de las que hablar".

Aunque Carlos Sainz confirmó que no sabe lo que hará: "No, todavía no estoy al 100%, no sé a dónde voy a ir, estoy hablando con mi equipo, estoy debatiéndolo. Necesito unos días en casa, aunque ya los tuve, pero estaba pensando mucho en el Gran Premio de España, y fueron unas semanas un poco ajetreadas desde Canadá, así que no tuve tiempo para sentarme y tomar una decisión".

Dejando a un lado sus próximos pasos en el Gran Circo, y al hablar sobre las opciones de ganar en casa, espera hacerlo mucho mejor que en el Gran Premio de Canadá, donde abandonó: "Hemos hecho nuestro análisis, porque pensábamos que en Canadá deberíamos rendir más, pero no acertamos con los neumáticos o la configuración".

"No acertamos y fue un mal fin de semana, pero en un calendario de 24 carreras, creo siempre habrá grandes premios en los que rendirás con un alto nivel y otros en las que no acertarás", continuó. "Creo que hemos aprendido de ello, y esta es una pista más normal, una de las primeras europeas tras Imola, todos conocemos el circuito, la configuración, cómo hacer la vuelta de salida de boxes, y esperamos poder acertar más y ser competitivos".

Carlos Sainz cree que la afición española ayuda cuando corre en la pista catalana, por lo que llega al fin de semana con una sensación muy positiva: "Siempre ha sido increíble, pero creo que es cierto que, en los últimos años, desde que me uní a Ferrari, y con Fernando [Alonso] en Aston Martin con posibilidades de hacer podio, las audiencias han subido. Todo el país, no a niveles de lo que estaba en 2005, cuando Fernando estaba peleando por el campeonato, pero es algo que me encanta ver".

"Siempre nos pone de buen humor venir a esta pista. Creo que también el fenómeno Netflix ha hecho que los aficionados más jóvenes se unan, también se ven más mujeres en la pista, y ayer en el Road Show en Barcelona, era casi un 50% de mujeres y hombres, desde muy jóvenes, estaban ahí a las once de la mañana esperando a que llegáramos para animarnos, fue increíble", aseguró.

Tras ello, tuvo tiempo de bromear sobre el partido entre España e Italia de la Eurocopa, y se le pidió que diera su pronóstico al estar en el conjunto del Cavallino Rampante, su contrincante en el fútbol: "Un español en un equipo italiano, tenemos cena, con una pantalla, y hay algunos españoles en el equipo. Creo que será divertido verlo con ellos, pero apoyaré a España y creo que ganaremos 2-1 con un gol tardío".

