Sainz: "Recuperamos el tiempo perdido, pero falta rendimiento"

El reloj corre en Sakhir y en el box de Williams no hay tiempo para promesas. Solo para vueltas. Muchas vueltas. Porque si algo necesitaba el equipo de Grove después de empezar la pretemporada con el pie torcido —sin llegar al shakedown de Barcelona— era precisamente eso: rodaje. Y Carlos Sainz lo ha entendido desde el primer día.

El FW48 no nació con viento a favor. Mientras otros afinaban en Montmeló, Williams miraba el calendario con una mezcla de urgencia y resignación. En Bahrein, al menos, han podido recuperar terreno en kilómetros. No en sensaciones.

En la primera semana, Sainz completó 214 vueltas. En esta segunda, ya suma más trabajo y encara el último día con la misión de superar el centenar de giros. El objetivo era claro: fiabilidad, datos y más datos.

"Como test, lo que necesitábamos en los últimos días era recuperar el tiempo perdido en Barcelona sumando mucho kilometraje, y creo que lo hemos conseguido", explicó Sainz en el penúltimo día de pruebas. "El coche está siendo fiable desde el principio, y eso nos permite encontrar sus limitaciones y las áreas en las que tenemos que mejorar, que por desgracia son bastantes".

Ahí está la primera verdad incómoda del invierno en Grove.

"Hay bastantes cosas que mejorar"

La buena noticia para Williams se llama Mercedes. El motor alemán ha demostrado en Sakhir que combina rendimiento y resistencia, y eso es oro cuando el plan pasa por acumular vueltas sin interrupciones. El FW48 ha rodado. Y mucho. Casi sin dramas mecánicos.

Pero la fiabilidad no tapa las costuras de un coche que, en el paddock, no genera precisamente susurros de sorpresa. Más bien lo contrario. Williams fue el equipo que menos evolucionó su monoplaza el año pasado, sacrificando mejoras para centrar recursos en 2025. La apuesta era ambiciosa. El resultado, de momento, no asusta a nadie.

No es solo cuestión de tiempos —siempre engañosos en test— sino de comportamiento en pista. El FW48 se ve nervioso. A veces fuera de ventana. Y desde dentro, la sensación no es muy distinta.

"Estamos probablemente un poco por detrás en el programa al haber perdido los test de Barcelona. Eso significa que no encuentras las primeras claves sobre dónde poner el coche y vas un paso por detrás en términos de comprensión del set-up", admitió Sainz.

Y cuando un piloto habla de "comprensión", en realidad está hablando de confianza.

Un coche fuera de ventana

La semana pasada el viento azotó Sakhir y complicó la lectura para todos. Esta semana, con condiciones más calmadas, el panorama es más claro. Y más exigente.

"La semana pasada las condiciones eran muy complicadas para todos, con mucho viento cada día. Esta semana el viento ha bajado y las condiciones son más normales. Los coches son más predecibles y mejores de pilotar", detalló el madrileño.

En ese escenario más estable, Williams ha empezado a tocar teclas.

"Hemos hecho algunos ajustes de set-up para adaptar mejor el coche a estas regulaciones y parece que vamos en la dirección correcta".

El matiz es importante: dirección correcta. No habla de rendimiento inmediato. Habla de proceso.

Porque más allá del equilibrio y de la ventana de puesta a punto, el FW48 arrastra otro lastre: el sobrepeso. El propio equipo ha reconocido que el coche está por encima del mínimo reglamentario, un pecado que en la Fórmula 1 moderna se paga en cada curva y en cada frenada. Corregirlo no es cuestión de un par de clics en el alerón delantero. Es una tarea de meses.

Kilómetros sí, ilusión contenida

En Grove sabían que 2025 era el año clave tras un 2024 de transición calculada. Pero la Fórmula 1 no espera. Y mientras algunos rivales parecen haber dado un paso sólido hacia adelante, el FW48 transmite la sensación de estar todavía buscando su identidad.

Sainz, recién llegado al proyecto, ejerce de termómetro. No dramatiza. Tampoco maquilla. La prioridad ha sido rodar. Lo han hecho. La fiabilidad está ahí. El motor Mercedes responde. Pero el rendimiento puro, ese que convierte kilómetros en ilusión, aún no asoma.

En Bahrein, Williams no pelea por titulares grandilocuentes. Pelea por entender su coche. Y en esa batalla silenciosa, Carlos Sainz ya ha dejado claro el diagnóstico: hay margen, sí. Pero también trabajo. Mucho trabajo.

El invierno no ha sido amable con el FW48. Ahora toca ver si la temporada lo será más.