Albon cree que "sería beneficioso" tener a Sainz en Williams F1

Una de las grandes dudas sobre el mercado de fichajes de la temporada 2025 de Fórmula 1 es Carlos Sainz, quien ya avisó antes de la disputa del Gran Premio de España que no tardará demasiado en decidir cuál será su próximo equipo. Uno de los serios candidatos a hacerse con los servicios del madrileño es Williams, y si recala en el conjunto de Grove, se encontrará a un buen conocedor de la estructura inglesa, Alexander Albon.

Al anglotailandés se le preguntó sobre si sería un gran impulso tener a ese compañero con tanta experiencia, perfil y conocimiento, y respondió: "Por mi parte, no me preocupa mucho quién sea mi compañero de equipo. En términos de experiencia y desarrollo general del equipo, sería beneficioso, estamos en este largo viaje, en este largo proyecto, necesitamos feedback".

"Me miro a mí mismo desde mis días en Red Bull y cuando me uní a Williams, y había muchas cosas que podía poner sobre la mesa y que sentía que ayudaban a mi feedback, pero también al rendimiento del coche", continuó. "Para ser sincero, si hay tantos nombres en la lista, quienquiera que sea, creo que será un piloto con experiencia que entraría y en ese caso, no es mi opinión, pero sería importante para nosotros, especialmente si queremos estar luchando por la zona media más adelante en el año o en las próximas temporadas".

Aunque podrían ser compañeros en Williams a partir de 2025, en el pasado Gran Premio de Canadá, ambos se tocaron, y se le cuestionó sobre si hablaron por el incidente que dejó a ambos fuera de carrera. Aunque reconoció que coincidieron, no charlaron sobre ello, además de asegurar que su relación era como con cualquier otro de la parrilla.

"Estuvimos juntos en la sala, pero había muchos pilotos juntos, había muchos pilotos allí", indicó antes de hablar sobre cómo se lleva con Carlos Sainz. "[La relación es] Tan buena como con todos los demás, no hay diferencias".

Sin embargo, la decisión final recaerá en el director de la escudería, James Vowles, quien preguntó por la opinión de Alexander Albon, aunque no quisieron dar más pistas sobre lo que se dice entre bambalinas: "Sin duda, se ha mostrado abierto a toda la conversación, así que hemos estado hablando de ello".

Además, se le puso sobre la mesa si sentía por lo que estaba pasando su actual compañero, Logan Sargeant, del que mucho se rumoreó que acabaría fuera de Williams incluso antes de que acabe la campaña: "No tiene sentido hablar demasiado pronto, ha estado haciendo un gran trabajo en las últimas carreras".

"No creo que se haya entendido [la diferencia con él], sobre todo porque no estamos conduciendo el mismo coche, creo que este fin de semana será el primero en el que es más igual, así que ha sido difícil", continuó. "Creo que es un gran piloto, tiene una gran velocidad bruta, nos llevamos muy bien".

