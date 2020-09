Sainz y McLaren F1, contentos con su rendimiento en Spa

Carlos Sainz terminó octavo en la FP1, antes de ser noveno en la FP2 del viernes en Spa. McLaren está realizando pruebas pensando ya en 2021 y, en un circuito de alta velocidad, de momento están aprobando el examen.

Cuando se le pidió resumir la primera jornada del GP de Bélgica, Sainz declaró: "Obviamente es una pista muy diferente y el coche se comporta de manera diferente con una configuración de carga aerodinámica mucho más baja".

"Se pueden ver algunas cosas que han cambiado: Renault parece súper rápido y nosotros decentes. Sinceramente, estamos contentos con nuestro rendimiento".

En la batalla por la zona media, Sainz ve a Renault y Racing Point un paso por delante, aunque asegura que el ritmo mostrado por los franceses (Ricciardo acabó segundo) no le sorprende: "No me sorprende para nada, porque el año pasado aquí y en Monza fueron muy rápidos".

"Así que, con una configuración de baja carga aerodinámica, su coche parece ir realmente bien. Es algo que ya sabíamos antes de llegar aquí, que podrían ser un rival muy fuerte".

Sainz quiere que McLaren exprima más su monoplaza buscando las décimas que marcarán la diferencia: "Solo tenemos que seguir centrándonos en nosotros mismos, seguir descubriendo por qué nuestros monoplazas son buenos en baja carga aerodinámica, pero no tanto como deberían. Aun así, con todo, estuvimos entre los 10 primeros en ambas sesiones, por lo que no podemos quejarnos demasiado del coche".

Sobre sus rivales para el resto del fin de semana, opinó: "Parece que Racing Point tiene, como hemos visto en las últimas carreras, una ventaja sobre la zona media. Luego Renault, nosotros y Ferrari, nos alternamos según el circuito. Y también AlphaTauri a veces entra en juego, así que veremos".

"Pero sí, ese Racing Point y ese Renault parecen demasiado rápidos en este momento".

Por último, sobre Ferrari, que ha sufrido durante todo el viernes y no parece con opciones de pasar a Q3 el sábado, declaró: "No lo he visto. Supongo que sufren mucho aquí porque todos sabemos el déficit de su motor. Y esta no es una buena pista para tener un motor débil".

