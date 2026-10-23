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Sainz duda que la F1 pueda terminar en Qatar y Abu Dhabi: "Es difícil estar convencido"

Carlos Sainz considera "prematuro" garantizar que la Fórmula 1 pueda disputar las dos últimas carreras de la temporada 2026 en Qatar y Abu Dhabi, ante la inestabilidad que sigue afectando a Oriente Medio.

Filip Cleeren

Editado: 23 oct 2026, 8:33

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Carlos Sainz, Williams

Foto de: James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images

Carlos Sainz ha reconocido que le resulta "difícil" compartir la confianza de los responsables de la Fórmula 1 en que las dos últimas citas del calendario, en Qatar y Abu Dhabi, puedan celebrarse según lo previsto, pese al conflicto que continúa sacudiendo Oriente Medio.

Tanto la dirección de la F1 como la Federación Internacional del Automóvil (FIA) han mantenido su postura de que las dos últimas pruebas de 2026, programadas de forma consecutiva para finales de noviembre y el primer fin de semana de diciembre, podrán disputarse con normalidad.

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Sin embargo, con el conflicto entre Estados Unidos y su aliado Israel, por un lado, e Irán, por otro, todavía lejos de resolverse, y con nuevos ataques de los rebeldes hutíes contra Arabia Saudí, la situación en Oriente Medio sigue siendo extremadamente volátil.

Las perspectivas también podrían verse condicionadas por las elecciones legislativas de mitad de mandato en Estados Unidos, previstas para el 3 de noviembre. Varios medios han informado de que Washington e Israel estarían preparando nuevos ataques contra Irán para después de esos comicios.

La Fórmula 1 ha estado trabajando en un plan de contingencia que contempla un final de temporada alternativo en Imola, el mismo fin de semana en el que está previsto el Gran Premio de Abu Dhabi. No obstante, todas las señales que llegan desde la dirección del campeonato apuntan a que existe una firme voluntad de mantener las dos carreras en Oriente Medio, basándose en la información y las garantías recibidas hasta ahora de las distintas partes implicadas.

Pero Sainz, que ejerce como director de la Asociación de Pilotos de Grandes Premios (GPDA), considera que, a la vista de las noticias que siguen llegando de la región, resulta "difícil" y "prematuro" dar por hecho que la temporada terminará allí.

"Parecen estar muy convencidos de que se va a celebrar", explicó Sainz este jueves, en la previa del Gran Premio de Estados Unidos en Austin. "Creo que, desde mi punto de vista personal, y sin hablar en nombre de la GPDA, es muy difícil estar convencido ahora mismo, porque todavía están pasando muchas cosas en Oriente Medio".

Abu Dhabi GP 2025

Photo by: Nicolas Economou / NurPhoto via Getty Images

"Y también hay unas elecciones que se van a celebrar en Estados Unidos y acontecimientos en el ámbito político mundial que podrían afectar de forma muy repentina a lo que suceda durante el próximo mes y medio. Así que creo que es relativamente prematuro estar tan convencidos".

Aun así, Sainz también reconoció que los pilotos tienen poco margen de maniobra más allá de confiar en las decisiones que tomen los responsables del campeonato, puesto que estos disponen de más información sobre lo que está ocurriendo sobre el terreno.

"Tal y como están las cosas, iríamos a Qatar y Abu Dhabi y, si la FIA y la Fórmula 1 deciden que sigue siendo seguro y que es una buena opción, creo que nosotros, como pilotos, tenemos que aceptar lo que digan", añadió el español.

"No tenemos tanta información interna como ellos, así que debemos seguir sus indicaciones y confiar en sus decisiones".

"Pero eso es solo teniendo en cuenta la situación actual. Creo que el mundo puede cambiar mucho durante el próximo mes y medio. Así que tenemos que ser capaces de reaccionar a lo que suceda y no ir simplemente porque ahora mismo queramos hacerlo".

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