Sainz: "No ha ido muy allá; hay que mejorar para el sábado"

Carlos Sainz no ha tenido su mejor viernes del año en Brasil. Aunque logró no caer del top 10, el madrileño no está nada contento con las sensaciones que ha tenido en su McLaren y espera poder mejorar la configuración para el sábado.

La nota positiva para el madrileño fue que pudo aprovechar la primera sesión para probar sobre mojado, entender mejor cómo se comporta el MCL34, situación en la que no ha estado a gusto en todo 2019. Sainz acabó quinto en una compleja FP1, tras dar 16 vueltas.

"Esta mañana era importante para nosotros porque hemos visto durante el año que el coche en agua no iba nada bien y había que intentar ponerlo a punto en esas condiciones, por eso hemos rodado más que los demás, porque tocaba aprender. Hemos hecho bastantes vueltas y la verdad es que ha ido mejor que en otras ocasiones. Ahora entiendo mejor el coche y me encuentro más cómodo", comentó el español al respecto en los micrófonos de Movistar + F1.

"Luego esta tarde, tuvimos que centrarnos en el resto del fin de semana, que parece que va a ser seco. Hoy hace bastante más frío de lo que va a hacer mañana y pasado".

Y es ahí donde llegaron los problemas para el español, que no pudo pasar del 10º puesto, tras completar 38 vueltas y viéndose superado por un Haas, un Renault y un Alfa Romeo.

"Igual no es muy representativo, pero no ha ido muy allá. En seco no hemos ido muy bien y hay que ver qué podemos cambiar para el sábado. Aquí hemos sufrido más de lo esperado, ha sido diferente a hace dos semanas, la vuelta no fue perfecta, pero es que las sensaciones con el coche aún no están ahí", aseguró.

"El ritmo de carrera, de momento, ha sido malo y no ha ido muy bien la cosa, a pesar de algunos cambios en el setup que hicimos. Es increíble lo apretado que está todo, lo hace más divertido y a ver si mañana podemos mejorar".

Más fotos de Sainz en Brasil