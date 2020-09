Sainz: "Clasificación complicada, hay que estar contentos"

El piloto español activó todas las esperanzas en la FP3 de la mañana del sábado del GP de Rusia de Fórmula 1 2020, después de acabar tercero, solo superado por los Mercedes. Pero en la clasificación, la climatología cambió y lo mismo ocurrió con el MCL35.

Sainz pasó como 12º a la Q2, después de haber rondado los puestos cabeceros. En la segunda sesión mejoró en 1,2 segundos, pasando tercero a la última. Pero los Mercedes, Verstappen, Ricciardo y Pérez sacaron un extra y le superaron en el segundo intento.

"Ha sido una clasificación complicada. Desde que hemos salido, el coche no era el mismo que en los libres 3. Había mucho viento de cola en la curva 2, cuando en la FP3 era de cara, por la culpa de las nubes. Ha cambiado mucho la pista y nos ha afectado más de lo que esperábamos", comentó Sainz, que saldrá sexto, en los micrófonos de Movistar + F1.

"Aun así he podido pasar de nuevo a la Q2 con un solo neumático, que era el objetivo numero 1. A partir de ahí tenía la ventaja de tener dos juegos para la Q3. Pero también me ha costado. Llevo todo el fin de semana muy cómodo con el coche, pero en la Q3, por culpa de este cambio de condiciones, ha costado hacer una vuelta entera bien. Lo he podido lograr, pero ha estado difícil".

Sainz reconoce que los Renault y los Racing Point son unos rivales duros de roer, aunque espera poder plantarles cara en la carrera del domingo.

"Hay que estar contentos con hoy, sabemos que los Renault y el Racing Point desde ayer iban un poco más rápido. Quizás la FP3 nos ha hecho creer en algo más, pero en cuanto ha empezado la clasificación he visto que Ricciardo ha hecho unos vueltones desde el principio y Pérez estaba siempre estaba un poco por delante. No quiere decir que mañana en carrera no podamos luchar con ellos. Yo saldré con ganas y a por todas y veremos qué se puede rascar", aseguró.

Cuando se le preguntó por si veía posible lograr la machada después de pasar tercero la Q2, Sainz dejó claro que el potencial de sus rivales era mayor desde el comienzo.

"1:31.3 Hamilton, 1:31.8 Verstappen... en cuanto les das cinco juegos de neumáticos acaban sacando todo el potencial del coche y también este cambio de condiciones ha tenido su papel. A nosotros nos ha afectado, pero imagino que a los demás también, aunque a lo mejor de forma positivo", concluyó.

Las fotos de Carlos Sainz en el GP de Rusia 2020 de Fórmula 1