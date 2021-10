Sainz: "Da rabia ver lo bien que va el coche y salir atrás"

Pese a que el viernes Carlos Sainz se mostraba satisfecho y emocionado por salir desde atrás con la nueva actualización del motor Ferrari en Estambul, ver en la primera jornada a Leclerc con posibilidades de luchar arriba le ha hecho retroceder un poco sus ánimos.

Ferrari se ha centrado en las dos primeras sesiones de entrenamientos libres en recabar todos los datos posibles a nivel aerodinámico y realizar simulaciones de carrera, en un circuito que pilla desprevenidos a la mayoría de equipos y pilotos.

"Es una pista diferente y una experiencia diferente. Las primeras vueltas de la FP1 fueron como aprenderse un nuevo circuito. Referencias, puntos [de frenada], cómo se sentía el coche...".

“Básicamente solo he hecho un par de vueltas con una carga baja de combustible, probando el coche para tener esa referencia en esas circunstancias", dijo el español. "Muy interesante, y un día muy diferente para mí también con la forma con la que encaramos el fin de semana en comparación con cómo lo hacemos normalmente. Un fin de semana diferente, en general”.

"Pero casi el 99% de la sesión ha sido con una configuración de alta carga de combustible, intentando ver la degradación de los neumáticos, probando diferentes configuraciones... Para ayudar al equipo y ayudarme a mí a entender el problema que tenemos con los neumáticos delanteros".

Y es que ese problema con los neumáticos del eje delantero ha acompañado al SF21 del madrileño durante casi toda la temporada, y el GP de Turquía parece ser un experimento de Ferrari con el objetivo de obtener el mayor número posible de datos, a este respecto y a nivel aerodinámico para las comparaciones con el monoplaza de 2022.

"Tenemos que probar y ver si podemos solucionar estos problemas que tenemos, así que está siendo un fin de semana muy experimental”.

Charles Leclerc ha sido segundo en la FP2, a solo 0.166 segundos de Lewis Hamilton y dando a entender que el Ferrari tiene opciones de luchar por las posiciones más altas en la clasificación y la carrera. Algo que no ha terminado de sentar bien a Sainz, que tendrá que centrarse en la remontada.

"Estoy un poco menos ilusionado. Ahora he visto cómo ha ido Charles [Leclerc] con poco combustible, con posibilidad de estar ahí luchando por podio. Y me decepciona un poco no poder estar ahí el sábado y el domingo para luchar a su lado, y lo [único] que puedo hacer es remontar”, comentó Sainz algo alicaído.